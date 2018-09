Von Christopher Benz

Walldorf. Die Köpfe zeigten gegen den Boden, hier und da schüttelte einer sein Haupt ungläubig ob der leblosen Vorstellung, die gerade zu Ende ging. Egal wo man hinschaute, die Fußballer des Regionalligisten FC-Astoria Walldorf schlurften niedergeschlagen in die Katakomben. In 90 wenig attraktiven Minuten gegen den FSV Mainz 05 II kassierten sie eine enttäuschende 0:2-Pleite. "Die erste Halbzeit war mit zwei, drei Halbchancen ganz in Ordnung", bemühte sich FCA-Kapitän Tim Grupp um ein differenziertes Resümee und sprach die Defizite offen an, "der Elfmeter zum 0:1 war der Knackpunkt, danach haben wir uns nicht mehr richtig aufgebäumt." Eine schonungslose Analyse, die den Nagel auf den Kopf traf.

Im Vergleich zum 1:1 vor Wochenfrist gegen den VfB Stuttgart II warf FCA-Trainer Matthias Born die Rotationsmaschine an. Die Neuzugänge Niklas Schaffer, Tim Fahrenholz sowie Christopher Hellmann standen in der ersten Elf. Spielgestalter Andreas Schön rückte zurück auf die Sechserposition neben Grupp. Während der ausgeglichenen Anfangsphase hätten beide Mannschaften in Führung gehen. Der Mainzer Bell scheiterte an Rennar, der mit dem Fuß klärte, im Gegenangriff hätte Schön es selbst versuchen müssen, stattdessen wollte er Fahrenholz in Szene setzen und passte den Ball ins Toraus (7.). Mehr als die eine oder andere Halbchance gab es bis zur Halbzeit nicht zu sehen.

Born hatte zur Pause umgestellt. Wekesser rückte für Hellmann, der von da an hinter Groß auf der "Zehn" agierte, auf die Außenposition. Offensiv gelang jedoch kaum mehr was. Kinsombi hätte die Gäste kurz nach der Pause in Führung bringen müssen. Rund zehn Meter vor dem Tor hämmerte er die Kugel freistehend links am Tor vorbei.

Mainz spielte alles andere überzeugend, dennoch kam der Bundesliga-Nachwuchs der Führung mit fortlaufender Dauer immer näher. Nach einem vermeintlichen Foul von Schaffer an Bell Bell zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Der kurz zuvor eingewechselte Devante Parker schickte Rennar in die falsche Ecke zum 0:1 (62.). "Danach hat man die Angst gespürt, als Verlierer vom Platz zu gehen", war das 0:1 für Born wie für seinen Kapitän entscheidend und er sah viel psychologische Arbeit für sich und sein Trainerteam. "Wir müssen die Jungs jetzt aufbauen für die kommende schwere Aufgabe."

Sechs und zehn Minuten darauf hätte Parker einen zweiten Treffer nachlegen müssen. Dafür machte es der 22-Jährige in der 74. Minute besser und staubte zum 0:2 ab. Den Astorstädtern musste man jegliches Aufbäumen absprechen, bis zum Schlusspfiff tat sich überhaupt nichts mehr im Dietmar-Hopp-Sportpark.

Nimmt dann die vergangenen beiden Begegnungen als Maßstab, ist Walldorf ein heißer Abstiegskandidat. Die Mannschaft benötigt dringend einen Befreiungsschlag. "Es bringt nichts zu lamentieren", lässt Grupp keine Ausreden gelten, "wir müssen in die Punkte kommen. Egal wie." Am kommenden Samstag bei den DFB-Pokalkönigen in Ulm nehmen der Spielführer und seine Kollegen die klare Außenseiterrolle ein, was ihn hoffen lässt, "dass wir deshalb im Kopf vielleicht freier sind."

FC-Astoria Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Schaffer, Pellowski (77. Kranitz) - Hellmann, Schön, Grupp (77. Batke), Fahrenholz (67. Meyer) - Wekesser, Groß.

FSV Mainz 05 II: Dahmen - Breitenbach, Gürleyen, Scheithauer, Kölle - Häusl - Loechelt, Tyrala (78. Petermann) - Bell Bell, Lihsek (88. Cvijetkovic), Kinsombi (59. Parker).

Schiedsrichter: Müller (Löchgau) - Zuschauer: 218 - Tor: 0:1 Parker (62./FE), 0:2 Parker (74.).