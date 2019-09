Walldorfs Semih Sahin (in Blau) hebt den Ball gefühlvoll zum 3:1 ins Ulmer Tor. Foto: JAP

Von Christopher Benz

Walldorf. In dieser Saison gelingt dem Fußball-Regionalligisten FC-Astoria Walldorf fast alles. Zu beobachten war dies am Freitagabend beim 3:1-Sieg gegen den SSV Ulm auf eindrucksvolle Art und Weise.

Die Begegnung begann optimal. Keine zwei Minuten waren gespielt, als es die jungen Wilden aus Walldorf mal wieder gerichtet hatten. Semih Sahin schickte Minos Gouras mit einem optimal gespielten Pass in die Tiefe. Gouras nutzte die Gelegenheit aus nicht ganz optimalem Winkel mit einem platzierten Linksschuss ins lange Eck zur 1:0-Führung. Nach einer Viertelstunde hätte es sogar 2:0 stehen können. Andreas Schön hatte eine Dreifach-Chance, aber irgendwie bekamen jedes Mal ein Ulmer Verteidiger oder der Torhüter ein Körperteil dazwischen.

Nach rund 20 Minuten endete die starke Anfangsphase der Gastgeber, Ulm übernahm von da an mehr und mehr die Kontrolle. Daher fiel der Ausgleich nicht unverdient. Johannes Reichert schickte Nicolas Kristof bei seinem Foulelfmeter in die falsche Ecke (36.). Higl vergab kurz vor dem Pausenpfiff das 1:2 (43.). Die Walldorfer liefen in dieser Phase ihren Gegenspielern fast nur hinterher.

"Ulm hat eine hohe Qualität in seiner Mannschaft und uns vor schwierige Aufgaben gestellt", lobte der zufriedene FCA-Trainer Matthias Born den Gegner hinterher.

Kein anderes Bild bot sich den 458 zahlenden Zuschauern nach dem Wiederanpfiff. Ulm blieb am Drücker, konnte seine Überlegenheit jedoch nicht in Chancen ummünzen. Dafür eröffnete sich Christoph Becker die Möglichkeit zum 2:1. Der gestern in der Innenverteidigung eingesetzte 25-Jährige zog nach einer Sahin-Ecke volley ab, zielte aber zu ungenau (71.). Auf der Gegenseite prüfte Schmidts Kristof, der Torhüter wehrte gekonnt zur Seite ab (73.). Damit war die flotte und attraktive Schlussviertelstunde eröffnet.

Giuseppe Burgio hatte in der 83. Minute seine erste Chance und nutzte sie, wie es sich für einen Stürmer gehört, umgehend zum 2:1. Auf die erneute Führung folgte die schönste Aktion des Tages. Sahin, der als "Mann des Abends" an allen drei Toren beteiligt war, schlenzte die Kugel aus 18 Metern unhaltbar in den rechten oberen Winkel (85.). Das 3:1 nahm den Ulmer Spatzen den Wind aus den Segeln. "Den Dreier behalten wir gerne", schloss Born sein Fazit und entließ seine Schützlinge ins freie Wochenende.

FC-Astoria Walldorf: Kristof - Goß, Nyenty, C. Becker, Stellwagen (61. Kölmel) - Burgio, Hillenbrand, Schön (69. Nag), Gouras (81. Marton) - Sahin, A. Becker.

SSV Ulm: Ortag - Stoll, Reichert, Krebs, Schmidts - Gashi, Geyer - Gutjahr (77. Jann), Morina (82. Hyseni), Coban - Higl (64. Kienle).

Schiedsrichter: Timo Klein (Wiebelskirchen); Zuschauer: 458; Tore: 1:0 Gouras (2.), 1:1 Reichert (36., Foulelfmeter), 2:1 Burgio (83.), 3:1 Sahin (85.).