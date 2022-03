Von Rainer Kundel

Mannheim. Unabhängig von dem im Vergleich zu den letzten Partien diszipliniert erspielten und erkämpften 4:1-Sieg am Sonntagabend bei der Düsseldorfer EG haben sich bei den Adler Mannheim Problemzonen entwickelt, die nicht nur mit den Folgen von Corona-Ausbrüchen erklärbar sind. "Unsere Leistungen nach der Olympia-Pause haben mit Corona nichts zu tun, wir haben längst ein volles Line-up", sagte Matthias Plachta in Düsseldorf bei MagentaSport: "Das war eher die Arbeitseinstellung."

> Problem Effektivität: Deshalb und aufgrund eines drohenden Ausfalls von Lean Bergmann wurde Manager Axel Alavaara kurz vor Schließung des Transferfensters nochmals aktiv. Durch den Ausstieg des KHL-Klubs Jokerit Helsinki als Folge der russischen Invasion in der Ukraine kamen etliche finnische Spieler auf den Markt. Zugegriffen haben die "Greifvögel" am Montag allerdings statt bei einem Center und Bully-Spezialisten bei Markus Hännikäinen, einem 28-Jährigen mit NHL-Vergangenheit. Zwischen 2015 und 2019 bestritt der Linksaußen 91 Partien für die Columbus Blue Jackets.

Alavaara hebt die körperliche Präsenz des 91-Kilo-Mannes hervor. Die künftige Rückennummer 73 wird an diesem Dienstag eintreffen und sich das Mittwoch-Heimspiel gegen die Straubing Tigers (19.30 Uhr) erst mal von höherer Warte aus anschauen. Damit hat der Klub die zehnte Importlizenz vergeben, womit nach der Rückkehr von Landsmann Ilaria Melart aus einer Verletzungspause ein Ausländer mehr an Bord ist als im Spiel zulässig.

> Problem Disziplin: Sowohl bei der Einhaltung taktischer Vorgaben als auch bei den Strafzeiten, wo die üblichen Verdächtigen zu leicht der "Hafer sticht", hakt es. Deutlich wurde zuletzt Korbinian Holzer nach der Heimniederlage gegen Iserlohn. Der erfahrene Verteidiger: "Wir sind ganz schlecht, wenn wir mal kein Spielglück haben. Wir reagieren schlecht auf Sachen, die im Spiel passieren, da sind wir zu emotional, dabei nehme ich mich nicht aus. Wir sollten diese Emotionen unter Kontrolle haben und uns nicht vom Plan abbringen lassen. Das ist uns zu oft passiert, nervt und nimmt uns die Stimmung. Wir wollen eine Spitzenmannschaft sein und dann müssen wir auch langsam mal so auftreten. Unsere Gegner wissen mittlerweile, wie sie gegen uns erfolgreich sein können." Wahre Worte, die für drei Niederlagen gegen Straubing (vor der Olympia-Pause), Nürnberg und Iserlohn mit ursächlich waren.

Ein Problem, das die von "Gentleman" Harold Kreis trainierte DEG den Mannheimern erwartungsgemäß nicht bereitete, wenngleich auch bei den Rheinländern 14 Strafminuten zu viel waren. Schon gegen die Straubing Tigers droht ein Rückfall. Die Niederbayern, vornehmlich in Person des ehemaligen Adler-Verteidigers Cody Lampl, sind ein Team, das jedem Gegner regelmäßig unter die Haut geht und von dieser Spielweise auch nicht abrückt. Weil man auf eine starke Über- und Unterzahl zurückgreifen kann.

> Problem Laufbereitschaft: "Wir sind nicht genug gelaufen und treffen falsche Entscheidungen. Wenn in unserem System einer von fünf nicht läuft, ist unser Forechecking nicht tragfähig", sieht Pavel Gross den Grund für die Pleiten in der vergangenen Woche an. "In Düsseldorf sind wir wieder als Mannschaft aufgetreten, waren engagiert, haben Schüsse geblockt und die Checks zu Ende gefahren."

> Problem Leistungsträger: Nicht alle Importspieler bringen ihre individuelle Qualität aufs Eis. Der technisch und läuferisch begnadete Mark Katic leistet sich defensive Aussetzer, die Sturmreihe Eisenschmid, Szwarz, Dawes hat seit Jahresbeginn nur drei Tore erzielt. Wenn der in seiner Karriere durchgängig als zuverlässiger Torschütze auftretende Nigel Dawes (in der KHL bis zu 36 Treffer) in der DEL erst 14 Tore (zwei davon in Überzahl) erzielt hat, stellt sich die Frage: Kommen im System Pavel Gross die Stärken des Kanadiers effektiv zum Tragen? Meister und Tabellenführer Eisbären Berlin kann bei den Importspielern mit besseren Karten aufwarten.

> Gereizte Zuschauer: Die Zeit mit Geisterspielen, Zutrittsauflagen und Niederlagen gegen Außenseiter gehen selbst an den teuren Plätzen, wo man eher distinguierte Gäste vermutet, nicht spurlos vorüber. Am Freitag flogen aus dem Unterrang nach vorausgegangenen Provokationen Gegenstände auf die Iserlohner Bank, die Ordnungspersonal anforderte, Stadionverbote stehen im Raum.

Mittwoch, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Straubing Tigers.