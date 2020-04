Von Christopher Benz

Heidelberg. In Sachen Politik und Fußball entscheiden die Bayern schneller als die anderen Bundesländer. Während alle Kickerinnen und Kicker wissen wollen, wie es mit der unterbrochenen Saison 2019/20 weitergeht, hat der bayerische Fußballverband Nägel mit Köpfen gemacht.

Dessen Beschluss sieht vor, die angefangene Runde in jedem Fall zu beenden. Und das bestmöglich ab dem 1. September, denn so lange darf im Freistaat nicht um Punkte gespielt werden. Das Rundenende bis Ende dieses Jahres wäre die Folge, eine verkürzte Saison im Frühjahr würde folgen und ab Juli/August 2021 wäre alles wieder in der Reihe.

Sollte der mittlerweile nicht mehr allzu unwahrscheinliche Fall eintreten, dass in diesem Jahr überhaupt kein Amateurfußball mehr stattfinden darf, haben die Bayern die Möglichkeit, die Saison im kommenden Frühjahr fortzusetzen und so über zwei Jahre zu strecken. In diesem Fall wäre ein sportliches Ende der Saison 2019/20 gesichert, auch wenn dieses erst im Juni 2021 feststehen sollte. Das größte Contra-Argument dabei ist, dass die Mannschaften aufgrund von Vereinswechseln mehr oder weniger stark durcheinandergemischt werden.

"Die Bayern können so eine Entscheidung einfacher treffen, da sie ihre Ober- und Regionalliga ebenfalls komplett über ihren Verband laufen lassen", erläutert Badens Präsident Ronny Zimmermann, "bei uns hängt der Spielbetrieb in diesen beiden Ligen unmittelbar mit unseren Nachbarn anderer Landesverbände zusammen, deshalb müssen wir zum einen auf die Entscheidung in der Regionalliga Südwest schauen und versuchen zumindest in Baden-Württemberg eine einheitliche Lösung zu finden."

Zimmermann und seine Mitstreiter arbeiten mit Hochdruck daran und haben im Sinne einer wohlüberlegten Entscheidungsfindung die renommierte Münchner Anwaltskanzlei Lentze-Stopper ins Boot geholt. "Wir warten täglich auf das Rechtsgutachten von Herrn Stopper", sagt Zimmermann und gibt einen Einblick in den Arbeitsprozess des Sportjuristen, der sich seit über 20 Jahren mit sportrechtlichen Fragen auseinandersetzt, "er dekliniert alle 13 von uns vorgestellten Szenarien durch und prüft sie auf ihre rechtliche Machbarkeit."

Wenn die Ergebnisse im Karlsruher Turmberg ankommen, darf sich Vizepräsident Rüdiger Heiß, der für den Spielbetrieb verantwortlich ist, auf die machbarsten Szenarien konzentrieren. "Das wird uns dabei helfen, effizienter zu arbeiten", erläutert Heiß. Bei allen denkbaren Entscheidungen fließt laut ihm die wichtigste Absicht stets mit ein: "Wir wollen alle schnellstmöglich wieder Fußball spielen."

Sich auf ein Weiterspiel-Szenario festzulegen, hat den Vorteil, dass für diese Entscheidung aller Voraussicht nach kein außerordentlicher Verbandstag nötig ist. Anders würde es bei einem Abbruch aussehen. "Aber auch diese Variante haben wir durchgespielt und die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, da wir eine solche Veranstaltung in der aktuellen Situation virtuell durchführen müssen", führt Heiß die Planungen eines Online-Verbandstags weiter aus.

Das anfangs der Krise anvisierte Ziel, in sämtlichen 21 Landesverbänden eine einheitliche Lösung zu finden, scheint verfehlt. "Das ist wirklich schwer vorstellbar", sagt Zimmermann. Während die Bayern weiterspielen, hat der Verband Rheinland deutlich signalisiert, seine Saison abbrechen zu wollen. Aktuell ist aber Fakt, dass nur die Bayern eine klare Entscheidung getroffen haben.

Zimmermann, Heiß und Co. sprechen bis einschließlich des kommenden Wochenendes mit allen Ligen und Mannschaften des Aktivenbereichs in den neun badischen Fußballkreisen. Die Ergebnisse werden gesammelt und fließen ebenso in die Entscheidung mit ein, wie die nächste Ankündigung der Bundesregierung zu weiteren Lockerungen, die vermutlich am 6. Mai erfolgt.

Bei den ersten Videokonferenzen des Verbandes mit den Verbandsligisten und den Vertretern der drei Landesligen aus Rhein-Neckar, Odenwald und Mittelbaden, lässt sich ein klares Muster erkennen. "Die Vereine schauen darauf, was für sie und ihren aktuellen Tabellenstand die beste Lösung ist", sagt Zimmermann, "das darf uns als Verband aber nicht interessieren, für uns ist es hingegen spannend, ob von den Klubs noch irgendwelche neuen Ideen kommen. Da ist bis jetzt aber nichts komplett Neues dabei gewesen."

Heiß, der auch schon mit Vertretern der unteren Klassen gesprochen hat, spricht von seinen Eindrücken: "Je tiefer die Klasse, desto geringer erscheint die Hürde der Vereine gegenüber den Konsequenzen der einzelnen Szenarien."