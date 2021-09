Heidelberg. (RNZ) Die Sportredakteure Nikolas Beck und Tillmann Bauer melden sich mit dem RNZ-Sportpodcast "Beck'n'Bauer" zu Wort. Meinungsstark, informativ und vor allem unterhaltsam beleuchten Beck und Bauer künftig nicht ausschließlich die Kicker. Schließlich hat die Metropolregion Rhein-Neckar ein breites Spektrum an Spitzen- und Amateursport zu bieten.







RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 1: Warum Djokovic nie wieder einen Grand Slam gewinnen wird Beck'n'Bauer Sportpodcast · Warum Djokovic nie wieder einen Grand Slam gewinnen wird (Folge 15) Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Ein Derby jagt das nächste: Nachdem beim Fußball-Klassiker zwischen dem 1. FC Kaiserlautern und dem SV Waldhof am Wochenende die Tore fehlten, sind Treffer am Samstag im Drittliga-Kracher zwischen dem TVG Großsachsen und der SG Leutershausen garantiert.

In der 15. Folge stimmen die RNZ-Sportpodcaster auf das Hirschberger Handball-Prestigeduell ein und hoffen, dass Kollege Bauer trotz seiner Vergangenheit bei der SGL zum Berichten in die Sachsenhalle gelassen wird. Wie viele Zuschauer wohl sonst noch kommen werden?

Außerdem: In der Fußball-Bundesliga steht der VfL Wolfsburg dort, wo die TSG Hoffenheim laut "Beck'n'Bauer" eigentlich stehen sollte. Kollege Beck wagt sich nach seiner widerlegten These über den "Tabellenführer" Hoffenheim erneut aus der Deckung und erklärt, warum er glaubt, dass der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic nach seiner Finalniederlage bei den US Open gegen Daniil Medwedew keinen Grand-Slam-Titel mehr gewinnen wird.

02:50 Minuten: "Beck'n'Bauers" bunte Bundesliga - Warum Kollege Beck von der TSG Hoffenheim maßlos enttäuscht ist.

11:40 Minuten: "Beck'n'Bauers" Gesicht der Woche - Daniil Medwedew und das US-Open-Finaldrama um Novak Djokovic.

18:33 Minuten: "Beck'n'Bauers" These der Woche - Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic wird keinen Grand-Slam-Titel mehr gewinnen.

24:04 Minuten: "Beck'n'Bauers" Zahl der Woche - 1,9 Kilometer trennen die beiden Hirschberger Ortsteile Leutershausen und Großsachsen. Am Samstag kommt es in der 3. Handball-Liga endlich wieder zum großen Derby in der Sachsenhalle.







RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 14: Die Buwe auf dem Betze Beck'n'Bauer Sportpodcast · (Folge 14) Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen: In Folge 14 des RNZ-Sportpodcasts richten Nikolas Beck und Tillmann Bauer ihren Fokus voll und ganz auf den SV Waldhof. Die Buwe aus der 3. Liga sind am Samstag einmal mehr zum Südwest-Derby beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Historisch gesehen haben die Roten Teufel im Duell der Erzrivalen die Nase vorn. Wie aber kam es überhaupt zu der Fan-Feindschaft, die in der Vergangenheit ein ums andere Mal überstrapaziert wurde? Und was hat ausgerechnet Mannheims ungeliebte Nachbarstadt Ludwigshafen damit zu tun? Das erklären der Mannheimer Beck und sein Pendant Bauer, der bei seinem letzten Besuch im Carl-Benz-Stadion ausgerechnet in einem Trikot der Red Devils von Manchester United auf der Tribüne saß.

Besonders freuen sich die Sportpodcaster, dass sich Waldhof-Trainer Patrick Glöckner, das Gesicht der Woche, trotz seines vollen Terminkalenders Zeit genommen hat, ihnen die eine oder andere Frage zu beantworten. Und dabei zeigt das ehemalige Model, warum beim SVW die Trainer mit gutem Beispiel vorangehen und sich fürs Derby selbst in die körperlich bestmögliche Verfassung bringen.

Dass es auf dem "Betze" brennen wird, weiß Glöckner ganz genau: "Es wird ein sehr hitziges Spiel, mit unheimlich viel Prestige. Das heißt, wir müssen versuchen, die Partie mit elf Spielern zu beenden", so Glöckner, der seine Jungs auf die Atmosphäre im Fritz-Walter-Stadion auch mental vorbereiten will.

