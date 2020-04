Von Nikolas Beck

Heidelberg. Ob, wann und wie die unterbrochene Saison der badischen Amateur-Fußballer fortgesetzt werden kann, vermag nach wie vor niemand zu beantworten. Doch per Videokonferenz, live im Internet auf Facebook übertragen, ließ der Verband am Wochenende bei der zweiten Ausgabe von "Frag den bfv" seine Mitglieder an den aktuellen Überlegungen teilhaben. "Noch ist nichts entschieden", schickte Präsident Ronny Zimmermann seinen einleitenden Worten voraus: "Alles steht und fällt mit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den jeweiligen politischen Entscheidungen."

Ging es bei der Auftaktveranstaltung in den Arbeitszimmern von Zimmermann und dessen Vizepräsident Spielbetrieb Rüdiger Heiß um allgemeine Fragen der Vereine, standen diesmal die möglichen Szenarien im Vordergrund, wie die Spielzeit zu Ende gespielt oder abgebrochen werden könnte. Die RNZ hat zugeschaut und das Wichtigste zusammengefasst.

> Grundvoraussetzungen: "Für alle Entscheidungen maßgebend sind die behördliche und die gesundheitliche Lage ", so Zimmermann. Sprich: Die Sportanlagen, deren Betrieb gemäß Corona-Verordnung bis 19. April untersagt ist, müssen wieder freigegeben sein: "Wir wollen nur dann weiterspielen, wenn absehbar ist, dass es keine nachfolgenden Sperrungen von Spielstätten mehr gibt, sich das Infektionsrisiko minimiert hat und gegebenenfalls angeordnete Hygienemaßnahmen umsetz- und finanzierbar sind."

> Vereinssicht: Unter Spielern, aber auch Eltern, Ehrenamtlichen und Entscheidungsträgern muss die Bereitschaft da sein, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Den Klubs müssen genügend Spieler zur Verfügung stehen und auch die Platzkapazitäten verfügbar sein. "Zumal es Weiterspiel-Szenarien gibt, die auf eine Verdichtung hinlaufen", so Zimmermann. Freilich müsse man auch Verpflichtungen der Vereine gegenüber ihren Sponsoren und Partnern im Blick haben.

> Verbandssicht: Neben der Anzahl an ausstehenden Spielen – rund 12.000 in allen Staffeln – sind natürlich auch die wirtschaftlichen Konsequenzen, die jede Entscheidung nicht nur für die Vereine, sondern auch für den Verband hat, zu berücksichtigen. Genauso müssen die sportlichen Rahmenbedingungen, etwa die Verfügbarkeit von Schiedsrichtern und Verbandsfunktionären, beachtet werden. Zu klären sind des Weiteren verschiedene rechtliche Regelungen, "allen voran die Wechselperiode", so Zimmermann. Mit am wichtigsten für den bfv seien die Haftungsrisiken. Zimmermann: "Salopp gesagt: Corona ist in sämtlichen Satzungen nicht vorgesehen." Dadurch bewege man sich sprichwörtlich auf dünnem Eis. Jede Entscheidung sei angreifbar, so Zimmermann, der vor möglichen Schadenersatzforderungen warnt. Etwa wegen fehlender Spieleinnahmen, der Klubhausverpachtung oder möglicher Rückforderungen der Sponsoren.

> Unmittelbare Schritte: Eine externe rechtliche Prüfung der möglichen Szenarien wurde in Auftrag gegeben. Wir hoffen, noch in dieser Woche erste Anhaltspunkte zu bekommen, wohin die Reise gehen könnte", sagte der bfv-Präsident. Anschließend könne man damit beginnen, die erforderlichen Regelungen in die Ordnungen einzuarbeiten.

> Weiterspiel-Szenarien: Sieben verschiedene Möglichkeiten, die Saison zu beenden, stellte Rüdiger Heiß vor. Sollen alle Partien bis zum 30. Juni absolviert werden, müsste der Spielbetrieb spätestens Mitte Mai wieder aufgenommen werden. Bei einer Saisonverlängerung bis 31. August (Heiß: "Den rechtlichen Rahmen dafür haben wir"), müsste ein Re-Start spätestens Mitte Juli erfolgen. Vorstellbar wäre auch, die Saison im Herbst oder Winter fortzuführen und die folgende Runde verkürzt bis Juni 2021 oder komplett, aber umgestellt aufs Kalenderjahr auszutragen. Dann gelte als "Deadline" für die Wiederaufnahme Anfang Oktober. Sollten 2020 keine Spiele mehr möglich sein, wäre denkbar, die Saison 2019/2020 im Frühjahr 2021 fortzusetzen. "Dann ginge die Saison 20/21 in Gänze verloren", so Heiß. Jeweils drei Wochen vor dem jeweiligen Saisonende müsste ein Re-Start erfolgen, wenn man die Saison mit Playoffs oder Entscheidungsspielen beenden würde.

> Abbruchs-Szenarien: "Ein Abbruch zum jetzigen Zeitpunkt gibt uns keine Sicherheit, die folgende Runde regulär aufnehmen und austragen zu können", betonte Heiß, der sechs verschiedene Szenarien vorstellte. Gewertet werden könne nach Tabellenstand zum Ende der Halbserie oder zum Zeitpunkt des Abbruchs. In beiden Fällen wäre es möglich, zwar Aufsteiger, aber keine Absteiger zu benennen und die Staffeln in der Folgesaison aufzustocken. Denkbar sei auch eine individuelle Regelung für jede Staffel, eine komplette Annullierung der Runde 2019/2020 oder die Mitnahme der erspielten Punkte in die Saison 20/21.