Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Felix Wiedemann (43) ist beim Badischen Fußball-Verband in Karlsruhe Abteilungsleiter für den Spielbetrieb von der sechstklassigen Verbandsliga Nordbaden bis zur elftklassigen Kreisklasse C. Wir sprachen mit ihm über die Probleme, die das Coronavirus den Sportlern bereitet.

Herr Wiedemann, im Spitzenfußball gibt es Spielabsagen und Geisterspiele. Welche Haltung hat der BFV im Kampf gegen das Coronavirus?

Wir folgen der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, keine Spiele mit mehr als 1000 Zuschauern durchzuführen. In meinem Zuständigkeitsbereich mit Spielen von der Verbandsliga abwärts gibt es allerdings keine solchen Spiele. Die Zuschauerzahl liegt da eher bei 50 plus.

Wie reagieren Sie auf Veränderungen der Lage?

Wir orientieren uns täglich neu an den Empfehlungen der Behörden und fordern unsere Vereine auf zu prüfen, ob sich Spieler in Risikogebieten, zum Beispiel in Südtirol, aufgehalten haben. Sollte das der Fall sein, raten wir, diese Spieler nicht mitspielen zu lassen und zu Hause zu bleiben. Wenn bei einem Spieler eine Coronavirus-Diagnose vorliegen sollte, werden wir ein Spiel absetzen. Das gilt auch dann, wenn viele Spieler in einem Risikogebiet gewesen sein sollten.

Die Ansteckungsprophylaxe wird von den Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt. Wünschen Sie sich klarere Vorgaben, eventuell sogar behördliche Anordnungen?

Das ist schwierig zu beantworten. Ich finde es gut, dass die Behörden ihre Empfehlungen anpassen, dass sie sich Tag für Tag und Woche für Woche entlanghangeln. Unser föderalistisches System ist eher gut, denn die Gefährdungslage kann in Schleswig-Holstein eine ganz andere sein als in Karlsruhe.

Die DFL sagt, die Rahmenspielpläne seien einzuhalten, es gebe kaum Ausweichtermine, Verträge seien einzuhalten. Nun wurde das Virus vor Vertragsabschluss nicht befragt...

In der Tat ist der Spielplan eng, im Sommer haben wir zum Beispiel die Europameisterschaft. Davor sollten die nationalen Meisterschaften entschieden sein. Eine enge internationale Abstimmung war und ist nötig. Die Schwierigkeit besteht darin, dass alle Leistungsebenen miteinander verzahnt sind.

Was hindert Sie daran, einen Kreisliga-Meister erst kurz vor den Sommerferien zu küren?

Man muss bedenken, dass wir Relegationen durchführen müssen, aber grundsätzlich möchte ich das im Moment nicht ausschließen. Saisonverlängerungen hatten wir schon häufiger, etwa weil ein Winter besonders streng und lang war.

Manche Spieler sagen auch: Lieber häufiger spielen als jeden zweiten Tag trainieren...

Englische Wochen sind sicher ein Instrument, um auf das Virus zu reagieren.