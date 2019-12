Von Rainer Kundel

Mannheim. Das kleine Schwenningen-Trauma ist besiegt: Die Adler Mannheim sicherten sich zur Hauptrunden-Halbzeit der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit einem 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) gegen die Schwenninger Wild Wings ihren achten Sieg in Folge und haben am Freitag, dem Dreizehnten, Revanche für ihre derbe 1:6-Niederlage vom 13. Oktober am Neckarquell genommen.

Die personelle Situation bei den Blau-Weiß-Roten hatte sich noch etwas entspannt. Adler-Trainer Pavel Gross konnte aufgrund des von den Heilbronner Falken hochgezogenen Förderlizenzspielers Pierre Preto vier komplette Sturmreihen aufbieten. Dies aber auch dank der "Wunderheilung" von Matthias Plachta nach einer Fußverletzung, dessen Ausfallzeit ursprünglich bis Ende Dezember taxiert wurde.

Lange Zeit schien es, als sollte die destruktive Spielweise der Schwarzwälder wieder aufgehen. Was die Adler auch versuchten, ob Rendulic, Plachta oder Reul aus der Distanz, Larkin, Desjardins und Wolf aus nächster Nähe vor Torhüter Strahlmeier – die aus fünf Spielern bestehende Defensive des Tabellenletzten hielt lange stand. Aber nicht bis zum Drittelende. 46 Sekunden vor der ersten Pause überwand Andrew Desjardins das Bollwerk mit seinem zwölften Saisontor zur überfälligen Führung des Tabellendritten.

Ein Tor, das dem weiteren Spielverlauf gut tun sollte. Die "wilden Schwäne" gaben mehr Platz in der neutralen Zone, vor allem Rendulic hatte sich warm geschossen – zweimal an den Pfosten, die Scheibe tänzelte mitunter auch mal quer durch den Torraum. Der Nachschuss von Ben Smith (26.) und ein weiterer Treffer von Desjardins (29.), den die Schiedsrichter nach Ansicht der Videobilder bestätigten, weil Wolf von einem Gegenspieler in den Torraum geschoben worden war, sorgten zur Spielmitte für klare Verhältnisse.

Dann bekam die Partie eine unschöne Note. Ausgangspunkt war in der 30. Minute ein Beinstellen von Borna Rendulic an Thuresson mit Verletzungsfolge – der Schwede fiel unglücklich und wurde mit der Trage vom Eis transportiert – mit der Folge von fünf Strafminuten plus Restausschluss für den Mannheimer, was die Gäste mit etlichen unfairen Attacken beantworten und sich ständig in Provokationen übten.

Die Adler ließen aber auch bei zwei doppelten Unterzahl-Situationen nichts zu, aufopferungsvoll im Feld und mit seinem souveränen Johan Gustafsson zwischen den Pfosten. Im zerfahrenen Schlussabschnitt spielte der Meister den Vorsprung geduldig und taktisch klug nach Hause. Das Wichtigste zu diesem Zeitpunkt war, gegen einen mitunter vogelwilden Gegner vor dem neuerlichen Sonntags-Auftritt (14 Uhr) beim etwas angeschlagenen Spitzenreiter EHC München keine weiteren Verletzungen oder Sperren zu riskieren.

Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Tore: 1:0 Desjardins (20.), 2:0 Smith (26.), 3:0 Desjardins (29.)

Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld), Kopitz (Iserlohn)

Strafminuten: 15 + Spieldauer Rendulic/14

Zuschauer: 12.210