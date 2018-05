Von Joachim Klaehn

Es waren mehrere kurze Begegnungen - 2012 bei den Olympischen Sommerspielen in London. Der dunkle Aufzug, der uns zur Pressekonferenz vor weit über 1000 Journalisten aus der ganzen Welt brachte, führte uns das erste Mal zusammen. Plötzlich stand ein Schrank von einem Kerl neben mir, blickte mich smart lächelnd an und wählte eine Standardbegrüßungsformel: "Hi, how are you doing?" Für einen klitzekleinen Moment war ich irritiert. Ist er es? Ist er es nicht? Reflexartig antwortete ich: "Fine, thank you."

LeBron James, damals 28, und der RNZ-Olympiaberichterstatter verbrachten 30 Sekunden zusammen in diesem Aufzug. Ohne Sicherheitspersonal. Alleine. Und warum dieses zufällige Zusammentreffen in meiner Erinnerung derart haften blieb, ist recht simpel: Die physische Präsenz eines Basketball-Riesen und seine fast sanfte, zwischenmenschliche Art wollten nicht so recht zusammenpassen. Im Medienpulk hatte sich meine Einschätzung mehrfach bestätigt. Ich drehte meinen Blick nicht Richtung Muskelberge, sondern fokussierte intuitiv sein Gesicht.

Eigentlich ein netter Typ und Spaßvogel mit Kulleraugen, der kleine, große Junge aus Akron/Ohio, der nicht nur gerne mit dem orangefarbenen Ball, sondern auch mit den Journalisten spielt. Immer wenn es um den nächsten Gegner und die nächste Aufgabe ging, verfinsterte sich seine Miene schlagartig. Denn er wusste: Das "Dream Team" von Duke-Coach Mike Krzyzewski mit Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Tyson Chandler, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, Andre Iguodala, Kevin Love, Chris Paul, Russell Westbrook, Deron Williams und LeBron James stellte das mit Abstand beste Kollektiv der Welt, sie hätten aber auch am meisten "von allen zu verlieren", wie James flüsterte und mahnte.

"The Chosen One" (der Auserwählte), wie ihn Sports Ilustrated im Februar 2002 als Akteur der privaten katholischen St. Vincent-St. Mary-Highschool bezeichnete, hasst zu verlieren. Schon zu Highschool-Zeiten war er im Basketball, aber auch im Football, häufig auf sich alleine gestellt. James stammt aus ärmlichen Verhältnissen, seine Mutter Gloria bekam ihn mit 16 und musste ihn einer Pflegefamilie anvertrauen. LeBron Raymone James hat - von Kindesbeinen an - zu kämpfen gelernt.

In diesem NBA-Jahr ist so gut wie jeder Spielzug auf den 2,03 Meter großen Alleskönner der Cleveland Cavaliers ausgerichtet. Viele Experten hatten den "alten Männern" einen Crash in den Playoffs prophezeit. Doch James und Co. setzten sich gegen die widerborstigen Indiana Pacers (4:3 in der Serie) und nun auch überraschend souverän gegen die hoch gehandelten Toronto Raptors (4:0) durch.

Schaffen es die Cavaliers ab Sonntag, die talentierten Boston Celtics im Endspiel der Eastern Conference - gleichzeitig das NBA-Halbfinale - in Schach zu halten, dann stünde James, diese Naturgewalt von einem Burschen, zum achten Mal hintereinander in der NBA-Finalserie. Eine Erfolgsstory, die ähnlich hoch zu bewerten ist wie seine Titel 2012, 2013 (mit den Miami Heat) und 2016 (mit Cleveland) …

Im März habe ich DeMar DeRozan, Kyle Lowry, Russell Westbrook, Paul George und Co. live gesehen. Deren Athletik, Dynamik und Ballkunst sind beeindruckend. Doch in puncto Durchschlagskraft, Effizienz und Cleverness ("zwei Punkte sind nicht zwei Punkte", so LeBrons Credo) reicht keiner der anderen Superstars James das Wasser. Selbst wenn das seit 1970 existierende Franchise an den Ufern des Eriesees heuer gegen die Boston Celtics, Houston Rockets oder Golden State Warriors scheitern sollte, die Leistung von James ist fast übermenschlich. Er ist der König unter vielen Basketball-Königen.

Irgendwie habe ich dies 2012 in der Olympiapark-Arena und in der 02-Arena, nach einem fantastischen Spiel (107:100) um Gold und "dreckigen Sieg" gegen die stolzen Spanier gespürt. Sowie in einem dusteren Aufzug 2012 in London, bei einer besonderen Begegnung.

