Von Rainer Kundel

Am 8. November vor 60 Jahren wurde die Eishockey-Bundesliga gegründet. Für die Entwicklung des schnellsten Mannschaftssports war es irgendwie wegweisend, dass der erste Torschütze Marian Pawelczyk hieß, ein aus Polen zu Preußen Krefeld übergesiedelter Spieler. Einbürgerungen sind im Puck-Sport bis heute Programm - zu Lasten deutscher Nachwuchsspieler und damit der Nationalmannschaft.

Es gibt Klubs, bei denen das Ausstatten ihrer Akteure mit deutschen Pässen zum Geschäftsmodell gehört. Vorgelebt von den Iserlohn Roosters, fortgeführt von den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Trotz der Selbstbeschränkung der Liga auf maximal elf Importspieler stand an der Küste in den letzten Partien kein in Deutschland geborener Spieler in der Aufstellung, weil eingebürgerte und sogenannte "Doppelstaatsbürger" aus Tschechien, Kanada und den USA genügend Spieler für vier Reihen ergaben. Die beiden deutschen Spieler im Kader wurden gleichzeitig nach Crimmitschau in die zweite Liga ausgeliehen.

Gerüchte, dass die zuständige Kreisverwaltung auch den deutschen Schäferhund als Kriterium für die Erteilung eines deutschen Passes anerkennt und diesen unter der Bedingung aushändigt, dass der Spieler ihn nach Ende seiner Karriere wieder gegen seine ehemalige Staatsbürgerschaft eintauscht, wurden als Stammtischparolen verworfen.

Aktuell stehen bei den vierzehn Klubs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) 50 Spieler unter Vertrag, die in den vergangenen drei, vier Jahren Deutsche wurden, um das Importkontingent nicht zu belasten - davon allein zwölf in Bremerhaven. Der für seine offenen Worte bekannte Nationalspieler Moritz Müller maulte vor zwei Jahren nach einer Niederlage der Kölner Haie in Iserlohn, deren Deutsch-Kanadier dabei schlagende Argumente austauschten, in die Mikrofone: "Das ist die kanadische 1c-Nationalmannschaft."

Die Rechnung, dass in den 16 Bundesländern nicht genügend Spieler ausgebildet werden, die höheren Anforderungen genügen und die wenigen Leistungsträger den Preis diktieren, stimmt noch. Inzwischen haben sich in Berlin, Düsseldorf, Köln, Mannheim und Salzburg (für Meister München) Leistungszentren etabliert, deren Arbeit auf absehbare Zeit Besserung verheißt.

Dass Bundestrainer Marco Sturm jetzt zum Assistenzcoach des NHL-Klubs Los Angeles Kings aufsteigt, hat nicht nur dem Unwohlsein seiner USA-affinen Familie in Niederbayern etwas zu tun. Der 40-Jährige sieht sich fortwährend als Rufer in der Wüste nicht ernst genommen. Sturm hat die im Frühjahr verabschiedete Regelung, wonach - angefangen in diesem Jahr - nach einem Stufenplan eine kleine Anzahl deutscher Spieler unter 23 Jahre auf den Spielberichtsbögen der DEL stehen müssen, für nicht ausreichend erachtet. Er forderte mehrfach eine Reduzierung der Importspieler, was seit Bosman ein schwieriges Thema ist. Wenn einer klagt …

Die lobenswerte Paradigmenwechsel bei den Mannheimer Adlern, mehr Talente des guten (und teuren) Jungadler-Projekts über Kooperationen zu konkurrenzfähigen Profis heranzuziehen und bis 2021 eine eigene Nachwuchsakademie zu bauen, kommt um Jahre zu spät. Einhergehend mit der Eröffnung der SAP Arena könnte man längst die Früchte aus der Investition in den Nachwuchs ernten. Stattdessen hat man sich auf eine Pseudo-Kooperation mit den Toronto Maple Leafs versteift, die dem Klub außer Spesen nichts gebracht hat.

Deshalb "grast" die Brause-Connection aus München und Salzburg mit ihrer Vorzeige-Akademie in Lieferung und dem "Bonsai-Ableger" SC Rießersee den Markt ab. Diesen Vorteil nutzt Meister EHC München für sich mit bis zu acht dem "Konzern" entliehener Spieler zwischen 18 und 23 Jahren, um die Ausfälle von fünf Stammkräften abzufedern. Das Ergebnis: Neun Siege in Folge.

