Von Rainer Kundel

Mannheim. Der Start ins Jahr 2022 kann sich für die Adler Mannheim sehen lassen. Drei Siege haben das Team von Pavel Gross wieder näher an die Tabellenspitze heran gebracht. Das 3:2 vom Sonntag gegen die Eisbären Berlin – die punktbeste Auswärtsmannschaft der DEL – verdeutlichte die Ambitionen des mit Denis Reul und Jordan Szwarz aufgefüllten Kaders. Einschränkend zu berücksichtigen sind bei der Beurteilung einer möglichen Aufholjagd auf den Tabellenführer aus der Hauptstadt allerdings die drei ausgefallenen Auswärtsspiele in der ersten Januar-Hälfte in Nürnberg, Iserlohn und Ingolstadt.

"Wir haben von unserem guten Start mit drei Treffern im ersten Drittel profitiert und diese Führung gehalten, aber gegen einen starken Gegner wird es am Ende eben knapp", stellte Szwarz fest. Der Kanadier rückte nach seiner Rückkehr aus Toronto, wo am 4. Januar Sohn Callahan geboren wurde, wieder in seine eingespielte Sturmreihe mit Markus Eisenschmid und Nigel Dawes.

Während Dennis Endras nach einer nachträglichen Ehrung für sein kürzlich bestrittenes 500. DEL-Spiel für die Adler im Zuge der üblichen Rotation auf der Bank Platz nahm, stand Felix Brückmann nach einem eher geruhsamen ersten Drittel immer mehr im Mittelpunkt und rettete in der Schluss-Sekunde nach einem Solo von Leo Pföderl seiner Mannschaft die volle Punktzahl. "Es war eine sehr umkämpfte Partie, wir haben früh unsere Chancen genutzt, aber dass eine Mannschaft wie Berlin zurückkommen wird, war uns klar", zeigte sich Brückmann nicht überrascht von den Comeback-Qualitäten der Eisbären. "Deshalb war es bis zur letzten Sekunde ein offenes Spitzenspiel".

Der Torhüter dürfte – ebenso wie weitere Leistungsträger der Mannheimer – im endgültigen Olympia-Kader stehen, den der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag bekannt geben will. Nicht überall herrscht Begeisterung über die Reise nach Peking. Markus Eisenschmid hatte dies kürzlich wegen der fragwürdigen Quarantäne-Bedingungen vor Ort anklingen lassen. Weitere jüngere Spieler teilen nach RNZ-Informationen die Bedenken. Dagegen darf man aus den Äußerungen von Reul, Korbinian Holzer, und David Wolf schließen, dass die allesamt über 30 Jahre alten Spieler gerne nochmals bei einem Olympischen Eishockey-Turnier dabei wären. "Auch wenn ich die Umstände wie meine langwierige Verletzung und die Corona-Bedingungen berücksichtige, würde ich mitfliegen, weil es meine letzte Teilnahme sein dürfte", sagte Wolf (32), der 2018 in Südkorea die Silbermedaille gewann.

Falls neue Corona-Fälle in der Liga den Terminplan nicht noch mehr beeinträchtigen, haben die Mannheimer vor der Olympia-Pause der DEL in zwei englischen Wochen bis zum 28. Januar noch fünf Spiele zu bestreiten. Das nächste am Mittwoch (18.30 Uhr) beim Tabellensiebten Straubing Tigers, wo die endlose Verletzungsserie der Blau-Weiß-Roten am ersten Spieltag mit Endras und Ruslan Iskhakov ihren Anfang nahm.

Apropos Olympia-Pause: Daniel Hopp nahm am Sonntag in seiner Funktion als stellvertretender DEL-Aufsichtsratsvorsitzender in einem TV-Interview Stellung zum Thema Nachholspiele. "Klubs, die Nationalspieler abstellen, können nicht verpflichtet werden, in der Olympia-Pause anzutreten." Da man am Best-of-five-Modus für die Anfang April startenden Playoffs "auf jeden Fall festhalten" wolle, wird es allerdings für Teams mit mehreren Nachholspielen bedeuten, dass die Quotienten-Regel (Punktzahl dividiert durch Anzahl der ausgetragenen Spiele) bei der Ermittlung der Hauptrundentabelle zur Anwendung kommt.

Mittwoch, 18.30 Uhr: Straubing Tigers - Adler Mannheim.