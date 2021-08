Von Rainer Kundel

Mannheim. Weg von virtuellen Treffen, hin zu Gesprächen von Gesicht zu Gesicht. Adrian Parejo, der Pressesprecher der Adler Mannheim, hat nachgeschaut: Erstmals seit dem 3. März 2020 hatte der Eishockeyklub anlässlich seiner Saisonpressekonferenz wieder zum Mediengespräch vor Ort eingeladen. Im Mittelpunkt stand dabei die Rückkehr der Fans. Bis zu 7033 Plätze kann die SAP Arena bei Eishockeyspielen belegen, wenn ab Donnerstag nächster Woche das erste Heimspiel der Champions-League gegen die Cardiff Devils stattfindet und am 17. September der Puck wieder bei DEL-Spielen im "Ufo" übers Eis flitzt. "Wir planen mit 50 Prozent Auslastung, das ist der Stand der Gespräche mit den zuständigen Behörden", berichtete Geschäftsführer Matthias Binder, "darunter sind 1 300 Stehplätze".

Mittelfristig hofft der Klub auf etwa 9 000 Zuschauer. "Mit der Hälfte der Auslastung arbeiten wir immer noch defizitär", verdeutlichte Binder. Deshalb sei es notwendig, dass die staatliche Förderung bis zur Differenz der letzten "Normalsaison" mit einem Zuschauerschnitt von 11 000 aufrechterhalten bleibt. "Den bisherigen Mittel aus Töpfen des Bundes, unserem Gesellschafter, den Partnern und Spielern mit Gehaltsverzichten sowie über 1 000 Fans mit dem Verzicht auf Erstattung ihrer bezahlten Dauerkarte ist es zu verdanken, dass wir die letzte Saison überhaupt abbilden konnten", führte der 54-Jährige aus.

Was die Zukunft angeht, so hat der Klub seine Profis mit laufenden Verträgen, die 2020 Gehaltseinbußen zustimmten, verschont, bei neu abgeschlossenen Kontrakten aber eine "Treppe" eingebaut. Diese gestaltet sich derart, dass ausgehend von einem Sockelbetrag Steigerungen je nach Höhe der zugelassenen Besucher eintreten. "Klar ist auch, dass das Loch im Budget größer wird, wenn die Vollauslastung auf weniger als 50 Prozent sinken sollte", erklärte Binder.

Mit Überlegungen, von 3G weg auf 2G zu gehen, also die Türen nur für geimpfte und genesene Besucher zu öffnen, kann man sich derzeit nicht anfreunden. "Allenfalls, wenn damit eine höhere Auslastung einhergeht und es nicht alle Gruppen trifft. Die Adler stehen dafür, dass auch Familien zum Eishockey kommen können", legt Binder Wert auf die Erhaltung der bewährten Fangruppen.

Die Gefühlslage bei den sportlich Verantwortlichen ist auf jeden Fall besser als im Sommer 2020. Das Trainergespann Pavel Gross/Mike Pellegrims ist sich einig: "Wir wissen, dass und wann wir spielen werden, das Ziel ist für die Jungs wieder greifbar", so Gross. Dass seine Mannschaft – auch wenn die ersten Testspielergebnisse eher mau ausfielen – national zu den Favoriten zählt, dafür sorgt allein schon Bundestrainer Toni Söderholm. "Vom Papier her gehört Mannheim zu den ganz sicheren Titelfavoriten", äußerte sich der Finne vergangene Woche am Rande der Testpartie bei den Kölner Haien.

Zunächst gehen die Adler aber auf einen fünftägigen "Road-Trip". Am Mittwoch geht’s per Charterflug vom Baden-Airport in Söllingen nach zum ersten CHL-Gruppenspiel nach Cardiff (Donnerstag, 20 Uhr, live in Sport1), am Freitag von Wales aus nach Pori (Finnland), dem nächstgelegenen Flughafen zum Spielort des dortigen Meisters Lukko Rauma.