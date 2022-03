Von Rainer Kundel

Mannheim. Ob’s am fehlenden Spiel-Rhythmus liegt? Die Adler Mannheim sind derzeit schwer ausrechenbar, weder für ihre Gegner noch für die eigenen Anhänger.

Dreimal ließ die Mannschaft von Pavel Gross in den Partien seit der Olympia-Pause trotz sechs Punkten nach einem ansprechenden Beginn deutlich nach, beim ERC Ingolstadt nahm man einen anderen Weg. Erst im Verlauf des Spiels steigerte sich das Team und siegte nach teils krassen Fehlern am Ende noch mit 5:4 nach Penalty-Schießen.

Andrew Desjardins, der als Folge der im letzten Drittel umgestellten Sturmreihen viel Eiszeit "fraß", weil Iskhakov und Elias sitzen blieben.

"Wir haben lange zu viele Chancen abgegeben, aber im Laufe der Partie einen Weg gefunden, zu gewinnen. Mit "nochmal mit einem blauen Auge davongekommen", beschrieb Dennis Endras das Ganze treffend, der Goalie: "Wir haben den Start verschlafen, sind aber mit Frust im Bauch und dem Willen, die Partie zu drehen, zurückgekommen."

Man habe bei einigen Gegentoren "Geschenke verteilt", so die Einschätzung von Pavel Gross, dem die beiden Gegentreffer unmittelbar nach dem Anschluss zum 2:1 und 3:2 bitter aufgestoßen sind. "Wir sollten nach eigenen Treffern nicht gleich nachlassen."

Der Trainer wird registriert haben, dass Ruslan Iskhakov derzeit kein Faktor ist. In höchster Not im eigenen Drittel eine Situation spielerisch lösen zu wollen, ging nicht das erste Mal schief. Das Talent und die filigranen Eigenschaften bei dem von den New York Islanders ausgeliehenen Center, 21 Jahre jung, kommt in der physisch geprägten DEL nicht oft zum Tragen.

Katzenjammer herrschte bei den Audi-Städtern nach der vierten Niederlage in Folge. "Wir haben lange ein gutes Spiel abgeliefert, aber gegen eine erfahrene Mannschaft wie die Adler haben am Ende Kleinigkeiten gefehlt", schätzte der Schriesheimer Samuel Soramies (23), seit zwei Jahren Stürmer der Panther, die Kräfteverhältnisse ein.

Schon an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) bietet sich für den Rangzweiten die Chance, im vierten Hauptrundenduell gegen die "Schanzer" den ersten Sieg mit voller Punkteausbeute zu erringen.

Nach einem 4:3 n.V., 0:4 und 5:4 n.P. stünde den "Greifvögeln" ein Drei-Punkte-Sieg gut zu Gesicht.

Das Tableau nach Tabellenführer Eisbären Berlin unterscheidet sich aufgrund des Punkte-Quotienten momentan nur in der zweiten Stelle hinter dem Komma (Mannheim 1,80, Wolfsburg 1,81).

Mittwoch, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt.