Von Rainer Kundel

Mannheim. Die oftmals gelobte Charakterstärke der Adler Mannheim, zuletzt hervorgehoben durch passable Vorstellungen mit dünner Personaldecke, in der Vergangenheit durch Respekt vor dem Gegner und legendäre Aufholjagden, hat in dieser Saison den ersten Kratzer bekommen. Wann kommt es vor, dass der gegnerische Trainer wie am Sonntag Wolfsburgs "Iron" Mike Stewart preisgibt: "Mannheim hat uns das Momentum gegeben, wir haben das konsequent ausgenutzt."

Hatte die zweite Heimniederlage beim 3:7 gegen die VW-Städter etwas mit einem nach drei Wochen aufgrund der vielen Ausfälle leeren Akku zu tun? Pavel Gross widerspricht. "Wir hatten im Trainergespann schon eine böse Vorahnung, dass es nach zwei emotionalen Spielen gegen München schwierig werden könnte und so kam es dann. Die Mannschaft hat ihr zweites Gesicht gezeigt, das war Arroganz." Der Trainer sieht sich in seiner Auffassung bestätigt, dass die beiden Siege gegen München vor allem den herausragenden Leistungen der beiden Torhüter zu verdanken sind.

"Eine bittere Pille"

Was an Einstellung gefehlt hat, müsse man nun schnell wieder zeigen. "Ich will nicht nur eine kurzfristige Reaktion wie am nächsten Wochenende gegen Düsseldorf, so etwas akzeptiere ich auf Dauer nicht", redete der 53-Jährige im kleinen Kreis Klartext. "Wer nicht in die Zweikämpfe geht, nicht bissig ist, schlecht Schlittschuh läuft, der bekommt ein solches Ergebnis. Wir waren nicht bereit. Ich will nicht negativ sein, ich kritisiere die Mannschaft nicht, ich sage nur die Wahrheit."

Entsprechend demütig schlichen einige Spieler in die Mixed-Zone. David Wolf: "Wir waren von der ersten Minute über alle Reihen nicht für dieses Spiel bereit. Bei den leeren Rängen wurden negative Erfahrungen aus der Vorsaison geweckt, gerade in Mannheim sind die Zuschauer oft der sechste Mann auf dem Eis." Für den zweiten Rückkehrer Nico Krämmer, der wie Wolf aufgrund einer Corona-Erkrankung vier Wochen pausieren musste, war der Sonntag "eine bittere Pille, die wir schlucken müssen". Es gelte, das Geschehen aufzuarbeiten und sich gut auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten.

Ein anderes Thema rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Die von einem kompletten Zuschauerausschluss betroffenen bayerischen Klubs aus Augsburg und Straubing, womöglich bald auch Nürnberg, versuchen mit Zustimmung der jeweiligen Gegner ihre Heimspiele ins neue Jahr zu verlegen. In der Hoffnung, dann zumindest eine kostentragende Anzahl an Besuchern zulassen zu können.

Faktisch trifft dies auch die drei baden-württembergischen DEL-Klubs aus Mannheim, Bietigheim und Schwenningen, für die die nicht nachvollziehbare 750-Zuschauer-Beschränkung keine Option ist. Von diesen Standorten sind derartige Signale noch nicht zu vernehmen. Köln, Düsseldorf, Krefeld und Iserlohn dürfen den vom Bund verabschiedeten Rahmen für Hallensportarten (5000 Zuschauer) ausnutzen, Berlin hat auf 2500 reduziert.

Bislang wurden Verlegungen genehmigt, wenn aufgrund von Corona-Erkrankungen und verletzter Spieler die Kadergröße einen fairen Wettbewerb nicht mehr zulässt. Was beweist, dass die in der DEL-Spielordnung verankerte Bestimmung (zehn Feldspieler plus ein Torwart) längst nicht mehr zeitgemäß ist.

Das Verschieben ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen bleibt es im Ungewissen, ob 2022 Eishockey vor mehr Besuchern stattfinden kann, darüber hinaus kommen auf die betroffenen Klubs im ohnehin vollen Terminkalender weitere Wochenspieltage zu. Vermutlich spekuliert man an einigen Orten, dass die DEL grünes Licht gibt, die dreiwöchige Olympiapause im Februar für Nachholspiele zu nutzen. Was bei Mannschaften, die Nationalspieler abstellen, auf wenig Gegenliebe stoßen wird.

Eine offizielle Verlautbarung dazu aus dem Ligabüro steht weiterhin aus, dort werden derzeit alle Anträge auf Verlegungen abgenickt. Was nicht nur bei Pavel Gross und Kölns Trainer Uwe Krupp auf große Verwunderung stößt.

Was die Bundeshilfen als Ausgleich für entgangene Zuschauereinnahmen betrifft, so dürfte der auf 1,8 Millionen pro Klub gedeckelte Betrag trotz der 2020 nicht ausgeschöpften Töpfe bereits vielfach erreicht sein. Eine Erhöhung bedarf unter Beihilfe-Gesichtspunkten einer EU-Zustimmung, es besteht deshalb dringend Handlungsbedarf.