Von Rainer Kundel

Es gibt im Eishockey eine Terminologie, die unweigerlich an die die Sportart-spezifische englische Sprache angelehnt ist. Klassiker dabei sind das Powerplay (Überzahlspiel), das Bully (Anspiel), das Icing (unerlaubter Weitschuss) oder der tückisch kleine Unterschied zwischen dem Shutout und dem Shootout. Bei Ersterem bleibt der Torhüter ohne Gegentreffer, beim Shootout handelt es sich dagegen nicht etwa um eine Schießerei, wie uns Langenscheidt auf den ersten Blick weiß machen will. Stattdessen wird der Sieger bei unentschiedenem Spielstand durch ein Penaltyschießen herbeigeführt.

Es hat sich daneben über Jahre hinweg bei vielen Klubs, besonders bei den Adler Mannheim, ein Anglizismus breitgemacht, der Kunden und Medien arg verwirrt. Es fängt damit an, dass sich ein Besucher seine Eintrittskarte im Ticket-Shop erwirbt, wo nebenan der Merchandising-Shop mit dem Game-Warm-Up-Jerseys beheimatet ist. Gemeint sind die Duplikate der Warmlauf-Trikots der Spieler. Wer gerne joggt und sich im nassgrauen Winter vor einer Erkältung schützen will, erwirbt gleich ein "Hoody" mit - einen Pullover mit angesetzter Kapuze. Ist der gewünschte Artikel nicht vorhanden, versucht man es im Adler-City-Store. Das ist jenes Ladengeschäft, in dem Eintrittskarten für Sportveranstaltungen und Konzerte sowie Fanartikel erhältlich sind. Das befindet sich im City-Quartier, einer Shopping-Mall im Quadrat Q 6/7, neben dem "Whistle". Das ist nicht etwa eine Pfeife, sondern der Name einer Sportsbar, gleichzeitig Tochtergesellschaft der SAP Arena Betriebsgesellschaft. Dort gibt es auf unzähligen Flachbildschirmen "Great Sports" aus aller Welt zu sehen und zum Verzehr "Fine Food & Drinks". Sind die Adler nacheinander zwei Spiele in Folge auswärts auf einem "Road Trip", gibt’s die Spiele im Whistle live zu sehen. Als der Stürmer Ryan MacMurchy wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung fehlte, wartete der Teamarzt vor dem Wiedereinsatz zunächst das Concussion Protocol ab.

Zu Hause angekommen, schaut sich der geneigte Fan auf der Adler-Homepage um und liest im Newsletter etwas von einem "Early Bird". Gemeint ist: Wer sich gegen den nicht besonders zugkräftigen Gegner Straubing Tigers Wochen im Voraus eine Eintrittskarte sichert, bekommt Rabatt. Angefangen von 5,55 Euro über 6,66 Euro wird das Ticket Woche für Woche etwas teurer, am Schluss aber immer noch billiger als der reguläre Eintrittspreis. Der Volksmund sagt: Der frühe Vogel fängt den Wurm.

In der Arena angekommen, liegt der Spieltags-Flyer mit dem Titel Gameday aus. Darauf wird die Paarung mit Adler Mannheim vs. (versus = gegen) Schwenninger Wild Wings angekündigt. Darin befindet sich regelmäßig eine Seite für die jüngsten Fans - sie vereinen sich im Adler-Kids-Club. Wer mal vorbeischauen will, was die Cracks am Vormittag des Spieltages so trainieren, befindet sich beim Pre Game Skate, also einem Warmlaufen mit Schlittschuhen. Wer Glück hat, sieht dabei nicht die Cheftrainer, sondern den Assistant Coach, Co-Trainer wäre ja auch zu profan.

Die Medienvertreter erhalten jede Woche eine Mail mit dem Termin des wöchentlichen Presse Talk, die Veranstaltung hieß früher Pressekonferenz. Vor einem Jahr gab es etliche Termine davon, es stand das Outdoor Game in Sinsheim an, Das war das Spiel unter freiem Himmel im Fußballstadion der TSG 1899 Hoffenheim. Nicht nur dort, auch im "Ufo" im Mannheimer Bösfeld, gibt’s eine Menge Business Seats und Logen, die Plätze der VIP-Kartenbesitzer. Das sind inzwischen derart viele wichtige Personen, dass der Hauptgrund für deren Kommen, nämlich die Verpflegung, nicht mehr jeden Geschmack trifft. Kein Wunder, das Buffet wird ja auch gecatert, also von einem Event-Dienstleister außer Haus bestellt. Wer sich in der Drittelpause dann wundert, dass über den XXL-Videowürfel pubertäre Albereien laufen, wird mit der Adler Social Wall vertraut gemacht. Hier grüßen Facebook, Twitter, Instagram & Co.

Für die aktuelle Niederlagenserie werden noch Anglizismen gesucht. Wie wäre es mit: "Eagles are lost in Translation".

