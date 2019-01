Heidelberg. (run) Karl Nagels Worte sprudeln nur so heraus, wenn er über die anstehende Auktion in Wieblingen spricht. Der freie Mitarbeiter von Kunst&Kuriosa hat den kompletten Nachlass von Fritz Walter gesichtet, sortiert und kategorisiert. Der 68-jährige Rentner sagt voller Begeisterung: „Bei dieser Auktion gibt es viele Höhepunkte, nicht nur für Fußball-Liebhaber.“

In der Tat kommen bei der Versteigerung zahlreiche historische Leckerbissen unter den Hammer.

Als historisch besonders wertvoll ordnet Nagel ein Standwappen mit Widmung von den Ausscheidungsspielen der deutschen Mannschaft 1954 gegen das damals noch eigenständige Saarland ein. „Wenn Walter und seine Jungs die verloren hätten, wären sie nicht zur WM gefahren.“ Das Team von Bundestrainer Sepp Herberger gewann die Spiele mit 3:0 und 3:1. Der Grundstein für „Das Wunder von Bern“ war gelegt.

Den größten WM-Glanz versprüht natürlich die Nachbildung des WM-Pokals Jules Rimet von 1954. Horst Eckel erzählt heute noch voller Ehrfurcht von verschiedenen Ausstellungsbesuchen, bei denen der Pokal gezeigt wurde. „Bei diesen und anderen Gelegenheiten haben Fritz und ich viel über den WM-Sieg gesprochen. Tolle Gefühle waren das.“

Immer wieder ein Thema in den Gesprächen der WM-Helden von 1954 war natürlich auch der damals neuartige Schuh. Zeugwart Adi Dassler hatte für die Spiele in der Schweiz einen Fußballschuh mit Schraubstollen entworfen. Der leistete beim 3:2-Sieg im Finale gegen Ungarn einen wichtigen Beitrag. Da es dauerhaft regnete und der Rasen tief und rutschig war, hatten die deutschen Nationalspieler einen echten Vorteil. „Die Nachbildung, die unter den Hammer kommt, ist natürlich ein echter Hingucker“, sagt Nagel und fügt an: „Das gilt natürlich auch für den bronzenen Abdruck von Fritz Walters Fuß.“

Richtig ins Staunen kommen dürften vor allem jüngere Sportfans, die nur die Sportwelt der heutigen Zeit kennen, wenn sie Fritz Walters ersten Spielervertrag mit dem 1. FC Kaiserslautern sehen. Das Dokument vom 15.6.1955 verdeutlicht, wie sich das Fußball-Geschäft seitdem verändert hat. „120 Mark hat er damals bekommen“, sagt Nagel. „Und das als Weltmeister.“

Im Vergleich dazu ist die Goldene Weltmeister-Uhr richtig wertvoll. Die Schweizer Automatikarmbanduhr der Firm Doxa mit der Gravur „Championnats du Monde de Football 1954“ hat ein massives goldenes Gliederarmband. Und sie läuft noch. Ein solches Exemplar soll bereits einmal für mehr als 10.000 Euro versteigert worden sein.

Vor allem liebevolle Details machen Walters Nachlass so besonders. Ein Buch zum Beispiel, in das Sepp Herberger eine Widmung schrieb. Oder ein großer Gartenstuhl, auf dem Walter gern mit seiner geliebten Frau Italia saß. Dazu viele einmalige Fotos von Walter und seinen Weggefährten. „Das sind Emotionen pur“, sagt Nagel.