Von Claus-Peter Bach

In den Sportvereinen und Fachverbänden, in denen Wettkämpfe, der Trainingsbetrieb und allerlei Vergnügliches zu organisieren sind, ist sie unverzichtbar: Die Leiterin des Frauensports - die sich im Laufe der Jahre von der Frauenwartin (der nahen Verwandten des Zeugwarts) zur Frauen-Beauftragten, Referentin für den Frauensport, stellvertretenden Vorsitzenden für Frauen und Sport bis zur Vizepräsidentin für Frauen im Sport entwickelt hat. Es ist gut, wenn Kinder von Übungsleiterinnen betreut werden. Es ist richtig, dass Frauen(mann)schaften nicht von Kapitänen, sondern von Spielführerinnen kommandiert werden. Und es hat noch keiner Sportlerin geschadet, wenn die Abteilung von einer Frau und der Verein von einer Dame geleitet worden sind.

Sportkreise und Sportbünde tun sich schwerer, ihrer Satzung gerecht zu werden und dem Vorstandsposten der Frauen-Beauftragten einen sinnvollen Aufgabenkatalog zuzuordnen. Zu Zeiten, als der badische Sport eine Männerdomäne war und machtbewusste Lautsprecher aus Mannheim, Weinheim oder Tauberbischofsheim nur das eigene Wort gelten ließen, war es wichtig, dass besonnenere Zeitgenossen dafür sorgten, dass tatsächlich die ersten Frauen Einzug in die Vorstände halten durften. Die Herren der Schöpfung, liebe Leserin, lieber Leser und liebes Leserlein, fühlten sich damals ganz großartig liberal, als sie eine einzige Frau in ihrem Vorstand duldeten und der eine einzige Aufgabe zubilligten: Sich die Bedürfnisse der weiblichen Sporttreibenden anzuhören und gelegentlich darauf hinzuweisen, dass man beim Klubhausbau eventuell ins Auge fassen könnte, einen Umkleide- und Duschraum für die Sportlerinnen zu bauen und vielleicht sogar noch eine separate Toilette - aber nur, wenn das Budget das zulassen sollte. Im Sport waren Mädchen und Frauen, bis in die 1980-er Jahre hinein, geduldet. Mann hat sie gewähren lassen, weil sie keinen Schaden anrichten konnten und beim Frühjahrsputz im Klubhaus geschickter waren als die Sportler und sogar Schmutz und Spinnweben fanden, wo gar keine sein konnten, weil Mann dort schon gewischt hatte.

Heute ist das anders, wie mein Papagei bei seinem Frühlingsrundflug festgestellt hat. Mädchen und Frauen treiben überall Sport und richten noch immer keinen Schaden an. Sie haben sogar Freude am Boxen, Fußball, Ringen und Rugby. Sie tragen ihr Veilchen am Montag mit Stolz in die Uni und zeigen ihrem Chef gerne den blauen Fleck, der sich am Oberarm direkt neben der eintätowierten kleinen Meerjungfrau gebildet hat.

Im Volleyball hat das früher als stark eingeschätzte Geschlecht hoch verloren, Frauen sind längst in der Überzahl. "So schlimm hätte es wirklich nicht kommen müssen", krächzt mein Papagei und erhält für diese frauenverachtende Frechheit sofort einen Klaps auf den Schnabel.

Heute gibt es etliche Vereine, die von Frauen geführt werden. Wer die Position der Frauenwartin früher hart erkämpfen musste, in Sitzungen nur nach heftigem Fingerschnipsen das Wort erhielt und zur Belohnung für sinnvolle Initiativen von den Vorstandsmännern müde belächelt wurde, ist nun herzlich willkommen.

Drei der neun badischen Sportkreise werden inzwischen von kompetenten Frauen geführt, etliche Fachverbände sind bei Frauen in guten Händen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat mit Veronika Rücker neuerdings eine Vorstandsvorsitzende, was die Stimmung im "Haus des Sports" deutlich gehoben hat. Es fiel auf: Die Dame ist höflich, dennoch führungsstark und kann auch loben. Das kannte man so nicht.

Im "Haus des badischen Sports" führt Wolfgang Eitel ganz uneitel eine Schar von Männern und Frauen, deren Kompetenz niemand bestreiten wird. Wo stünde der badische Sport ohne die Expertise der Damen Dreßler, Erg, Eckert, Fischer, Heininger, Hettmanczyk, Kumler, Lang, Leiblein, Missoum, Moser, Schenk, Stefan oder Zimmermann? Die Männer sähen trotz ihrer Tüchtigkeit ziemlich alt aus.

Weil so viele Frauen im Sport - bis in die höchsten Ebenen - ihren Platz erobert haben und mit Können, Ehrgeiz und Fleiß überzeugen, sei die kleine Frage erlaubt: Wozu, bitteschön, braucht man heutzutage, im Frühjahr 2018 und 50 Jahre nach 1968, in den Sportkreisen und Sportbünden noch eine Frauen-Beauftragte?

Im Sportkreis Mannheim hat ein Mann die verwaiste Position der stellvertretenden Vorsitzenden für Frauen im Sport übernommen, obwohl gut 20 Frauen im Saal waren. Man kann Kurt Herschmann nur wünschen, dass er bis zum Ordentlichen Sportkreistag 2019 in Schwetzingen so erfolgreich um die Mitwirkung weiterer Frauen wirbt, dass diese ihn dann ersetzen können. Falls Frauen aber im Finanzwesen, in der Integration des dritten Geschlechts, der Inklusion von Behinderten oder im Fanprojekt ihre Power entfalten möchten, wäre es noch besser - dann hätten sie etwas zeitgemäß Wichtiges zu tun.

