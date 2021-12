Von Rainer Kundel

Mannheim. Gut regenerierte Mannheimer Adler haben ihre Anhänger rechtzeitig vor Weihnachten mit dem ersten Drei-Punkte-Sieg des Monats beschert. Neue Impulse beim 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)-Sieg gegen die Düsseldorfer EG setzte dabei Ruslan Iskhakov bei seinem Comeback mit einem Tor und einem Assist-Punkt. Die Mannschaft von Pavel Gross nahm damit Revanche für die 2:4-Niederlage an gleicher Stätte vor zwei Wochen.

Wo traditionell um die Tage vor Weihnachten eine ausverkaufte SAP Arena das Spiel der leuchtenden Herzen sieht, verfolgten 750 geladene Zuschauer aus systemrelevanten Berufen vom Unterrang aus das vorletzte Heimspiel der Adler 2021 mit angesteckten rot blinkenden Herzen. Auch die schmale Kulisse hatte die klassischen Anfeuerungsrufen im Repertoire und erfreute sich an der starken Vorstellung von Ruslan Iskhakov nach dreieinhalb Monaten Verletzungspause. Der 21-jährige Russe, bislang nur am ersten Spieltag mit 16 Minuten Eiszeit in den Statistiken geführt, verlieh als Center der vierten Reihe mit Bast und Tosto an seiner Seite neue Kreativität.

Die Adler dominierten das erste Drittel, wirkten frischer als die zwei Tage zuvor noch beschäftigten Rheinländer und gingen durch den satten Handgelenkschuss von Lean Bergmann (7.Minute) in Führung. Während sich die DEG erst allmählich Halbchancen erarbeitete, lag bei den mit viel Tempo vorgetragenen Angriffen der Blau-Weiß-Roten mit Abschlüssen von Desjardins (Pfosten), Tosto, Wohlgemuth und Krämmer eine höhere Führung in der Luft.

Noch entschlossener hielten die Mannheimer ihren Gegner nach der ersten Pause in der Defensive. Wenn es einen Kritikpunkt gab, so war dieser mit "Chancenwucher" am besten beschrieben. Wohlgemuth schob die Verantwortung trotz besserer Position an Plachta weiter, Pantkowski hielt seine Mannschaft gegen Krämmer, Bergmann und den Tip-in-Versuch von Szwarz im Spiel, der Schuss von Bast rasierte den Pfosten. Einzige Ausbeute bei der fast drückenden Überlegenheit im Mittelabschnitt blieb das 2:0, wobei Iskhakov (33.) technisch perfekt die Scheibe um den Pfosten der kurzen Ecke am tauchenden Pantkowski vorbei legte. Auf der Gegenseite bremste Lehtivuori den durchgebrochenen Macaulay von hinten am Abschluss, den fälligen Penalty wehrte Endras gegen O`Donnell ab (37.). Ausdruck der Dominanz der Gastgeber waren 29:9 Torschüsse, die die offizielle Statistik nach 40 Minuten notierte.

Auch beim dritten Treffer war Iskhakov der Initiator. Der Russe setzte Larkin in Szene, dessen Schuss zunächst geblockt wurde, bevor der aufgerückte Verteidiger Moritz Wirth (47.) sein erstes Liga-Tor erzielte. Die DEG war bedient, Proft zettelte mit Eisenschmid an und als beide von der Strafbank zurück waren, erhöhte Jordan Szwarz (50.) aus der Rechtsaußenposition auf 4:0. 18 Sekunden später traf Bittner im Nachschuss erstmals für den Altmeister, dessen Aufbäumen nochmals die volle Konzentration der Gross-Schützlinge forderte, bevor die Hausherren bis zur Schluss-Sirene wieder das Kommando übernahmen.

Weiter geht’s schon am zweiten Weihnachtstag, die Adler erwarten dann um 17 Uhr den EHC München (live in MagentaSport und ServusTV). Am Nachmittag zuvor gilt es in einem kurzen Training die Beine zu bewegen und den Festbraten auszuschwitzen.

Adler Mannheim - Düsseldorfer EG 4:1 (1:0, 1:0, 2:1); Tore: 1:0 Bergmann (7.), 2:0 Iskhakov (33.), 3:0 Wirth (47.), 4:0 Szwarz (50.), 4:1 Bittner (50.); Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim), Schrader (Bochum); Strafminuten: 6/8; Zuschauer: 750.