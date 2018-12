Von Christopher Benz

Walldorf. Am schlimmsten gestaltete sich Situation des FC-Astoria Walldorf nach dem 13. Spieltag, als es in Saarbrücken eine 3:6-Klatsche gab. Seitdem hat die Elf von Trainer Matthias Born zehn Punkte aus sieben Spielen geholt und sich eine deutlich angenehmere Ausgangsposition für die 14 verbleibenden Partien verschafft.

Die RNZ wollte vom Sportlichen Leiter Roland Dickgießer wissen, warum der FCA die Winterpause auf dem vorletzten Platz verbringt. Dabei erläutert der ehemalige Waldhof-Profi, was er am meisten auf dem Platz vermisst, warum er optimistisch vorausblickt und wieso sich der Verein wünscht, den Vertrag mit seinem Trainer und dessen Team über den 30. Juni 2019 hinaus zu verlängern.

Roland Dickgießer, der FCA überwintert auf einem Abstiegsplatz. Was lief diese Vorrunde falsch?

Wir haben 17 Punkte aus 20 Spielen geholt und sind Vorletzter. Für meinen Geschmack haben wir bei klaren Torchancen zu häufig die letzte Konsequenz vermissen lassen, sie zu verwerten. So führt das eine zum anderen und du hast nicht die breite Brust, um Rückstände auch mal zu drehen. Es waren aber ebenso Partien dabei wie beim Waldhof, wo wir hochverdient einen Punkt geholt haben.

Anders als im vergangenen Jahr konnte die Mannschaft in den letzten Spielen ab November den Rückstand ans rettende Ufer verkürzen. Kam die Winterpause zu früh?

Nein, es ist nicht schlecht, jetzt in der Pause zu sein. Ab Mitte Januar können die Jungs wieder Gas geben und Trainer Matthias Born hat ein paar interessante Ideen, wie er die Mannschaft voranbringen will. Einfach ausgedrückt muss die körperliche Verfassung stimmen und der Wille stark sein. Die Spieler wissen um die Möglichkeit und werden alles für das Ziel Klassenerhalt geben.

Mit Philipp Strompf, Marcel Carl und Timo Kern haben drei Stützen den Klub im Sommer verlassen. Vor allem der späte Wechsel von Kern kam überraschend. Hätten Sie bei dieser Personalie nicht eher hart bleiben und auf den gültigen Vertrag bis Juni 2019 beharren sollen?

Selbst im Nachhinein sage ich nein. Über die Qualitäten von Timo müssen wir nicht reden, die kennt jeder. Wenn aber ein Spieler nicht mehr mit dem Herzen dabei ist und unbedingt wechseln möchte, sollte man sich trennen. Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten.

Zu den drei Genannten ist Nico Hillenbrand in die U23 als Leitwolf gewechselt. In den letzten beiden Spielen hat er in der Regionalliga-Elf ausgeholfen und seine Sache mehr als ordentlich gemacht. Ist er in der Rückrunde wieder fester Bestandteil bei Matthias Born?

Es war so, dass wir im vorletzten Spiel in Offenbach mit Simon Kranitz nur noch einen einsatzberechtigten Sechser im Kader hatten und Nico uns klasse ausgeholfen hat. Er hat jetzt allerdings beruflich mehr Stress, bleibt deshalb in der U23, falls in der Regionalliga jedoch Not am Mann sein sollte, wissen wir, dass wir auf ihn bauen können. Zur Vorbereitung ziehen wir aus der U23 den 19-jährigen Maik Goß sowie den 20-jährigen Minos Gouras nach oben.

Planen Sie Transfers in der Winterpause? Vor allem Sturm scheint es Bedarf zu geben.

Natürlich sind wir auf der Suche nach jemanden, der in 14 Spielen zehn Tore garantiert. Das ist aber sehr schwierig, da solche Spieler fix gebunden sind. Wir schauen generell nicht nur nach Stürmern, sondern ebenso auf zwei, drei anderen Positionen nach Verstärkungen. Eines ist dabei klar, wenn wir jemanden verpflichten, muss er uns sofort weiterhelfen.

Christopher Hellmann ist dagegen nach seiner Rückkehr aus den USA schon wieder weg. Wie kam es dazu?

’Helle’ kam Mitte August kurzfristig zurück. Aus privaten Gründen zieht es in aber wieder in die Staaten, wo er außerdem sein Studium wieder aufnimmt. Ob er dort wieder Fußball spielt, ist noch nicht entschieden.

Kommenden Juni endet der Vertrag von Cheftrainer Matthias Born. Ist die Verlängerung schon fix, oder kommt es nach dann fünf Jahren zu einer Veränderung?

Wir haben uns darauf geeinigt, im Januar, wenn die Vorbereitung beginnt, miteinander über eine Verlängerung zu sprechen. Wir vom Verein wollen ohne Ausnahme, dass ’Matze’ und sein Trainerteam dem Verein erhalten bleiben und hoffen auf eine Vertragsverlängerung.