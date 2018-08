Von Ronald Ding

Neckarelz. Der SV Waldhof Mannheim hat sich durch einen ungefährdeten 4:0 (2:0)-Auswärtserfolg bei der SpVgg Neckarelz für das Achtelfinale des Badischen Fußball-Pokals qualifiziert. Dort treffen die Blau-Schwarzen nun auf den Sieger der Partie TSG Lützelsachsen gegen VfB Eppingen (Termin noch offen).

Waldhof-Trainer Bernhard Trares änderte seine Mannschaft, er nahm gegenüber der Heimpleite gegen den SSV Ulm auf fünf Positionen Änderungen vor. Zwischen den Pfosten stand diesmal Christopher Gäng, außerdem liefen Jesse Weißenfels, Maurice Hirsch, Morris Nag und Michael Schultz von Beginn an auf. Nach einer kurzen Abtastphase kontrollierte der Regionalligist die Begegnung und kam durch den von Jannik Sommer direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern zur frühen Gästeführung.

Hier war der gute Neckarelzer Schlussmann Maximilian Penz chancenlos. Gegen Valmir Sulejmani und Michael Schultz konnte er sich aber kurz darauf mit guten Paraden gleich zweimal in Folge auszeichnen (17.). Die Odenwälder, aus der Verbandsliga abgestiegen und seit dieser Saison vom Ex-Profi Stefan Strerath trainiert, konnten das Spiel nun offener gestalten, kam aber zu keinen nennenswerten Chancen.

Die Partie plätscherte nun über einen längeren Zeitraum nur noch so dahin und nahm erst in der Endphase der ersten Halbzeit wieder ein wenig Fahrt auf. Ein erneuter Freistoß von Sommer verfehlte das Ziel (40.) nur knapp und Weißenfels blieb an Keeper Penz hängen (43.). In der Schlussminute erhöhte der Regionalligist dann aber doch noch auf ein beruhigendes 2:0. Sommer passte den Ball auf der Torauslinie zum starken Sulejmani, der nur noch den Fuß hinhalten musste (45.).

Der SV Waldhof ließ im zweiten Abschnitt dann nichts anbrennen und erspielte sich einige hochkarätige Chancen, aber nur Jesse Weißenfels (76.) und Jannik Sommer (84.) fanden mit ihren Abschlüssen das Ziel.