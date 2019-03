Von Christopher Ziemer

Wenn ein Weltmeister in die Tasten haut, sollte man schon etwas genauer hinsehen. Lewis Hamilton sitzt gerne am Klavier und natürlich zeigt er das auch. An jedem Rennwochenende lässt sich der Mercedes-Pilot ein Klavier aufs Hotelzimmer bringen. Und wenn er die Zeit dazu findet, übt er fleißig. Vor ein paar Tagen hat der Brite nun stolz ein Kurzvideo seiner Fortschritte ins Internet gestellt. ln Jogginghose und mit einer weißen Wollmütze versucht sich der Hobby-Pianist am Queen-Hit "Bohemian Rhapsody", langsam greifen Hamiltons Finger in die Tasten, doch den Song erkennt man sofort. Und da eine Rhapsodie ein Werk ist, das an keine spezielle Musikform gebunden ist, drängt sich die Frage auf, wer dieses Jahr eigentlich die Musik in der WM machen wird.

Betrachtet man die Aktivitäten der Favoriten in der Winterpause, dürfte man an Hamilton kaum vorbeikommen. In New York hat er sich ein neues Appartment gekauft. Schlappe 35 Millionen Dollar soll der Kaufpreis des 250 Quadratmeter-Anwesens auf dem Dach in einer ehemaligen Buchbinderei betragen haben, der Blick auf den Hudson River ist natürlich inklusive. Besonders wichtig: Die hauseigene Party-Lounge. Ob und wie er sich dort auf die neue Saison vorbereitet, verrät Hamilton natürlich nicht. Warum er sich so wohl in den USA fühle, dagegen schon - in seiner Kolumne für die BBC: "Ich liebe es, dass die Mädels hier den britischen Akzent so mögen!" Party und Lewis Hamilton, diese Kombination passt immer.

Abseits der Rennpiste ist der fünffache Weltmeister immer auf der Suche nach dem Adrenalinkick. Während sich Sebastian Vettel am liebsten zu Hause auf seinem Schweizer Bauernhof entspannt und auf die Rennen vorbereitet, jettet sein WM-Rivale derweil durch die Welt. Der Heppenheimer meidet soziale Netzwerke wie der Teufel das Weihwasser, während Lewis Hamilton gar nicht genug davon bekommen kann, seine zehn Millionen Follower auf Instagram ständig mit Neuigkeiten zu versorgen. Vor ein paar Wochen grüßte er seine Fans per Victory-Zeichen von der Tribüne des Super Bowl-Finals. Letzten Sonntag ließ sich der Jet-Setter beim Fallschirmspringen in Katar ablichten, davor zeigte Hamilton auf der Fashion Week in Paris Präsenz - mit Model Gigi Hadid. Offiziell gemeldet ist der Mercedes-Fahrer in Monaco, wo er vor ein paar Jahren nachts seinen zwei Millionen Euro teuren Pagani Zonda zerlegte.

Und während Hamilton im roten Privatjet unlängst an die kalifornische Küste düste, ließ Sebastian Vettel verlauten, wie erholsam es doch in der Winterpause gewesen sei, sich endlich einmal in aller Ruhe selbst das Frühstück gemacht zu haben. "Klingt langweilig, ich weiß", grinst Vettel in solchen Momenten gerne. Immerhin, seinen geplanten Surfurlaub in Australien hat Lewis Hamilton jetzt doch lieber abgesagt. Die vielen Haiattacken in Australien sollen Schuld gewesen sein, man kann nie wissen. Ins Haifischbecken der Formel 1 müssen an diesem Wochenende aber beide abtauchen. Welche Vorbereitung ist nun aber die erfolgreichere für die Titelmission der beiden WM-Protagonisten? Lebemann oder Biedermann?

Lina könnte diesmal den Unterschied machen. Auf diesen Namen wird in diesem Jahr Sebastian Vettels Ferrari hören, und nach allem was man hört, soll Lina - trotz verpatztem Freitagstraining - sehr flott unterwegs sein. Die Taufe fand diese Woche in einem Melbourner Steakhaus statt, und mit ihr wird der Ferrari-Star nun die nächsten Monate um die Welt düsen.

Party machen möchte Sebastian Vettel in dieser Saison übrigens auch. Auf der obersten Stufe des Siegertreppchens.