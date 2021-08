Von Rainer Kundel

Mannheim. Zweimal hat die Bürokratie Ruslan Iskhakov kurz ausgebremst und ihn drei Trainingseinheiten gekostet. Jetzt, vor den Testspielen der Mannheimer Adler bei den Kölner Haien an diesem Donnerstag, 18.30 Uhr, und am Samstag, 15 Uhr, als Gast des DEL-Aufsteigers Bietigheim Steelers, will sich der 21-jährige aber voll aufs Eishockey konzentrieren. Zunächst wurde der junge Russe wenige Tage nach seiner Ankunft Ende Juli nochmals nach Moskau zitiert, um ein dauerhaftes Arbeitsvisum für Deutschland zu beantragen, nachdem das Talent zuvor ein Jahr in Finnland aktiv war.

Kaum zurück und mit der Mannschaft im Schweizer Trainingscamp angekommen, saß Iskhakov schon wieder im Flieger. Diesmal ging es zwischen zwei Spielen von Zürich nach Düsseldorf und zurück, weil als Nicht-EU-Bürger beim russischen Konsulat ein Einreisevisum nach Wales beantragt werden musste. Dort, bei den Cardiff Devils, treten die Adler am Donnerstag kommender Woche in der Champions-League an.

Als es im Frühjahr darum ging, die offenen Positionen im Kader neu zu besetzen, hatte niemand den Namen des NHL-Zweitrundendrafts auf dem Zettel. "Da haben wohl viele gedacht, warum vergeben die Mannheimer eine Importlizenz an einen 21-Jährigen?", sagt Pavel Gross im Gespräch mit der RNZ. "Wenn wir ehrlich sind haben wir den Spieler nicht so gut gekannt, aber uns mit ihm beschäftigt, als das Angebot der New York Islanders kam, ihn ein Jahr auszuleihen", berichtet der Trainer.

In der NHL hat sich herumgesprochen, dass die Adler junge Spieler entwickeln können. Dafür stehen die Namen Seider und Stützle, sie wechselten nach nur einem Profijahr nach Übersee. Lou Lamoriello, der General Manager der New York Islanders – sie sicherten sich 2018 bei der Talentziehung die Rechte an Iskhakov – sieht den Spieler in Mannheim als Vorbereitung auf dessen NHL-Zukunft besser aufgehoben als bei TPS Turku, wo sich der Center in der letzten Saison beim finnischen Vizemeister mit zwölf Toren und 33 Vorlagen in die Scorerliste eingetragen hatte.

"Ruslan ist für sein Alter sehr selbstständig, er ist mit 15 Jahren in die Slowakei gewechselt und stand früh auf eigenen Beinen", hat Gross festgestellt. Auch das Beherrschen der englischen Sprache seines Schützlings sieht er als großen Vorteil, denn Iskhakov spielte vor seiner ersten Profistation in Finnland zwei Jahre für das College-Team der Universität von Connecticut.

"Ich sehe Mannheim als idealen Klub, um den nächsten Schritt meiner Entwicklung zu gehen. Man muss nur schauen, welche NHL-Spieler die Adler hervorgebracht haben", sagt Iskhakov. "Ich habe hier ehemalige NHL-oder KHL-Spieler neben mir, von denen ich lernen kann, denn ich muss mich verbessern, vor allem im Spiel ohne Scheibe."

Bei 1,73 Meter Körpergröße hat der "kleine Russe" das Potenzial, Publikumsliebling in der SAP Arena zu werden. Iskhakovs technische Fähigkeiten sind sehenswert, wenn er den Puck vor dem Gegenspieler blitzschnell in eine andere Richtung zieht, um freie Bahn zu haben oder einen Nebenspieler in Position zu bringen. Was erwartet der Mittelstürmer von der neuen Saison? "Ich bin aufgeregt und neugierig", gesteht der Linksschütze. "Ich will mit dem Puck am Schläger explodieren und Dinge auf dem Eis machen, die keiner erwartet."

Sollten die Adler-Fans allein seine Kunststücke auf Youtube-Videos als Maßstab nehmen, könnte sich das als Fehleinschätzung erweisen. Die Aufnahmen stammen aus einer US-Juniorenliga, in der DEL hat Iskhakov andere "Brocken" als Gegenspieler. Seine technischen Finessen und Wendigkeit dürften allerdings dazu führen, dass die Adler mit der einen oder anderen Strafzeit des Gegners im Vorteil sind.