Walldorf. (wob) Der FC-Astoria Walldorf stiehlt bei den A-Junioren dem SV Sandhausen die Show. Mit einen 5:0-Sieg beim FV Löchgau durch Tore von Simon Maier, Andreas Müller, Marvin Braasch und Josip Saravanja eroberte der Nachwuchs des Regionalligisten die Tabellenführung in der Oberliga. Sandhausen, das um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen wollte, belegt dagegen nur den viertletzten Platz.

Im Derby beim SV Waldhof Mannheim gab es eine 1:2-Niederlage. Der Anschlusstreffer von Maurice Winter kam zu spät. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt Sandhausen den FV Löchgau, Walldorf hat um 17 Uhr den SSV Ulm zu Gast. Auch bei den B-Junioren läuft es derzeit nicht optimal für den Nachwuchs des Zweitligisten. Trotz einer 2:0-Führung durch Tore von Christian Schmidt und Benedikt Specht mussten sich die Jungs von Trainer Bernd Bechtel gegen Freiberg mit einem 2:2 begnügen. Der FC-Astoria Walldorf unterlag bei der TSG Balingen mit 0:1.

Am Samstag, um 14.30 Uhr, stehen sich die beiden Nachbarn im Derby der B-Junioren-Oberliga in Walldorf gegenüber. Mit 0:7 gegen den SV Wehen kamen die in der höchsten deutschen Jugendklasse spielenden Sandhäuser C-Junioren böse unter die Räder. Heute, 15 Uhr, besteht im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt die Chance auf Wiedergutmachung.