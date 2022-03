Von Rainer Kundel

Mannheim. Die wenigsten Niederlagen (14), die geringste Anzahl an Gegentoren (93) und trotzdem nicht auf dem Platz an der Sonne. Die Lage für die Adler Mannheim in der DEL ist für den flüchtigen Betrachter vor dem Nachholspiel beim ERC Ingolstadt an diesem Montag (19.30 Uhr) etwas undurchsichtig. Zum einen fehlen beim maßgeblichen Punktedurchschnitt in der Tabelle acht ausgefallene Partien, zum anderen hat das Team von Trainer Pavel Gross sieben seiner 27 gewonnenen Spiele erst nach Verlängerung bzw. Penalty-Schießen für sich entschieden, wofür statt drei nur zwei Zähler zu Buche schlagen.

Weniger die damit begründbare Platzierung des Tabellenzweiten als der schleichende spielerische Abwärtstrend nach Ende der Olympiapause verursachen beim fachkundigen Teil des Anhangs zunehmend Magengrummeln.

Neben systembedingten Faktoren sind der fehlende Spielrhythmus und eine in diesem Ausmaß nie dagewesene Verletzungswelle dafür verantwortlich. Nach 41 Spielen und offiziell 15 Spiele vor Ende der Hauptrunde, von denen es zumindest für zwei nachzuholende Partien keine Termine mehr gibt, errechnet sich folgendes Szenario: Lediglich Nigel Dawes, der mit 37 Jahren älteste Kaderspieler, war immer dabei. Zwölf Spieler fehlten vier Wochen und länger, zusammen mit kleineren Wehwehchen und Erkrankungen aus drei Corona-Wellen summieren sich die Vakanzen auf die in der DEL heuer nicht erreichte Zahl von 211 (!) Mannspielen – Förderlizenzspieler nicht eingerechnet.

Zum Vergleich: Der EHC München kommt bei dieser Zählweise auf 135, Primus Eisbären Berlin auf 76.

Neben dem nur noch in Fragmenten vorhandenen Überzahlspiel ist auffällig, dass die Mannschaft zuletzt maximal über die Dauer von einem Drittel ihr Können gezeigt hat, sich schnell vom Game-Plan verabschiedet und dazu neigt, früh einen Vorsprung verteidigen zu wollen. Im Powerplay erweist es sich nicht immer als vorteilhaft, wenn zu viele Spieler mit technisch starken Skills ihre "Kunst" zelebrieren wollen. Der einfachere Weg kann der bessere sein.

Die Systemfrage stellt sich, weil nach der Vorstellung von Pavel Gross "jeder Block jeden Zentimeter auf dem Eis beackern muss", wie es ein Spieler während der Wolfsburger Zeit des Trainers mal formulierte. Nun hatte Gross in der VW-Stadt zumeist weniger gut ausgebildete Akteure beisammen, als es Routiniers und Talente in Mannheim sind.

Eine erfolgreiche Mannschaft verträgt Hierarchien, in denen Filigrantechniker und Kämpfer ihrer Rolle gerecht werden können. Dieser Mix wurde schon im zweiten Teil der letzten Saison vermisst und findet jetzt seine Doublette. Beim Spiel mit vier Sturmreihen ist ein System möglich, in denen Spezialisten ihre Stärken ausleben können.

Es gibt neben der ungewissen Zukunft des Trainers (Corona-Diskussionen, Angebot des tschechischen Verbandes) viele Gründe, weshalb die Adler nicht mehr an erster Stelle genannt werden, wenn nach dem Titelkandidaten dieser an sportlichem Wert immer mehr abnehmenden zweiten Corona-Saison gefragt wird.

DEL, Montag, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Adler Mannheim.