Von Claus-Peter Bach

Im Sportjahr 2018 mussten wir uns, liebe Leserin, lieber Leser und liebes Leserlein, an viele merkwürdige Dinge gewöhnen. Am Freitag, zum Beispiel, fand das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga ohne Bayern München statt, was meinen Papagei in Hochstimmung versetzte: "Die hatten doch ihr Oktoberfest und ihre Pressekonferenz, das reicht doch!", krähte das aufmüpfige Federvieh.

Merkwürdiges liegt oft so nah. Obwohl die SGK Heidelberg die am besten betreute Mannschaft der Verbandsliga Nordbaden ist, steht sie als Vorjahreselfter zum Jahreswechsel mit satten null Punkten aus 19 Spielen und 19:91 Toren auf dem 18. und letzten Platz. Sechs Trainer - Manuel Wengert, Marc Willems, Matthias Kröninger, Mirco Herbel mit Simon Arnold und erneut Manuel Wengert - haben ihr ganzes Wissen zusammengekratzt, um den Spielern zu helfen.

Der Abteilungsleiter Sinan Karadas hat sich auch sehr bemüht und mit vielen Menschen gesprochen, ehe er am 12. November um 19.21 Uhr bei der RNZ anrief und verkündete: "Manuel Wengert ist unser neuer Trainer." Das war eine erfreuliche Botschaft, doch der Verkündete wusste von nichts. Als Wengert dann doch bis zum Jahresende zusagte, trat Karadas zurück. Da sagte mein Papagei nichts, schüttelte aber den Kopf.

Der DOSB hat eine Ethik

Kommunikationsprobleme bestehen zwischen dem Deutschen Rugby-Verband und seinem Mäzen Dr. Hans-Peter Wild, der im richtigen Leben Fruchtaromen herstellt und in der Parallelwelt des Profisports Rugbyspieler in Paris und Deutschland durchfüttert. Nachdem die Nationalmannschaft 2017 in der Europameisterschaft nach Siegen über Belgien und Rumänien den fünften Platz erobert hatte, wollten die 21 bei der Wild Rugby Academy angestellten Spieler von ihrem Verband außer guten Worten auch ein bisschen mehr Liebe.

"Mit der Liebe ist das immer so eine Sache", weiß mein Papagei, dass man das große Wort unterschiedlich interpretieren kann. Die Spieler fühlten sich jedenfalls unverstanden und wurden berühmt. Denn sie traten als erstes Rugbyteam der Welt in einen Streik für die fünf EM-Spiele 2018, was einen Absturz des Verbandes auf Weltranglistenplatz 29 zur Folge hatte. Nun spielen sie wieder mit und sind auf Rang 26 geklettert. Dem Vernehmen nach ist Wild froh darüber, zahlen will er aber nichts mehr.

Besser läuft es in der großen Sportpolitik. Weil der eindrucksvoll im Wahlamt bestätigte Präsident Alfons Hörmann viel von "Klarheit und Wahrheit" hält, hat der Deutsche Olympische Sportbund eine Ethik-Kommission gebildet. Früher war Ethik eine Sache der Kirchen und der Politiker, die aber "durch unethisches Verhalten ein wenig in Verruf geraten sind", wie mein Papagei findet. Oder ist es etwa ethisch in Ordnung, kleine Buben und Mädchen zu missbrauchen oder Schutzsuchende nicht ins Land zu lassen? Auch die Barmherzigkeit gehört nun zu den "Sportwelten" des DOSB, denn zum Vorsitzenden der Ethik-Kommission wurde Herr Bundessportminister a.D. Thomas de Maizière berufen.

Der hatte dem Sport drei Jahre lang den Aufwuchs der Fördermittel nach Verabschiedung der Spitzensportreform verweigert, die Olympia-Bewerbung Hamburgs durch unqualifiziertes Gequassel im "Aktuellen Sportstudio" torpediert und war von der Frau Bundeskanzlerin bei der Bildung der neuen Regierung nicht mehr berücksichtigt worden. Nun also ethischer Mitarbeiter des DOSB...

Mein Papagei ist 2018 viel herumgeflattert und hat im Oktober in Köln die erste Weltmeisterschaft im Bürostuhl-Hockey besucht, die das schwäbische "Team Interstuhl" gewonnen hat. "Das wäre was für Euch!", rief er nach einer Rückkehr in die RNZ-Sportredaktion. Danke für den Tipp!

Kontakt: claus-peter.bach@rnz.de