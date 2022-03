Von Rainer Kundel

München. Mit einem Null-Punkte-Wochenende und einer Tordifferenz von 2:9 gehen die Adler Mannheim aus dem Wochenende gegen die Topmannschaften aus München und Berlin. Zwei Tage nach dem ernüchternden 0:4 gegen Meister Eisbären Berlin riss mit der 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)- Niederlage auch die stolze Serie der Blau-Weiß-Roten beim EHC München, wo man seit fast vier Jahren mit neuen Siegen in der Eishalle auf dem Oberwiesenfeld ungeschlagen blieb.

Mit Felix Brückmann im Tor und sonst unveränderten Formationen legten die "Roten Bullen" die aktuellen Schwächen der Mannheimer gnadenlos offen. "Unser Gegner kommen zu leicht zu Chancen, weil wir ihnen Raum und Zeit geben", kritisierte Dennis Endras am Freitag den Auftritt gegen Berlin. Worte, die ohne Ausnahme auch am Sonntag ihre Gültigkeit hatten, dazu erwies sich die Offensive nur als laues Lüftchen. Abgesehen von zwei an die Latte touchierte Abschlüsse von Wohlgemuth und Elias kamen die Adler kaum gefährlich vor das Gehäuse von Münchens neuem Keeper Henrik Haukeland.

Nach der 2:0-Führung der Oberbayern durch den Wilhelmsfelder Frank Mauer, dessen Schuss in die kurze Ecke nicht unhaltbar schien, und Ehliz (nach einem Wechselfehler) verkürzte Verteidiger Thomas Larkin kurz vor der zweiten Pause mit einem Kunstschuss aus spitzem Winkel, was Street nach seinem eigenen Bandenabpraller schnell beantwortete. Ben Smith, der letztjährige Adler-Kapitän, schlich sich vor dem 4:1 in Überzahl zwischen Reul und Akdag, womit auch die sonst ordentliche Unterzahl-Box der Adler geknackt war. Bezeichnend, dass mit Mark Katic erneut ein Verteidiger die Scheibe über den Linie bugsierte. Für eine spannende Schlussphase war das 4:2 in der 56. Minute allerdings zu spät, zumal Boyle kurz darauf den Endstand herstellte.

Einmal mehr zeigte sich, dass die Sturmreihen die Ausfälle von Bergmann, Plachta und Bast nicht verkraften. Mit viel Laufarbeit in allen Richtungen des Eises geht Effektivität und Kreativität verloren. Die Center sind mit Ausnahme von Desjardins derzeit im Formtief und deshalb nicht spielprägend. Zwei Powerplay-Situationen wurden durch eigene Strafen nach Bully-Verlusten schnell zunichtegemacht, dazu war der Spielaufbau im nummerischen Vorteil für den Gegner durchschaubar.

"Um Gegner wie München und Berlin zu schlagen, brauchen wir ein komplettes Spiel, davon waren wir an diesem Wochenende zweimal in allen Belangen entfernt", nahm Trainer Pavel Gross beim übertragenden TV-Sender die Niederlage erstaunlich nüchtern.

EHC München-Adler Mannheim 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Tore: 1:0 Mauer (17.), 2:0 Ehliz (34.), 2:1 Larkin (39.), 3:1 Street (42.), 4:1 Smith (50.), 4:2 Katic (56.), 5:2 Boyle (57.)

Schiedsrichter: Bruggeman (USA), Hoppe (Bad Nauheim)

Strafminuten: 4/8

Zuschauer: 3237