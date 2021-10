Von Michael Wilkening

Bamberg. Der märchenhafte Saisoneinstand der MLP Academics Heidelberg hat am Sonntag ein Ende gefunden – und trotzdem waren die 40 Minuten in Bamberg die Bestätigung, dass die drei Siege zum Auftakt der Spielzeit in der Basketball-Bundesliga kein Zufallsprodukt waren. Bei der 68:72 (35:45)-Niederlage beim neuen Tabellenführer Brose Bamberg schnupperten die Heidelberger an einer großen Überraschung.

Vor ein paar Wochen war es nicht vorstellbar, dass die Academics den Bambergern eine offene Partie liefern würden – und sich nach der Schlusssirene ernsthaft Vorwürfe machen müssen, nicht gewonnen zu haben. Die Heidelberger spielten gut, zeigten aber ein paar Schwächen zu viel.

Der etablierte Bundesligist aus Bamberg und der Aufsteiger aus Heidelberg spielten auf dem gleichen Niveau, was unterstreicht, dass die Mannschaft von Branislav Ignjatovic viel mehr sein kann als ein Abstiegskandidat.

"Wir haben starke Spieler, sind ein gutes Team. Wir können mithalten", sagte Shyron Ely. Der US-Amerikaner war mit 19 Punkten der beste Werfer der Partie und musste seine Gefühle nach dem Match erst einmal sortieren.

Der Frust über die Niederlage schlummerte in ihm, gleichzeitig spürte er die Bestätigung, gemeinsam mit den Kollegen gegen fast jeden Bundesligisten siegen zu können.

"Es waren am Ende ein paar Kleinigkeiten", sagte Ely. 23,5 Sekunden vor dem Ende hatten die Heidelberger eine imposante Aufholjagd fast gekrönt und schnupperten beim 68:70 tatsächlich am vierten Saisonerfolg. Die Wende gelang aber nicht mehr, weil der Bamberger Patrick Heckmann mit zwei erfolgreich verwandelten Freiwürfen auf 72:68 erhöhte und den Academics anschließend ein Ballverlust unterlief.

Die Sicherheit von Heckmann von der Freiwurflinie führte den Heidelbergern vor Augen, wo sie dieses enge Spiel verloren hatten. Insgesamt trafen die Ignjatovic-Schützlinge nur sechs von 16 Freiwürfen. Allein in den letzten zweieinhalb Minuten der Partie ließen sie vier Chancen aus – und verloren am Ende mit vier Punkte Differenz. "Mal wieder hat uns die Freiwurfquote den Sieg gekostet", sagte Albert Kuppe, der wegen eines gebrochenen Fingers nicht mitspielen konnte.

Die starke kämpferische Leistung blieb deshalb unbelohnt und die 3297 Zuschauer in der "Frankenhölle" bejubelten einen knappen Sieg der Heimmannschaft.

Lange hatte es so ausgesehen, als sollte der ungefährdet gelingen, denn zur Pause führten die Bamberger 45:35 und waren zu diesem Zeitpunkt deutlich besser als die Academics. "Sie haben den Ball schnell laufen lassen und wir haben in der Defensive keine Mittel gefunden", sagte Ely.

Mitte des dritten Viertels lagen die Heidelberger mit 15 Punkten zurück, ehe sie angeführt vom nimmermüden Einsatz von Kelvin Martin langsam, aber stetig aufholten. In der Arena wurde es immer leiser, weil die Academics stark verteidigten und die Bamberger keine Lösungen mehr in der Offensive fanden. "Bamberg war bisher unser stärkster Gegner und wir hatten die Chance auf einen Sieg", erklärte Ely.

Der 34-Jährige zeigte eine Topleistung, während zwei Kollegen keinen guten Tag erwischt hatten. Jordan Geist blieb mit sieben Punkten deutlich unter Normalform und Brekkott Chapman steuerte mit lediglich drei Zählern ebenfalls weniger als erwartet zum Heidelberger Spiel bei.

Diese Tatsache unterstreicht auf der anderen Seite die Qualität, die im Heidelberger Kader schlummert, denn der schrammte nur knapp an einem Sieg in Bamberg vorbei. Und das, obwohl nicht alle Akteure auf ihrem höchsten Niveau spielten.

Trotz der ersten Saisonniederlage waren die 40 Minuten bei den Franken der klarste Beweis, dass die Academics in dieser Spielzeit viel mehr sein können als ein Sparringspartner der etablierten Bundesligisten. Im Sport kann manchmal auch eine Niederlage als Mutmacher dienen.