Beck’n’Bauers These: Im Derby gibt es für die Lauterer mehr zu verlieren als für den Waldhof zu gewinnen, denn die Zeiten, in denen man sich rund um den Alsenweg vor allem über die Rivalität definiert hat, sind vorbei. Die vergangenen Monate und Jahre haben gezeigt: Der Trend spricht eindeutig für Blau-Schwarz.

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 13: Wer ein Messi-Trikot trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Ronaldo, Mbappé, Haaland und Co: In der 13. Folge gibt‘s Fußball pur! Kollege Beck berichtet von Bier-Bomben der Borussen - und erklärt, warum der Deadline-Day im europäischen Fußball bei ihm keine Glücksgefühle mehr auslöst.

Außerdem: Hansi Flick steht vor seinem ersten Spiel als Bundestrainer. Am Donnerstag geht’s gegen Liechtenstein. Trotzdem freut sich Kollege Bauer vor allem auf den dritten Auftritt der Nationalmannschaft in Island.

Für die RNZ-Sportpodcaster steht schon vor der Qualifikation fest: Deutschland wird Weltmeister 2022. Warum? Reinhören!

03:00 Minuten: Beck’n’Bauers bunte Bundesliga – Haaland, die Bierbombe und gar nicht so unglückliche Verlierer

11:40 Minuten: Beck’n’Bauers Gesicht der Woche – Cristiano Ronaldo als Gesicht der Transferwahnsinns im europäischen Fußball

24:00 Minuten: Beck’n’Bauers Zahl der Woche – 11: Der elfte Bundestrainer Deutschlands heißt Hansi Flick

32:20 Minuten: Beck’n’Bauers These der Woche – Darum wird Deutschland Weltmeister 2022







RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 12: Was der Frauenfußball noch lernen muss Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 12. Folge freut sich Kollege Beck, seinen Podcast-Partner endlich wieder im Dienst begrüßen zu dürfen. Warum Kollege Bauer während seines wohlverdienten Urlaubs auf vielen verschiedenen Hochzeiten tanzte, ist genauso Thema wie die Hoffenheimer Frauen, die gerade dabei sind, international für Furore zu sorgen. Dies hat Kollege Beck zum Anlass genommen, sich intensiv mit dem Frauenfußball in Deutschland auseinanderzusetzen.

Außerdem: Nach 36 Jahren kehren die Basketballer der MLP Academics Heidelberg Ende September zurück auf die große Bühne. Ob die Korbjäger bereit sind für die Bundesliga?

02:35 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Bundesliga - Vom Knipser zum Kellner und Hoffenheim an der Autobahnraststätte

12:25 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Von der Kickboxerin zur Torjägerin und das Problem des Frauenfußballs

22:20 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - Nach 36 Jahren vom Zweit- zum Erstligisten: die MLP Academics in der Bundesliga







RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 11: Von Naturgewalten und kalten Saunagängen Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Diesmal stehen bei Beck'n'Bauer unter anderem zwei Schweizer im Fokus: Warum der eine Eidgenosse die Freude über den Tennis-Titel-Hattrick von Grün-Weiss Mannheim ein wenig trübte und warum es dank des anderen in der Sauna der Rhein-Neckar Löwen künftig wieder heißer wird, erfahrt Ihr in der 11. Folge des RNZ-Sportpodcasts. Außerdem gibt es - ganz im Zeichen der Schweizer Neutralität - eine Analyse des Dortmunder Wunderknaben Erling Haaland und alles wichtige zum Bundesliga-Auftakt sowie dem anstehenden Umbruch bei den Mannheimer Profi-Handballern.

02:10 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Bundesliga - Erling Haaland, ein Hoffenheimer Traumstart und mal wieder Diskussionen um den VAR.

18:20 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - Drei Meistertitel in Folge konnten sich die Tennis-Cracks von Grün-Weiss Mannheim erspielen.

26:55 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Andy Schmid, der Rückraum-Rudelführer der Rhein-Neckar Löwen, hat seinen Abschied angekündigt.







RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 10: Tränen, Tragödien und Tierquälerei? Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Nach dem Ende der Olympischen Spiele kommen Beck und Bauer am Drama um Annika Schleu und die Nachwehen des Modernen Fünfkampfs nicht herum. In der 10. Folge des RNZ-Sportpodcasts steht aber nicht nur der Pferdesport im Fokus, sondern auch die Löwen. Juri Knorr, Uwe Gensheimer und Jannik Kohlbacher, die drei Handballer der Rhein-Neckar Löwen, haben das formulierte Ziel Gold in Tokio verpasst. Muss die deutsche Nationalmannschaft künftig kleinere Brötchen backen?

Außerdem: Endlich wieder Fußball! Nach dem Pokalauftakt am vergangenen Wochenende geht es für die Fußballer der TSG Hoffenheim am Samstag erstmals wieder um Liga-Punkte. Kollege Beck erklärt, warum "Hoffe" nach fünf Spielen von der Tabellenspitze grüßen wird.

02:40 Minuten: Beck’n’Bauers Gesicht der Woche – Annika Schleu

14:50 Minuten: Beck’n’Bauers Zahl der Woche – 7736 und was das mit der Zukunft des deutschen Handballs zu tun hat

25:52 Minuten: Beck’n’Bauers bunte Bundesliga – Folgt für die TSG Hoffenheim nach dem Zittern im Pokal der Raketenstart in der Liga

30:38 Minuten: Beck’n’Bauers These der Woche – "Hoffe" und die Tabellenführung

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 9: Was Voltigieren und die Formel 1 verbindet Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Kollege Beck ist angeschlagen. Als Alexander Zverev furios zu Olympia-Gold aufschlug, sollte eigentlich zeitgleich der Tennis-Klassiker zwischen dem SC Blumenau und der DJK Feudenheim steigen – doch ein tragischer Unfall machte Becks Einsatz unmöglich. Der Knöchel! Die Teilnahme an Folge 9 des RNZ-Sportpodcasts, der ersten fußballlosen Folge überhaupt, lässt er sich trotzdem nicht nehmen und glänzt im Zusammenspiel mit Kollege Bauer, indem er den Triumph von Weitsprung-Ass Malaika Mihambo prophezeit. Außerdem: Wen Bibi Blocksberg motiviert, wozu alte Handys noch zu gebrauchen sind und warum Sebastian Vettel in Zukunft besser nicht an der Zapfsäule sparen sollte.

04:26 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Alexander Zverev auf dem Olymp

09:55 Minuten: Becks Moment der Spiele

12:11 Minuten: Muss das Redaktionsbüro umdekoriert werden?

15:15 Minuten: Trauriges, Kurioses und Lustiges bei den Olympischen Spielen

18:47 Minuten: Bauer beim Voltigieren

22:10 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - 300 (Milliliter Sprit, die bei der Formel 1 entscheidend sein können)

26:10 Minuten: Wie Lewis Hamilton den Start gewann

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 8: Warum Corona bei Olympia Bronze holte Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 8. Folge muss sich Kollege Bauer erst einmal erklären: Ihn freut es, dass der Fußball diesmal nicht im Vordergrund steht. Ob er Kollege Beck überzeugen kann? Tatsächlich geht es im RNZ-Sportpodcast diesmal vor allem um die Olympischen Spiele: ein kurzes Jubiläum von Uwe Gensheimer; ein nervöser Kniefall von Max Kruse; Handys von Skateboardern; den kuriosen Zweitnamen von Wasserspringerin Lena Hentschel und vieles mehr.

Außerdem im Programm: Warum der traditionelle HeidelbergMan auf den gedruckten Sportseiten beinahe vergessen worden wäre. Und darf sich Gewinnerin Laura Philipp eigentlich auch HeidelbergMan nennen? Dies diskutieren Beck und Bauer ebenso wie den Saisonstart und die Ambitionen des SV Sandhausen und des SV Waldhof.

04:05 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - 1017 Medaillen bei den Olympischen Spielen und allerlei Kurioses

21:55 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Laura Philipp und die Triathleten beim HeidelbergMan

34:40 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Bundesliga - Über den Saisonauftakt des SV Sandhausen und des SV Waldhof sowie mutige Ansagen

Zum dritten Mal in diesem Sommer tritt eine deutsche Fußball-Nationalmannschaft, im RNZ-Sportpodcast Beckenbauers Erben genannt, bei einem großen Turnier an. Aber: Muss das sein? Das fragen sich nicht nur Niko Beck und Tillmann Bauer in der 7. Folge, sondern auch die meisten der potentiellen olympischen Nationalspieler.

