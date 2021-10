So feiert ein Siegtorschütze: Adler-Stürmer Matthias Plachta freut sich über seinen entscheidenden Treffer zum 4:3 in der Verlängerung gegen Ingolstadt. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Serie hing am seidenen Faden, hielt aber. Mit dem 4:3 (2:0, 0:1, 1:2)- Sieg nach Verlängerung verließen die Mannheimer Adler zum zwölften Mal in Folge in einem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt als Sieger das Eis. "Wir waren nicht die Frischesten und hatten keinen Sahne-Tag, ich muss die Mannschaft dennoch für ihre Moral loben", freute sich Pavel Gross über die zwei Punkte. "Wir haben gegen starke Ingolstädter dennoch einen Weg zum Sieg gefunden."

Mit der gleichen Besetzung wie beim 5:2-Sieg am Freitag in Düsseldorf schien zunächst alles nach Plan zu laufen. Erster Angriff – erstes Tor: Jordan Szwarz war nach einem Schuss von Dawes zur Stelle und überwand nach 46 Sekunden den finnischen Torhüter Rämö. Nach den ersten Attacken der Oberbayern, die schnell und sicher kombinierten, aber schlecht zielten und einer starken Aktion von Felix Brückmann gegen Simpson (2. Minute) legten die Hausherren nach. Szwarz leistete mit einer Einzelleistung starke Vorarbeit zum Abschluss von Eisenschmid, Nigel Dawes (12.) schob im zweiten Nachsetzen die Scheibe über die Linie.

Danach hieß es, zwei Strafzeiten gegen Bergmann und Wohlgemuth zu verteidigen, mit der dritten Hinausstellung nach dem Seitenwechsel ging allerdings der Faden verloren. "Das war nicht günstig, auch weil die Fouls in der offensiven Zone passierten", grämte sich Gross. Fortan wechselte das Momentum, die "Greifvögel" bekamen bis weit ins Schlussdrittel keinen Zugriff mehr. Sie liefen einer Mannschaft hinterher, die von Tempo und Spielstärke her keinesfalls den Eindruck eines Tabellenzehnten hinterließ.

Ingolstadt rannte an, kombinierte, schoss – und Brückmann tauchte, fischte, wehrte ab. Gegen den Anschlusstreffer von Simpson (29.) konnte aber auch der Zerberus im Adler-Tor nichts ausrichten. Es lief die 33. Minute, ehe Szwarz und Dawes den ersten Konter während des Durchhängers fuhren. 23:46 Schüsse nach 40 Minuten, davon 13:19 aufs Tor gegen den neuen Tabellenzweiten, auch die Statistik dokumentierte, wohin die Partie lief.

Aufgehoben ist nicht aufgeschoben, dachten sich die Ingolstädter und drehten das Ergebnis nach der zweiten Pause binnen 64 Sekunden. Gegen den kapitalen Schuss von Flaake und den Abschluss von Simspon war kein Kraut gewachsen. Viele der über 8000 Besucher (Saisonrekord) rechneten zu dieser Zeit durchaus mit der ersten Heimniederlage, aber die Adler kämpfen sich aus ihrer Problemphase. "Der Move von Eisenschmid war stark", lobte Gästetrainer Doug Shedden den Schützen zum postwendenden 3:3 aus der diesmal auffälligsten Formation mit Szwarz und Dawes.

"Wir haben uns sehr schwer getan", befand der ehemalige Ingolstädter Tim Wohlgemuth, "dann hat uns Plachtis Schuss wieder gerettet."

Plachti, das ist Matthias Plachta. Dessen Schlagschüsse mit Brachialgewalt wie zum 4:3 in der Verlängerung ins gegnerische Netz rauschen. Diesmal hatte eine Strafzeit des Ex-Adlers Mirko Höfflin die Chance einer Überzahl dazu eröffnet und der 30-jährige Hobby-Golfer ließ sich nicht zweimal bitten. Der Zusatzpunkt war eingesackt, sicher auch zur Freude von Klubgesellschafter Daniel Hopp, der am Sonntag seinen 41. Geburtstag feierte.

Mannheim - Ingolstadt 4:3 n.V. (2:0, 0:1, 1:2, 1:0), Tore: 1:0 Szwarz (1.), 2:0 Dawes (12.), 2:1 Simpson (29.), 2:2 Flaake (47.) 2:3 Simpson (48.), 3:3 Eisenschmid (49), 4:3 Plachta (64.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Hoppe (Bad Nauheim); Strafminuten: 6/8; Zuschauer: 8035.