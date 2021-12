Von Rainer Kundel

Mannheim. Der deutliche Aufwärtstrend der Mannheimer Adler hält trotz neuerlicher personeller Rückschläge an. Im Duell des Tabellenzweiten gegen den Dritten behielten die Kurpfälzer mit dem effektiv herausgespielten 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)-Sieg zum dritten Mal in dieser Saison gegen den EHC München die Oberhand. Saisonübergreifend war es bereits der siebte Sieg gegen die unter großem Terminstress stehenden "Roten Bullen".

Das Jahr geht, die Verletzungsserie der Adler bleibt. Neben den Ausfällen von Holzer und Rendulic nach Operationen sowie Melart (Diagnose offen) wuchs die Ausfallliste über Nacht um drei Namen an. Larkin (Covid-19 Verdacht im familiären Umfeld), Lehtivuori und Bergmann (beide angeschlagen) fielen zusätzlich aus, so dass gleich fünf etatmäßige Verteidiger fehlten. Wie sollte das gegen den "Bullen-Sturm" gut gehen?

Pavel Gross erinnerte sich angesichts des defensiven Notstands an die Vielseitigkeit von Nico Krämmer ("Ich habe schon alles gespielt außer Torwart") und bot den Stürmer als sechsten Abwehrmann auf. Auch die Talente Preto und Klos rückten nach, beide Förderlizenzspieler nahmen statt den Weg mit den Heilbronner Falken nach Ravensburg die Route zu ihrem Stammklub. Mit Ruslan Iskhakov neben Desjardins und Eisenschmid ging auch eine neu zusammengestellte Sturmreihe an den Start, die schon nach 19 Sekunden für die Führung sorgte. Iskhakov war vor Aus den Birken schneller an der Scheibe als zwei Verteidiger, seinen Rückpass verwertete Markus Eisenschmid zum 1:0. Ansonsten hielten die Adler ihr Spiel einfach, wechselten gegen die nahezu kompletten Münchner schnell durch, kontrollierten die Partie mit einem Plus an Chancen und überstanden bis zum Schluss mit ihrer wieder erstarkten Unterzahl fünf Strafen schadlos. Felix Brückmann rettete gegen den freistehenden Blum den Vorsprung in die erste Pause.

Nach Wiederbeginn nahm Tiffels seinen eigenen Nachschuss im dichten Spielerknäuel zum 1:1 (22.), was die Mannheimer schnell verdauten. Vom Schläger von Ortega abgefälscht nahm der Schlenzer von Denis Reul aus der Halbdistanz den Weg ins Tor – Scheibenglück gehört manchmal auch dazu. Wenngleich sich die Oberbayern mitunter ein optisches Übergewicht erspielten und mehrfach an "Zerberus" Brückmann scheiterten, hielten die Gastgeber kampfstark und taktisch diszipliniert dagegen. Und fuhren über Katic einen Konter aus dem Lehrbuch, den Tim Wohlgemuth zum 3:1 abschloss (36.).

Sollten sich die Münchner aufbäumen und der Partie gegen die dezimierten Adler noch eine Wende geben? Nicht viel von alledem, weil die Gross-Schützlinge im Plan blieben und entscheidende Zweikämpfe für sich entschieden. Beim 4:1, dem elften Saisontor von Jordan Szwarz (46.), hatten Tosto und Dawes den Löwenanteil, dass der Schütze zentral freistehend in den Winkel abschließen konnte.

Auch die Lieblingsdisziplin von Münchens Trainer Don Jackson, bei aussichtslosem Rückstand den Torhüter zu ziehen, führte nicht zum Erfolg. Stattdessen traf Mark Katic 14 Sekunden vor der Sirene zum 5:1-Endstand ins verwaiste Tor. "Nico Krämmer hat aufgrund der Ausfälle heute einen überragenden Job gemacht", hob Pavel Gross entgegen seiner Gewohnheit einen Spieler aus einer geschlossen starken Mannschaftsleistung heraus.

Adler Mannheim - EHC München 5:1 (1:0, 2:1, 2:0); Tore: 1:0 Eisenschmid (1.), 1:1 Tiffels (22.), 2:1 Reul (24.), 3:1 Wohlgemuth (36.), 4:1 Szwarz (46.), 5:1 Katic (60.); Schiedsrichter: MacFarlane (USA), Schukies (Herne); Strafminuten: 10/4; Zuschauer: keine.