Von Rainer Kundel

Berlin/Mannheim. Wenn die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) am Donnerstag mit den Eröffnungsspiel zwischen Meister Eisbären Berlin und dem EHC München (19.30 Uhr/Sport1) in ihre 28. Saison geht, ist erstmals seit 2006 wieder ein sportlicher Aufsteiger vertreten. Die Bietigheim Steelers, Meister der DEL2, komplettieren das Feld als 15. Klub. Da die im Kooperationsvertrag mit dem Unterbau festgelegte Wiedereinführung des Abstiegs zur Vermeidung eines finanziellen Wettrüstens aufgrund der zuschauerlosen Corona-Saison ein Jahr ausgesetzt wurde, musste die Agenda auf 60 Spieltage mit 56 Partien für jeden Klub ausgedehnt werden.

Ohnehin stehen den Spitzenspielern gewaltige Belastungen bevor: Champions Hockey League, DEL bis in den Mai hinein, Nationalmannschaft mit Deutschland-Cup, Olympia in Peking und WM in Finnland – da kommen innerhalb von acht Monaten 90 Spiele und mehr zusammen. Deshalb halten sich die wirtschaftlich am besten situierten Klubs größere Kader als bisher. Um die Maximalzahl von 19 Feldspielern pro Spiel auszuschöpfen, muss jeder Klub drei statt bisher zwei U 23-Spieler mit Spielberechtigung für die deutschen Auswahlteams einsetzen. Das vor vier Jahren verabschiedete Kontingent mit steigenden Quoten ist einer von mehreren Bausteinen zur Forcierung der Nachwuchsarbeit, die mit Ausnahme der Leistungszentren in Mannheim, Köln, Berlin und München (ausgelagert nach Salzburg) vielerorts vernachlässigt wurde.

Die Zahl der Importspieler bleibt bei elf, neun dürfen pro Spiel zum Einsatz kommen. Die Wechselfrist endet ligaintern am 31. Dezember, international am 1. März, um den Klubs im Falle von Verletzungen beim Olympiaturnier Möglichkeiten zum Nachbessern zu geben. Die Liga hat derzeit 128 Importspieler aus 13 Nationen lizenziert. Die Mehrzahl davon hat ihre Heimat in Kanada (66) und den USA (25). Die mit 25 Mann größten Transferbewegungen (Zu- und Abgänge) verzeichnen die Düsseldorfer EG, die Iserlohn Roosters und die Nürnberg Ice Tigers. Zurückgehalten haben sich dagegen die Bremerhaven Pinguins und die Bietigheim Steelers (je 14). Die Schwaben haben den kleinsten Etat, vertrauen weitgehend ihrem Aufstiegskader.

Die Budgets der Klubs sind seit Jahren ein gutgehütetes Geheimnis. Die offizielle Sprachregelung ähnelt vielfach jener der Adler Mannheim. "Wir veröffentlichen unsere Zahlen dort, wo wir müssen" (Bei der Lizenzierung und als Kapitalgesellschaft im Unternehmensregister). Die Spanne geht Schätzungen zufolge von 3,5 Millionen Euro (Bietigheim) bis zum vierfachen davon (Berlin, Mannheim, München), ist allerdings aufgrund unterschiedlicher Infrastruktur (Hallenmiete, etc.) oft schwer vergleichbar.

Was die Einnahmeseite nach der Saison mit "Geisterspielen" betrifft, äußerte sich Gernot Tripcke anlässlich der DEL-Pressekonferenz in Berlin optimistisch. "Wir gehen von einem Umsatz aller Klubs von 100 bis 120 Millionen aus, in der abgebrochenen Saison 2019/20 waren wir auf dem Weg zu 140 Millionen". Für die vergangene Spielzeit bezifferte Tripcke den Gruppenumsatz auf 84 Millionen, allerdings inklusive der Zuschüsse der Gesellschafter.

Anlässlich der Lizenzierung wurden die Klubs angehalten, bei den Zuschauereinnahmen konservativ zu planen. Aufgrund der nach wie vor nicht komplett ausnutzbaren Hallenkapazitäten dürfen mit geringen Ausnahmen nur Zahlen in Höhe der zugesagten corona-bedingten Ausgleichszahlungen des Bundes angesetzt werden. Trotz der Lockerungen bei den Hallensportarten in Bayern (Sockel 5000 Besucher, darüber hinaus 50 Prozent-Belegung) gilt in Baden-Württemberg noch die im August verabschiedete Regelung: Hallen mit einem Fassungsvermögen bis zu 5000 Zuschauer dürfen "voll" machen, alle größeren 50 Prozent der Maximalkapazität. Für die SAP Arena liegt somit die Obergrenze bei 7033 Besuchern.