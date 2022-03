Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim suchen weiter nach ihrer Leichtigkeit. So wie Borna Rendulic, dreifacher Torschütze beim 4:3-Sieg n.P. gegen die Bietigheim Steelers nach langer Verletzungspause seinen Torriecher wieder gefunden hat, so laufen andere ihrer Bestform hinterher. Schritte fallen schwer, Pässe kommen nicht an, Räume sind nicht besetzt, auch die Handlungsschnelligkeit in Zweikämpfen war schon mal besser.

"Als Mannschaft kommen wir aus dieser Situation nur durch harte Arbeit raus, das ist der Stil, den die Zuschauer in Mannheim erwarten", hofft David Wolf im Gespräch mit der RNZ auf eine baldige Steigerung zum Ende der Hauptrunde: "Wir waren zu oft in Unterzahl, da bekommst du keinen Rhythmus ins Spiel, manche werden kalt, andere reißen umso mehr Eiszeit runter."

Zumal den Adlern mit Jason Bast (Unterzahl), Lean Bergmann und Matthias Plachta (Über- und Unterzahl) langfristig Akteure fehlen, die in den "Special Teams" gesetzt sind. Die Hälfte der zwölf Strafminuten resultierte aus technischen Regelwidrigkeiten (Spielverzögerung/Wechselfehler), was Trainer Pavel Gross als "unnötig" registrierte. Auch Borna Rendulic, der seiner Erinnerung nach den ersten Hattrick als Profi feiern durfte, sah Schwächen: "Wir sind zu oft von unserem System abgekommen." Sinan Akdag, aufgrund des Ausscheidens von Korbinian Holzer Ende des ersten Drittels einer der verbliebenen sechs Verteidiger, bemängelte, dass Bietigheim öfter aus zentraler Position zum Abschluss kam als sein Team: "Der Gegner hatte zu viel Raum, das müssen wir schnell abstellen."

Schnell, weil mit dem Dienstag-Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings (19.30 Uhr) noch sieben Spiele in der Hauptrunde anstehen. Die coronabedingten Ausfälle beider Partien in Augsburg zählen zu jenen neun Spielen, die die DEL mangels Termine nicht mehr nachholen kann. Deshalb wird am 3. April die Hauptrundentabelle unausweichlich nach dem Punktekoeffizienten erstellt. Der entsprechende Beschluss wurde vor der Saison mehrheitlich gefasst.

Dass sich Liga eine Hintertür offenhält und die Vorrunde zu Lasten des "Best-of-five"-Modus der Playoffs nochmals um eine Woche verlängert, ist unrealistisch. Dem Modell fehlt auf breiter Basis die Zustimmung, die Partner der Liga und der übertragende Sender MagentaSport werden beim Premiumprodukt der Liga nach 2021 nicht nochmals Einschnitte hinnehmen. "Jeder spielt jetzt so viel er kann", erklärte DEL-Chef Gernot Tripcke gegenüber dpa das Motto der Stunde und hofft "dass die Gesundheitsämter ein bisschen sensibler oder großzügiger sind, wenn es um die Kontaktquarantäne von gesunden Spielern geht".

Eine fragwürdige Einstellung in Bezug auf die Gesundheit der Spieler. Erst vergangene Woche wurde bei Adler-Stürmer Lean Bergmann eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Wenngleich die Pressemitteilung des Klubs diese Erkrankung als Folge einer Covid-Infektion offen ließ: Welche Ursache sonst sollte diese ernst zu nehmende Krankheit bei einem 23 Jahre jungen und durchtrainierten Sportler haben, der in den letzten Jahren alle Gesundheits- und Belastungschecks der NHL, wo er in der Organisation der San Jose Sharks unter Vertrag stand, und DEL problemlos durchlaufen hat? Bergmann ist neben Janik Möser (Wolfsburg), Marc El-Sayed (Bad Nauheim) und Martin Buchwieser (Frankfurt) bereits der vierte im hiesigen Umfeld bekannt gewordene Fall in den beiden höchsten Ligen, wo ein Spieler seit der Pandemie eine derartige Entzündung erlitten hat.