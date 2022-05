Der finale Akt: Max Ugrai (am Ball) – hier im Duell mit Ludwigsburgs Jonas Wohlfarth-Bottermann – beendete die Saison mit der Einstellung seines Karrierebestwerts. Foto: cheesy

Von Nikolas Beck

Ludwigsburg. Branislav Ignjatovic nahm seine Aufgabe ernst. Buchstäblich bis zur letzten Sekunde. Es lief die Schlussminute am Mittwochabend, als der Trainer der MLP Academics Heidelberg Albert Kuppe und Kyan Anderson noch einmal ins Gebet nahm. Letzte Anweisungen in einem Spiel, das da schon lange entschieden war. 20,5 Sekunden standen auf der Uhr, Anthony Watkins an der Freiwurflinie. Dann lief die Spielzeit ab – natürlich ohne dass Kuppe und Anderson noch einmal ins Geschehen eingreifen konnten.

Trainer Branislav Ignjatovic gab ein letztes Mal für Heidelberg die Kommandos. Foto: cheesy

Um 20.58 Uhr war Schluss.

In Ludwigsburg. Mit der ersten Erstliga-Saison der Academics. Und nach 265 Spielen als Headcoach in Heidelberg auch für Ignjatovic. Der 147. Sieg blieb dem Serben verwehrt. Mit 83:98 (41:46) unterlagen die "Akademiker" zum Abschluss dem Tabellenvierten, den MHP Riesen.

"Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es sei ein Spiel wie jedes andere gewesen", machte Ignjatovic hinterher aus seinem Herzen keine Mördergrube. "In der Kabine habe ich gerade die eine oder andere Träne verdrückt."

Nicht etwa, weil sein Team die siebte Niederlage in Folge kassierte. Oder weil der Aufsteiger am Ende doch noch auf Rang 15 abrutschte. Sondern, wie der 55-Jährige sagte, "weil es sich anfühlt, als würde ich mein Zuhause verlassen."

Vor 2548 Zuschauern im Nachholspiel, gleichzeitig auch die letzte Partie überhaupt vor Beginn der Playoffs, zeigte sich, dass Ludwigsburg die individuell besser besetzte Mannschaft ist. Aber auch, dass bei den Academics nach dem frühzeitig gesicherten Ligaverbleib die Luft raus ist.

Dabei hatten Ignjatovcis Schützlinge einen schwungvollen Start erwischt. Unbeeindruckt von Ludwigsburgs Justin Simon, vor dem Spiel als bester Verteidiger dieser Spielzeit ausgezeichnet, und dessen Riesen-Kollegen, schmissen die Academics die Bälle im Auftaktviertel hochprozentig durch die Reuse, führten nach zehn Minuten 24:17.

Dann war es allerdings auch schon vorbei mit der Heidelberger Herrlichkeit. Plötzlich spielten nur noch die Gastgeber. Beinahe ohne Gegenwehr ging’s für Radebaugh, Woodward und Co. zum Korb. Auch die Dreier fielen. Sechs Minuten und ein 5:24-Lauf später war aus dem Sieben-Punkte-Vorsprung der Academics ein Rückstand von zwölf Zählern geworden (29:41/17. Minute).

Ignjatovic wechselte munter durch – und seine Schützlinge fanden einen Weg zurück in die Partie. Leon Friederici verkürzte mit der Halbzeitsirene auf 41:46. "Für uns geht es darum, den Wettbewerb ernstzunehmen", sagte Manager Matthias Lautenschläger im TV-Pauseninterview. Schließlich stand für Ludwigsburg noch das Heimrecht in der ersten Playoffrunde auf dem Spiel. "Wir rechnen uns durchaus etwas aus", sagte Lautenschläger und hoffte, gegen die müden Gastgeber, denen die Champions League vom Wochenende in den Knochen steckte, weiterhin "befreit aufspielen" zu können.

Vor allem Max Ugrai hatte den Manager scheinbar verstanden. Acht der ersten zehn Heidelberger Zähler nach der Pause markierte der 26-jährige Power Forward, der am Ende mit 22 Punkten seinen BBL-Karrierebestwert einstellte.

Alleine: Von seinen Kollegen kam nicht mehr ganz so viel. Kelvin Martin stemmte sich mit drei erfolgreichen Korblegern hintereinander noch mal gegen die drohende Niederlage. Aber in den Anfangsminuten des Schlussabschnitts waren die Riesen bereits auf knapp 20 Zähler Vorsprung enteilt.

"Die paar Korbleger muss ich mit meiner Größe ja reinmachen", blieb Ugrai gewohnt bescheiden: "Natürlich freut es mich persönlich, mit solch einem Ding die Saison abschließen zu können."

Wichtiger als sein starkes Ende – oder die Heidelberger Niederlage – war aber auch Ugrai diesmal der Coach. "Es war eine große Ehre, für ihn zu spielen. Jetzt feiern wir Frenki noch ein bisschen ab, für das, was er in Heidelberg geleistet hat."

Ludwigsburg: Radebaugh 30 (4 Dreier), Woodard 18 (4), Darden 13 (2), Bartolo 9 (2), Wohlfarth-Bottermann 8, Cotton 8, Hulls 7 (1), Herzog 3, Simon 2, Ja. Patrick, Jo. Patrick.

Heidelberg: Ugrai 22 (1), Lowery 11, Martin 11, Anderson 11 (2), Geist 9 (2), Chapman 7, Ely 7 (1), Friederici 5 (1), Würzner, Heyden, Kuppe, Watkins.

Stenogramm: 10:9 (5.), 13:18 (8.), 17:24 (1. Viertel), 29:26 (13.), 41:27 (17.), 46:41 (Halbzeit), 53:49 (23.), 63:54 (28.), 75:62 (3. Viertel), 91:70 (34.), 96:79 (38.), 98:83 (Endstand).