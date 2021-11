Nigel Dawes (m.) hat den Münchnern in der Verlängerung den Todesstoß versetzt und dreht jubelnd ab. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim.Es ist nur ein Schlachtruf der Anhänger, aber selten hatte das "Adler geben niemals auf" in diesen Wochen eine größere Berechtigung als im Topspiel der DEL-Schwergewichte zwischen den Mannheimern und dem EHC München mit einem 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)-Sieg der Kurpfälzer. Die Rückkehr von Andrew Desjardins und Matthias Plachta aus der Quarantäne und einigen Tagen Training, gepaart mit dem eisernen Willen, die vierten Niederlage in Folge zu vermeiden, versetzte bei den Blau-Weiß-Roten Berge.

Sie kamen zu Beginn der ersten beiden Drittel stark aus der Kabine und erkämpften sich gegen die kompakte Defensive des Tabellenführers durch Eisenschmid und Elias gute Chancen. Gemessen an Spielanteilen war die Gästeführung durch Parkes (17. Minute ) etwas glücklich, zumal Jubilar Denis Reul (600.DEL-Spiel) mit einem Hechtsprung das Zuspiel von Tiffels fast noch vermieden hätte. Stark herausgespielt dann das 1:1, als der erneut auffällige Lean Bergmann (23.) aus der eigene Zone den Konter nach vorn trug, von Wohlgemuth die Scheibe zurück erhielt und aus schwierigem Winkel mit der Rückhand abfälschte. Die Oberbayern antworteten druckvoll mit aggressivem Forechecking und ließen der Adler-Defensive vor dem bärenstarken Felix Brückmann kaum einmal Zeit zum Luft holen. Dennoch war der erneute Rückstand vermeidbar, die Entstehung resultierte aus dem Unterschied von Unerfahrenheit und Routine. Philipp Preto (20) stand nach einem Stretch-Pass von Gogulla nicht nah genug bei Frank Mauer (33), die Drehung des gebürtigen Heidelbergers ließ den ehemaligen Jungadler dann alt aussehen.

In der Folge hatten die Gross-Schützlinge einige Mühe, um nicht höher in Rückstand zu geraten. Unter anderem verhinderte Brückmann mit einem "Big save" gegen Hager das 1:3, als der den Puck noch an den Pfosten abwehrte (38).

Ihre besten Szenen hatten die Adler, diesmal "nur" um acht Stammkräfte dezimiert, wenn sie sich durch schnelles Umschaltspiel Platz schufen. Viele solcher Aktionen erlaubten ihnen die Münchner aber nicht. Die 6798 Fans (erlaubt waren 7000) erlebten dann, wie sich ihre Lieblinge in der Schlussphase zwei Überzahlsituationen heraus arbeiteten. Trotz aller Bemühungen wollte der numerische Vorteil aber noch nicht zünden.

Dagegen funktionierte es mit der schwierigeren Variante, dem Spiel ohne Torhüter und sechs Feldspielern. Dazu entschied sich Pavel Gross 1:53 Minuten vor Ablauf der 60 Minuten, sprach mit dem starken Rückkehrer Matthias Plachta (23 Minuten Eiszeit!) noch eine Spielzugsvariante durch, die prompt zum Ausgleich führte. Plachta bediente Jordan Szwarz, der Kanadier verwandelte per Direktschuss. 35 Sekunden waren zwischen Auszeit und 2:2 vergangen, die Halle stand Kopf angesichts des nie erlahmenden Einsatzes der sieben Verteidiger und dreieinhalb Sturmreihen.

In der Verlängerung holte das Team mit dem späten Tor auch den Zusatzpunkt. Szwarz passte zentral zu Nigel Dawes – der Teamsenior verwandelte abgebrüht gegen Aus den Birken zu seinem neunten Tor. "Wir haben Teamgeist gezeigt und uns von den letzten Niederlagen nicht unterkriegen lassen", kommentierte der 36-jährige die ersten zwei Punkte während der Personal-Misere.

Adler Mannheim-EHC München 3:2 n.V. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0); Tore: 0:1 Parkes (17.), 1:1 Bergmann (23.), 1:2 Mauer (30.), 2:2 Szwarz (59.), 3:2 Dawes (62.); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Kohlmüller (Erding); Strafminuten: 4/6; Zuschauer: 6798.