Und das hat sich am vergangenen Wochenende auch Max Verstappen gefragt, nachdem der Formel-1-Star vom späteren Sieger Lewis Hamilton beim Großen Preis von England bei knapp 300 km/h abgeschossen wurde.

Außerdem: Warum Sebastian Vettel als Müllmann unterwegs war und die Drittliga-Handballer des TVG Großsachsen es mit Jürgen Drews hielten.

03:15 Minuten: Beck'n'Bauers Erben - Die deutschen Fußballer bei Olympia

13:40 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Lewis Hamilton

28:17 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - 26 Absteiger aus der 3. Handball-Liga

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 6: Was sich die Uefa künftig sparen kann Beck'n'Bauer Sportpodcast · Was sich die Uefa künftig sparen kann (Folge 6) Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 6. Folge sprechen die RNZ-Sportpodcaster natürlich über das Ende der EM. Kollege Beck berichtet von den Leiden eines Zeitungsreporters und warum ihn nicht nur die englischen Elfmeter aufgeregt haben. Kollege Bauer dagegen sorgt sich um die Finanzen der Uefa und hat Einsparpotenzial an überraschender Stelle ausgemacht. Außerdem verraten Beck'n'Bauer, wieso sich am vergangenen Sonntag nicht alle italienischen Sportler freuen durften - und wie es um ihre eigenen Tenniskarrieren bestellt ist.

02:30 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Europameisterschaft: Italien, England, Elfmeter, Cola-Flaschen, Silbermedaillen und allerlei Unnötiges

20:00 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche: Novak Djokovic und der Eselmilchkäse

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 5: Was eine Cola-Flasche über Jogi Löw verrät Beck'n'Bauer Sportpodcast · Was eine Cola-Flasche über Jogi Löw verrät (Folge 5) Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 5. Folge wird es emotional. Das Aufarbeiten des deutschen EM-Aus tut vor allem dem Kollegen Bauer weh. Außerdem im Programm: Goldkehlchen, Schauspieler und Zeitspieler.

Die RNZ-Sportpodcaster spannen aber auch den ganz großen Bogen, von Wembley nach Alpe d'Huez, von der EM zur Tour de France, bei der in diesem Jahr auch ein Heidelberger am Start ist. Das erinnert den Kollegen Beck daran, wie er einst tausend Tode gestorben ist; und den Kollegen Bauer an eine iritierende E-Mail von Jan Ullrich.

02:00 Minuten: Beck'n'Bauers Erben - Das Aus der Deutschen und der Niedergang unter Jogi Löw.

13:00 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Europameisterschaft: England, Immobile und Co.

27:55 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche: Max Walscheid.

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 4: Warum nicht nur bei Deutschland gegen England Feuer im Spiel ist Beck'n'Bauer Sportpodcast · Warum nicht nur bei Deutschland gegen England Feuer im Spiel ist (Folge 4) Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

Nikolas Beck und Tillmann Bauer, die RNZ-Sportpodcaster, teilen sich nicht nur ein Büro in den Redaktions-Räumen der Heidelberger Neugasse. Sie treffen sich auch gerne mal zum gemeinsamen Grillabend. In der 4. Folge muss die Freundschaft dennoch (kurz) ruhen. Schließlich kommt es an diesem Dienstagabend nicht nur zum Duell zwischen England und Deutschland, Jude Bellingham und Jamal Musiala, sondern auch zwischen Beck und Bauer.

Denn während Kollege Beck schon vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft die "Three Lions" als seine Favoriten auf den Titel auserkoren hatte, setzte Kollege Bauer auf "Jogis Jungs".

Wie optimistisch die beiden Kontrahenten nach den Eindrücken der Vorrunde und vor dem Achtelfinal-Knaller im Wembley-Stadion noch sind, verraten sie im verbalen Schlagabtausch.

Außerdem in Folge 4: Warum Kollege Bauer nicht mit dem Feuer spielen sollte und sich die deutschen Fußballer von den Tischtennis-Profis eine Scheibe abschneiden könnten.

Des Weiteren verrät Kollege Beck, warum die Sympathien zu Timo Boll erst spät entstanden sind und er an der Tischtennis-Platte selbst eine eigenwillige – und durchaus fragwürdige – Technik verfolgt.

