Von Rainer Kundel

Mannheim. Täglich mehren sich die Befürchtungen, dass die Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ihren Spielbetrieb nicht mehr in einem geordneten Spielbetrieb fortführen kann. Am Donnerstagnachmittag wurde mit dem ERC Ingolstadt die fünfte Mannschaft innerhalb der letzten zwei Wochen aufgrund eines Corona-Ausbruchs in Quarantäne geschickt. Somit stehen die Adler Mannheim, die am Freitag in der Saturn-Arena antreten sollten, erneut vor einem halbierten Wochenendprogramm mit dem Heimspiel gegen Tabellenführer Eisbären Berlin am Sonntag (17 Uhr, live in MagentaSport und ServusTV).

Die Reisegruppe der Adler war am Donnerstag in Habachtstellung. Nachdem sich die Entwicklung bei den Oberbayern im Laufe des Tages abgezeichnet hatte, hatte man die Abfahrt verschoben und vermied somit eine Umkehr. Indes setzt sich das Kommen und Gehen im spielfähigen Kader der Blau-Weiß-Roten fort. Während Lean Bergmann, bei dem eine frühere Verletzung wieder aufgebrochen ist, ausfällt, kehren Denis Reul und Jordan Szwarz zurück. Verteidiger Reul nach Rückenbeschwerden, Mittelstürmer Szwarz nach einem zweiwöchigen Heimaturlaub in Kanada aufgrund der Geburt seines Sohnes am 4. Januar. Mutter und Kind sind wohlauf, der Vater wartete nach der Rückreise noch auf den zweiten negativen PCR-Test.

"Wir bekommen es mit einem anspruchsvollen Gegner zu tun, weiß Trainer Pavel Gross vor dem Kräftemessen gegen den Meister. "Die Eisbären stehen auch vorne, weil sie eine Vielzahl torgefährlicher Stürmer im Kader haben", sagt Gross mit Blick auf Namen wie Noebels, Pföderl, Byron und White. Die 1:3-Pleite vom November in der Hauptstadt hatte wenig Aussagekraft, da die Adler damals auf neun Akteure verzichten mussten. Was die Vielzahl und Gründe der Ausfälle betrifft, so bewahrheitete sich die RNZ-Information, dass Korbinian Holzer nicht wegen einer Hüftverletzung operiert werden musste. Der Verteidiger hatte sich im November einen Leistenbruch zugezogen.

Von den Nachholterminen in der Olympia-Pause können die Adler keinen Gebrauch machen. Die Partien in Augsburg (22. Februar) und Nürnberg (16. März) sind bereits terminiert, zudem stehen zehn auf der "Longlist" der DEB-Auswahl für Peking. Anfang nächster Woche wird der Kader auf 25 Mann reduziert, wobei realistisch gesehen noch sechs Adler-Profis dabei sein könnten. Der Internationale Eishockey-Verband (IIHF) bekräftigte nach seiner Sitzung am Donnerstag in Zürich, trotz Bedenken in der Pandemie an der Entsendung seiner Nationalmannschaften nach Peking festzuhalten.

Sonntag, 17 Uhr: Adler Mannheim - Eisbären Berlin.