Von Rainer Kundel

Mannheim. Es käme einem kleinen Wunder gleich, wenn angesichts der vierten Corona-Welle die Hauptrunden-Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nicht über die Quotienten-Regel ermittelt würde. Trotz einer seit September andauernden Verletzungsserie hat erst die Pandemie dazu geführt, dass die Adler Mannheim erstmals zwei Niederlagen in Folge kassierten und trotz ihres tiefen Kaders mit nur noch drei Sturmreihen an ihre Grenzen stoßen.

Darüber kann auch das Lob von Uwe Krupp, Trainer der Kölner Haie, nicht hinweg täuschen. "Wenn die Adler gesund sind, bleiben sie das Maß der Liga, sie sind die beste Mannschaft", sagte der Stanley-Cup-Gewinner der NHL (Colorado) von 1996 nach dem am Ende etwas glücklichen 3:1-Sieg seiner Mannschaft am Sonntagabend. "Drei Tore in Mannheim sind kein Polster ich habe hier als Trainer schon legendäre Aufholjagden erlebt und bin am Schluss als Verlierer heimgefahren, deshalb auch die Auszeit, als wir anfangs des letzten Drittels unter Druck geraten sind."

Letztlich wurde den Mannheimern der schwache Mittelabschnitt zum Verhängnis. "Nach dem Eigentor zum 0:1 sind wir in dieser Phase schwer hinten rausgekommen und haben elf Chancen zugelassen", sieht Mike Pellegrims die größere Durchhänger-Phase seiner Mannschaft. "Es war ein ständiges Coaching drei gegen vier Reihen. Aber wir jammern nicht, es ist wie es ist."

Der Interims-Chefcoach berichtete von seiner Pausenansprache vor dem letzten Abschnitt: "Hören wir auf oder geben wir nochmals Gas?" Die charakterstarke Mannschaft entschied sich für einen Ansturm mit 15:2 Torschüssen auf Haie-Keeper Justin Pogge. Mit etwas Abschlussglück, aber auch Cleverness, wäre sogar noch eine Wende möglich gewesen.

"Mit drei Reihen ist es nicht einfach, in der Partie zu bleiben. Wir müssen einen Weg finden, trotzdem Spiele zu gewinnen oder zu punkten", befand Lean Bergmann nach seinem 1:3-Anschlusstor, dem Ende seiner zwei Monate währenden Torflaute. Allerdings ist dem abgelösten Tabellenführer vorzuwerfen, sein Spiel nicht einfacher gehalten und oft die komplizierte statt die gradlinige Lösung gesucht zu haben.

Grundsätzlich stellt sich die Frage: Wie voll ist der Adler-Tank? Erschwerend zur kurzen Bank kommen reiseintensive Tage auf die Mannschaft zu. Der nach dem 1:10 im Hinspiel aus sportlicher Sicht aussichtslosesten Fahrt der Mannheimer Eishockey-Historie zum CHL-Achtelfinalrückspiel an diesem Dienstag (18 Uhr) nach Göteborg folgt am Freitag das Spiel in Bremerhaven. An beide Orte wird die Mannschaft per Charterflug ohne Zwischenstopp reisen.

Gibt es Hoffnung, dass bis dahin der eine oder andere Spieler zurückkommt? Pellegrims zuckt mit den Schultern, verweist auf die Ärzte und Youri Ziffzer, den Hygiene-Beauftragten des Klubs. Derzeit sieht es eher nach dem Gegenteil aus. Korbinian Holzer fehlte am Sonntag, "angeschlagen", wie es hieß. Borna Rendulic verließ das Eis nach einer nicht astreinen Attacke vier Minuten vor Spielende. "Er wird zur MRT-Untersuchung gehen", kündigte Pellegrims an. Statt Entwarnung mehren sich die Fragezeichen.

Zweifellos stecken die Adler in einer ganz schweren Phase. Zweckoptimisten argumentieren, dass der November erfahrungsgemäß die Zeit mit der ersten Leistungsdelle ist, was in der Regel mit einer Ergebniskrise einhergeht und man dies deshalb zusammen mit den Absenzen auf einen Schlag bewältigen könne.

Realistisch gesehen gibt es im eng getakteten Terminkalender – bis zum Winter-Game am Neujahrstag in Köln sind einschließlich der verlegten Partie in München 13 Spiele angesetzt – aber keinen "günstigen" Moment. Ganz abgesehen davon, dass bei anhaltend hohen Belastungen das Verletzungsrisiko zunimmt.

CHL, Dienstag, 18 Uhr: Frölunda Göteborg-Adler Mannheim (Livestream bei Sport1).