Zu hören gibt es "Beck’n’Bauer" wie immer auf www.rnz.de/becknbauer oder bei Spotify und iTunes.

03:20 Minuten: Beck'n'Bauers Erben - Nach Ungarn ist vor England

10:50 Minuten: Beck'n'Bauers Gesicht der Woche - Jamal Musiala

20:00 Minuten: Beck'n'Bauers These der Woche - Wenn sich zwei Kumpel treffen...

23:45 Minuten: Beck'n'Bauers bunte Europameisterschaft - Italien, Ronaldo und Co.

29.30 Minuten: Beck'n'Bauers Zahl der Woche - Deutsche Dominanz an der Tischtennisplatte

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 3: Warum ein Eigentor nicht immer Unheil verspricht Beck'n'Bauer Sportpodcast · Warum ein Eigentor nicht immer Unheil verspricht (Folge 3) Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 3. Folge analysieren unsere Sportkollegen Nikolas Beck und Tillmann Bauer die Situation der Deutschen bei der Fußball-Europameisterschaft vor dem letzten Gruppenspiel gegen Ungarn. Kollege Bauer verrät, warum er inzwischen wieder selbstbewusster in seine schwarz-rot-goldene Bettwäsche springt. Und Kollege Beck offenbart, warum jedes Tor von Cristiano Ronaldo für ihn wie ein Stich ins Herz ist.

Auf dünnes Eis begeben sich die Sportpodcaster, wenn sie über die vielen Eigentore der EM sprechen – und versuchen, dabei nicht selbst ein Eigentor zu schießen.

Auch um Basketball geht es: Um einen kuriosen Wurf in den falschen Korb sowie die Probleme der deutschen Nationalmannschaft vor der Länderspiel-Premiere im Heidelberger SNP Dome.

03:10 Minuten: Beck’n’Bauers Erben – Die Lage in der Gruppe F

13:10 Minuten: Beck’n’Bauers bunte Europameisterschaft – Die Flut der Eigentore

21:00 Minuten: Beck’n’Bauers These der Woche – Deutschland gegen Ungarn

22:10 Minuten: Beck’n’Bauers Zahl der Woche – Die Probleme des deutschen Basketballs

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 2: Was von dieser EM auf jeden Fall in Erinnerung bleibt Beck'n'Bauer Sportpodcast · Was von dieser EM auf jeden Fall in Erinnerung bleibt (Folge 2) Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 2. Folge wird es kulinarisch: Die Frage des Dienstagabends, ob es denn Roggenmischbrot oder Baguette sein darf, beschäftigt unsere Sportkollegen Nikolas Beck und Tillman Bauer natürlich auch. Dazu wird ein vermeintlicher weiterer Titelfavorit unter die Lupe genommen, wenngleich die RNZ-Sportpodcaster die Geschehnisse um den dänischen Star Christian Eriksen nicht außen vor lassen können.

Während die EM vor allem von den Emotionen lebt, haben sich die Rhein-Neckar Löwen nicht nur über einen deutlichen Sieg, sondern auch über einen "Hexenkessel light" freuen dürfen.

02:15 Minuten: Beck’n’Bauers Gesicht der Woche - Christian Eriksen

06:50 Minuten: Beck’n’Bauers Erben – Deutschland gegen Frankreich

12:23 Minuten: Beck’n’Bauers These der Woche – Der deutsche Auftakt

14:15 Minuten: Beck’n’Bauers bunte Europameisterschaft – England und die großen Emotionen

19:05 Minuten: Beck’n’Bauers Zahl der Woche – Neue Hoffnung für die Rhein-Neckar Löwen

RNZ-Sport-Podcast Beck'n'Bauer - Folge 1: Was der Erfolg von Stefan Kuntz für die A-Nationalmannschaft bedeutet Redaktion, Schnitt und Produktion: Niko Beck und Tillmann Bauer

In der 1. Folge geht es natürlich um die Erben des Fußball-Kaisers und Namenspaten, die 49 Jahre nach dem Erfolg von Beckenbauer und Co. 1972 zum vierten Mal den EM-Titel gewinnen wollen. Aber auch um den deutschen U21-Nachwuchs, den Trainer Stefan Kuntz entgegen aller Erwartungen zum Titel geführt hat. Außerdem besprechen Beck und Bauer den Final-Wettkampftag der Deutschen Meisterschaften aus 18 verschiedenen Sportarten.