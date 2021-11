Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist nicht nur die Corona-Pandemie, von der die Adler Mannheim kürzlich zum zweiten Mal in dieser Saison ausgebremst werden. Jetzt kommen verletzungsbedingt mit Korbinian Holzer und Borna Rendulic zwei weitere langfristige Ausfälle dazu. Das Covid19-Protokoll des entthronten Tabellenführers der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weist seit Anfang September dreizehn Einträge auf, sieben Spieler sind derzeit noch von der Pandemie betroffen.

Ob bis zum Wochenende – die Reise führt die Blau-Weiß-Roten am Freitag zu den Pinguins Bremerhaven, am Sonntag kommen die "Roten Bullen" aus München – der stark ausgedünnte Kader Zuwachs erhält, bleibt Spekulation. Nach Abklingen der Symptome ist zunächst ein sogenanntes "Return-To-Play-Programm" zu absolvieren, das durch einen Arzt die vollkommene Belastungsmöglichkeit des Sportlers attestiert.

Wie befürchtet bestätigte der Klub in einer Pressemitteilung vom Mittwoch den Ausfall von zwei weiteren Leistungsträgern. Verteidiger Holzer muss sich aufgrund einer Hüftverletzung einer Operation unterziehen, bis zur Rückkehr werden vier bis sechs Wochen veranschlagt. Schlimmer hat es Rechtsaußen Rendulic am letzten Sonntag gegen die Kölner Haie erwischt. Der Kroate wurde bereits am Mittwoch an der Schulter operiert. Falls der 29-Jährige in dieser Saison nochmals eingreifen kann, dann erst im April zur Playoff-Runde.

"Dass wir gleich auf zwei weitere Stammkräfte verzichten müssen, ist in unserer Lage besonders bitter", kommentiert Sportmanager Jan-Axel Alavaara die schlechten Nachrichten. "Wir wollen nicht lamentieren, sondern müssen die Situation annehmen und nach vorne schauen. Wir haben in dieser Spielzeit schon viele Rückschläge verkraften müssen, das werden wir auch diesmal", sagt der Schwede.

Als Lichtblick kann die Rückkehr von Ruslan Iskhakov ins Mannschaftstraining gewertet werden. Der Russe fiel aufgrund einer Fußverletzung aus, die der 21-Jährige beim Saisonauftakt in Straubing am 10. September erlitt. Im gleichen Spiel erwischte es Dennis Endras (Muskelfaserriss), der Torhüter gab am 29. Oktober sein Comeback. Kapitän Denis Reul (Gehirnerschütterung) pausierte vom 21. September bis 16. November, dessen Verteidigerkollege Mark Katic (Oberkörperverletzung) vom 4. September bis 17. Oktober, Sturmtank David Wolf gar seit dem Viertelfinale der vergangenen Saison im April bis 17. Oktober. Die Aufzählung beinhaltet nicht einmal kurzfristige Ausfälle wie sie mehrfach bei Tim Wohlgemuth, Ilari Melart und Nico Krämmer vorkamen.

Im Gegensatz zu den Klubs aus München, Düsseldorf und Iserlohn konnten die Mannheimer aufgrund ihres tiefen, mit Förderlizenzspielern aus Heilbronn aufgestockten Kaders, bislang immer antreten. Die Häufung der Absenzen zwingt zum Spiel mit drei Reihen und zehrt an der Substanz, zumal absolute Leistungsträger betroffen sind und bis Jahresende noch zwölf Spiele anstehen. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass der Klub für einen Stürmer nochmals auf dem Transfermarkt aktiv wird, sofern die Qualität stimmt. Zwei Importlizenzen können noch vergeben werden.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Pinguins Bremerhaven – Adler Mannheim; Sonntag, 17 Uhr: Adler – Red Bull München.