Heidelberg. Florian Bauer ist - wieder mal - in den Fokus gerückt. Das Interview, das der 40-jährige Journalist für die Deutsche Welle mit Reinhard Grindel (57) führte und das der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vorzeitig abbrach, fand große Beachtung.

Bauer besuchte das Gymnasium in Eberbach und das Englische Institut in Heidelberg. Er lebte in Sinsheim, Walldorf und im Odenwald. Seine journalistische Karriere begann er, wie auch andere namhafte Kollegen, bei der Rhein-Neckar-Zeitung. Seit einem Jahrzehnt arbeitet er als sportpolitischer Experte und Moderator für die ARD. Einer seiner Schwerpunkte sind die Machenschaften im Weltfußballverband Fifa. Mehrmals war er in Katar und berichtete über Menschenrechts-Verletzung im Gastgeberland der umstrittenen Fußball-WM 2022.

Florian Bauer, wie fühlt es sich an, als Journalist selbst im Mittelpunkt zu stehen?

Ich habe in 20 Jahren über 500 Interviews geführt. Es ist mir zum ersten Mal passiert, dass ein Gesprächspartner aufgestanden ist und das Interview abgebrochen hat. Trotz des großen Aufsehens hätte ich ein ordentliches Ende vorgezogen. Ich empfinde das Verhalten von Reinhard Grindel als unprofessionell und auch unhöflich.

Florian Bauer. F.: WDR

Welche Erklärung haben Sie dafür? Reinhard Grindel war Journalist und Politiker - mehr Profi geht nicht.

Ich kenne Reinhard Grindel seit Jahren. Ich habe ihn mehrfach interviewt. Er ist fleißig, kenntnisreich, auch ein bisschen eitel. Er führt den Verband , wie man hört, autoritär, ist kontrollsüchtig. An diesem Tag war er extrem dünnhäutig.

Dafür kann man sogar Verständnis haben. In letzter Zeit stürmte viel auf den DFB-Chef ein: Der Rausschmiss von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng aus der Nationalmannschaft, der Spesen-Skandal, und die Amateure mucken auch auf ...

Der Chef muss für manches den Kopf hinhalten, für das er häufig nichts kann. Sein Problem ist, dass der DFB ein extrem schlechtes Image hat. Die Menschen haben das Gefühl, die Führung ist abgehoben.

Stimmt der Vorwurf?

Meine Erfahrung ist, dass Spitzen-Sportfunktionäre vielfach in einer Parallelwelt leben. Sie haben wenig Ahnung vom Sport, interessieren sich nicht mal sonderlich dafür. Sie machen den Job aus Geltungssucht und weil sie den Luxus lieben. Gerade im Fußball wird unglaublich viel Geld umgesetzt. Da geht es um Milliarden. Wenige entscheiden, wie große Beträge verteilt werden.

Es ist eines der Themen in Ihrem Interview. Es geht um die unglaubliche Summe von 25 Milliarden Dollar unbekannter Herkunft, die dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino angeboten worden sein soll, um neue Wettbewerbe ins Leben zu rufen. Eine Klub-WM, eine weltweite Nations League und die Aufstockung der WM in Katar auf 48 Teams. Man könnte sagen: Je mehr Fußball desto besser?

Aber nur wenn man kurzfristig denkt. Ich sehe die Gefahr einer Übersättigung. Man kann die Kuh nicht unendlich melken. Irgendwann fällt sie tot um. Es geht aber nicht nur darum, dass die Leute Fußball nicht mehr sehen können. Auch die Verteilung der riesigen zusätzlichen Summe ist problematisch. Schon jetzt geht die Schere zwischen Reichen und Armen in einer ungesunden Weise auseinander. Wenn viele, gerade auch unsere Amateure, vom zusätzlichen Geld, profitieren würden, kann man drüber reden. Ich fürchte aber, dass die Reichen noch reicher werden und wir künftig darüber diskutieren, mit welchem Vorsprung die Bayern und Dortmund ins Ziel kommen. Und zwar in den nächsten 20 Jahren.

Würde ein Führungswechsel an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes die Probleme lösen? Der badische Präsident und DFB-Vize Ronny Zimmermann zum Beispiel, der lange für den VfB Wiesloch gekickt hat, ist ein engagierter Mann. Er ist auch auf dörflichen Sportplätzen unterwegs. Er betont seine Bodenständigkeit und Verbundenheit mit den kleinen Vereinen.

Es geht nicht um Personen, sondern um Strukturen. Gerade in Sachen Transparenz könnte der DFB nachrüsten. Ex-Nationalspieler Philipp Lahm bringt sich in Stellung. Aber ich denke, bis zu einem Führungswechsel wird es noch dauern