Heidelberg. (dos) Für die American Football-Spieler der Heidelberg Hunters steht am Samstag um 18 Uhr das letzte Heimspiel der Saison 2018 im Fritz-Grunebaum-Sportpark in Heidelberg-Kirchheim auf dem Programm. Sie empfangen den Landesliga-Tabellenführer Fellbach Warriors.

Hunters-Trainer Marc Gnörich sagt: "Als Aufsteiger haben wir gesehen, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Trotz vieler verletzungsbedingter Ausfälle konnten wir die Liga halten. Jetzt wollen wir noch einmal alles geben und uns mit einem Sieg in die Pause verabschieden."

Die Saison war durch Höhen und Tiefen geprägt. Nach zwei Niederlagen zum Start gewannen die Heidelberg Hunters drei Spiele in Folge. Aktuell befinden sie sich auf dem vierten Tabellenplatz. Das Saisonziel, eine positive Bilanz zu haben, kann mit einem Sieg am Samstag erreicht werden.

Besonders freuen sich die Hunters, dass sie die Heidelberger Waldpiraten, ein Camp der Kinderkrebsstiftung, zum zweiten Mal als Ehrengäste begrüßen dürfen. Die Hunters haben die ganze Saison über Spenden für die Waldpiraten gesammelt und werden diese beim letzten Spiel überreichen. Captain der Runningbacks Heiko Risse sagt: "Wir haben im Frühjahr beschlossen, dass wir uns für die Waldpiraten engagieren. Durch viele teaminterne Aktionen, Spenden von Zuschauern und Sponsoren und Unterstützung der Hauptvertretung Thilo Colberg in Kooperation mit Allianz konnten wir unseren Wunschbetrag bei weitem übertreffen. Die Waldpiraten waren schon zu Beginn der Saison mit uns auf und neben dem Feld, was zu strahlenden Augen bei den Kindern und Tränen der Freude bei dem einen oder anderem Hunter geführt hatte."

Um den heißen Temperaturen zu trotzen, haben sich die Sponsoren Welde und Getränkevertrieb Fein etwas Besonderes überlegt. Nach amerikanischem Vorbild - und solange der Vorrat reicht! - gilt "buy one, get one for free". Die Hunters freuen sich auf zahlreiche Fans, die mit Unterstützung der Cheerleader das Team im letzten Spiel der Saison anfeuern.

Tickets gibt es an der Tageskasse für fünf Euro.

Landesliga, Samstag, 18 Uhr: Heidelberg Hunters - Fellbach Warriors (Fritz-Grunebaum-Sportpark, Harbigweg 9, Heidelberg_Kirchheim).