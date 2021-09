Von Rainer Kundel

Mannheim. Einer meldet sich zurück, der andere vergrößert die Verletztenliste, ein Dritter ist erleichtert: Bei den Adler Mannheim ist Konstanz beim einsatzfähigen Personal zu Beginn dieser Eishockey-Saison ein Fremdwort. Torhüter Dennis Endras wird nach einer Mitteilung der Adler am Donnerstag wegen einer Beinverletzung voraussichtlich in den kommenden fünf Wochen fehlen.

Zurück ist Lean Bergmann, der bald 23-Jährige hat sich "frei getestet" – ein vor der Pandemie noch unbekannter Begriff. Hintergrund: Der Stürmer hat seinen Erstwohnsitz in Hemer im Sauerland (Märkischer Kreis), für ihn gilt deshalb die Corona-Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Bergmann ist vollständig geimpft und zeigte am Donnerstag letzter Woche leichte Anzeichen, ist inzwischen aber fünf Tage symptomfrei und somit einsetzbar.

Abgemeldet hat sich dagegen Ruslan Ishakhov, aufgrund einer Fußverletzung für gleich drei bis vier Wochen. Zugezogen hat sich der junge Russe die Blessur bei einer nicht geahndeten Attacke der Straubing Tigers am letzten Freitag. Somit könnte Tim Wohlgemuth auf seine aus Ingolstädter Zeiten angestammte Center-Position zurückkehren.

Erleichtert zeigte sich Thomas Larkin. Über dem Verteidiger schwebt seit fast vier Jahren die Ungewissheit über den Ausgang eines Zivilprozesses in Schweden als Folge seines Foulspiels aus der Champions-League 2017 in Gävle (die RNZ berichtete). Auch wenn ein Urteil erst in drei bis vier Wochen erwartet wird, konnte Larkin mit seinen Rechtsanwälten erstmals seine Sicht der Dinge darlegen und will gegenüber der Öffentlichkeit nach Verfahrensabschluss ein Statement geben. Sportrechtlich ist die Sache mit einer verbüßten vier Spiele-Sperre schon lange abgeschlossen. Trainer Pavel Gross sprach am Mittwoch von einer "großen Last, die Thomas mit sich herumgeschleppt hat. Egal wie es ausgeht, zunächst ist es gut, dass er jetzt den Kopf frei bekommt."

Wie geht’s mit den vor zwei Wochen aufgetretenen vier "Corona-Fällen" weiter? Die Quarantäne bei Moritz Wirth, Joonas Lehtivuori, Markus Eisenschmid und Florian Elias ist am Mittwoch abgelaufen, alle wurden inzwischen von Medizinern beim Olympiastützpunkt Heidelberg entsprechend dem vorgesehenen Ablaufplan intensiv durchgecheckt. Bleiben Befunde aus, können die Spieler das von der DEL auferlegte "Return-to-Play"-Programm mit steigenden Belastungsstufen beginnen. Wann sie wieder ins Eistraining einsteigen und grünes Licht zum Einsatz erhalten, darüber blieb Gross nur ein Schulterzucken.

Der 53-Jährige gab schon letzte Woche zu erkennen, dass er sich eine Differenzierung wünscht. "Es macht ja einen Unterschied, ob ein junger, durchtrainierter Sportler, der keine oder nur minimale Symptome aufweist, oder ein x-beliebiger Arbeitnehmer oder eine Hausfrau erkrankt ist". Auf die konkreten Fälle im Mannschaftskreis angesprochen, steht Gross mit den Betroffenen in telefonischem Kontakt: "Zwei sind seit zehn Tagen ohne Symptome, zwei hatten die ersten vier Tagen leichte Beschwerden, sie wären vor Corona ganz normal zum Training gekommen."

In Zurückhaltung üben sich noch die Zuschauer. Es zeichnet sich ab, dass das genehmigte 50 Prozent-Kontingent in der SAP Arena mit 7 033 Plätzen von den Dauerkartenkunden am Freitagabend gegen die Nürnberg Ice Tigers nicht ausgeschöpft wird. "Wir würden uns natürlich über ein volles Haus freuen, zumal die Arena ein gutes Hygiene-Konzept hat", merkt Gross an, "aber die Leute fühlen sich vielleicht noch nicht frei und haben noch etwas Angst." Eine Situation, die fast an allen Liga-Standorte zu beobachten ist. Am Auftaktwochenende meldeten nur Berlin und Köln im Rahmen der genehmigten Kapazität "ausverkauft".

Zu den Gegnern: "Nürnberg ist gut unterwegs, die Mannschaft ist stärker als letztes Jahr. Wir brauchen Geduld und dürfen nicht denken, das Spiel im ersten Drittel entscheiden zu müssen", so Gross. "Und am Sonntag treffen wir in Berlin auf den Meister, ich sehe die Eisbären noch einen Tick besser als im Frühjahr."

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Nürnberg Ice Tigers; Sonntag, 14 Uhr: Eisbären Berlin - Adler (beide live in MagentaSport).

