Von Christopher Benz

Walldorf. Das 0:0 schien schon sicher zu sein, aber der Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf hat in dieser Runde meistens das letzte Wort. So auch am Freitagabend beim 1:0-Sieg, den André Becker mit seinem neunten Saisontor in der 88. Minute sicherstellte. Die Vorarbeit lieferte Nicolai Groß mit sehenswerter Hackenvorlage, der Abschluss aus sechs Metern war eine leichte Übung.

"Ich wusste nicht, was Nicolai vorhatte", gab Becker zu, "glücklicherweise habe ich etwas spekuliert und konnte meinen Körper geschickt einsetzen." Dementsprechend groß war die Freude der Hausherren. Einziger Wermutstropfen: Die gelb-rote Karte für Kapitän Nico Hillenbrand in der Nachspielzeit.

Für zwei Spieler bedeutete die Begegnung ein Wiedersehen mit ihren früheren Klubs. Tim Grupp lief für Aalen auf der Sechser-Position auf, in den beiden letzten Jahren trug er das FCA-Trikot. Von 2009 bis 2011 spielte Walldorfs Andreas Schön für den VfR. Damals in der Regionalliga sowie in der 3. Liga.

Mit rund zehnminütiger Verspätung kam der Fanbus aus Aalen am Dietmar-Hopp-Sportpark an. Der Freitagsverkehr sorgte dafür, dass die Gäste in der Anfangsphase auf ihre Unterstützung verzichten mussten. Den ersten Warnschuss gab Aalens Hoffmann ab, stellte Walldorfs Torhüter Nicolai Kristof allerdings vor keine Probleme (10. Spielminute). Im letzten Moment klärte Kristof, nachdem der in eine Flanke grätschende Becker die Kugel unglücklich abgefälscht hatte (12.). Der Gästeanhang begann nach einer Viertelstunde seine lautstarke Unterstützung, die Dunkelheit und das Flutlicht bildeten den Rahmen für einen spannenden Fußballabend.

Spannend blieb es lange Zeit aber nur aufgrund des engen Spielstandes. Bis zum Pausenpfiff gab es keine klare Torchance zu notieren. Intensive Zweikämpfe und viele Fouls prägten den Verlauf.

"Aalen lässt uns ohne großen Druck hinten rausspielen, setzt viel auf Diagonalpässe und geht dann auf den zweiten Ball", hat Max Müller von der Tribüne aus beobachtet. Der an der Sehne im Fuß verletzte Kapitän darf voraussichtlich in der nächsten Woche die Krücken zur Seite legen. "Es wird besser, aber vor der Wintervorbereitung kann ich nicht ins Mannschaftstraining einsteigen, da man bei Sehnenverletzungen vorsichtig sein muss", sagte Müller.

Ein Kopfball von Becker war nach 53 Minuten die erste Chance für Walldorf. Bernhardt klärte diesen zur Ecke. Zwei Minuten später scheiterte Becker erneut am Gäste-Torhüter. Dieses Mal brachte er, bedrängt von zwei Gegenspielern, nicht mehr genügend Druck hinter die Kugel.

Um ein Haar wäre Semih Sahin ein Sensationstreffer gelungen. Sein aufs Tor gezogener Eckball prallte vom Innenpfosten zurück ins Feld (77.). Kurz Luftanhalten mussten die Einheimischen bei Vastics strammem Rechtsschuss, der knapp am Pfosten vorbeiflog (81.). Die beste Gelegenheit ließ der starke Giuseppe Burgio liegen. Sein Schuss von der Strafraumkante war zu unplatziert (87.).

Keine 60 Sekunden später landete der Ball vor Beckers Füßen.

FC-Astoria Walldorf: Kristof - Goß, Nyenty, C. Becker, Stellwagen - Gouras (77. Groß), Hillenbrand, Schön (73. Marton), Burgio (90. Jansen) - Sahin, A. Becker

VfR Aalen: Bernhardt - Gerlspeck, Appiah, Windmüller, Sakai - Ramaj (77. Vastic), Wannenwetsch, Grupp, Dobros (82. Senger) - Gencal, Hoffmann

Schiedsrichter: Hasmann (Wiebelskirchen)

Zuschauer: 468

Tor: 1:0 A. Becker (88.)

Gelb-rote Karte: Hillenbrand (90+4./Unsportlichkeit)