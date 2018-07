Schefflenz. (hawa) Der Auftakt der German-Cross-Country-Serie (GCC) ging in Triptis in Thüringen über die Bühne. Volles Starterfeld mit mehr als 800 Piloten, verteilt auf 22 Klassen standen an der Startlinie, darunter auch elf Piloten des Motorsportclubs Schefflenz.

Das Wetter zeigte sich bitterkalt und vereinzelte Regenschauer sorgten für ein ungemütliches Rennwochenende. Die anspruchsvolle Sandstrecke in Triptis mit Auf - und Abfahrten, eine anspruchsvolle Walddurchfahrt und tiefen Spurrillen waren eine kraftraubende Angelegenheit für alle Teilnehmer und forderte auch seinen Tribut.

Den Anfang machten die Klassen, XC-Oldtimer, XC-Youngtimer und die XC E-Bike-Klasse. Danach gingen die XC-Super-Senioren und die XC-Gästeklasse an den Start. Bei den XC-Supersenioren belegte MSC-Pilot Wolfgang Retter den 15. Platz. Im Rennen der "Beginners" gingen über 100 Starter an die Startlinie, MSC-Pilot Christian Frauenschuh (Suzuki) belegte den 72. Platz.

In der XC Pre-Seniorklasse ging MSC-Pilot Jörg Albrecht als Titelverteidiger an den Start. Albrecht musste bedauerlicher Weise gleich nach dem Start mit der "Defekthexe" Bekanntschaft machen und das Rennen war frühzeitig für ihn beendet. Wolfgang Froede (KTM) belegte den 19. Platz.

In der XC-Juniorklasse zeigte Maximilian Weber (Husqvarna/KMP-Racing) in Triptis ein starkes Rennen, ihm gelang ein guter Start und er führte das Rennen an. Der tiefe Sandboden machte ihm jedoch zu schaffen und fiel bis zum Tankstopp auf den dritten Platz zurück. Nach dem Boxenstopp ging er auf Platz vier liegend wieder ins Rennen und wurde auch erfolgreich mit dem vierten Platz bei der Zieldurchfahrt abgewunken. Somit hatte Max Weber das Podium nur knapp verfehlt, übertraf aber alle Erwartungen bei diesem Rennen. MSC-Pilot Nils Froede (Yamaha) fuhr auf den 10. Platz.

Nach einer ungemütlichen kalten Nacht starteten zweiten Renntag die XC-Quad-Vierradszene mit neuer Klasseneinteilung, XC-Quad Pro, XC-Quad, XC-Quad-Senior, XC-Quad Super Senior, XC-Quad Women und die Vierrad-angetriebene XC-ATV-Klasse. Mit den besten MX-Quadpiloten aus dem In- und Ausland war auch hier volles Haus angesagt. Durch die Bearbeitung der Strecke am Vorabend herrschten gute Streckenbedingungen.

In der XC-Quad-Sportklasse ging MSC-Quadpilot Sebastian Feil (KTM) an den Start. Feil startete aus der zweiten Reihe und blieb im Verkehr stecken. Mit einem Quad ist es nicht einfach, auf einer schmalen Sandstrecke zu überholen und dadurch musste sich Feil hinten anstellen. Im Verlauf des Rennens jedoch kämpfte er sich nach vorne und beendete das Rennen mit dem beachtlichen dritten Platz und stand somit noch auf dem GCC-Podium.

Anschließend ging der GCC-Nachwuchs mit den Klassen-Wild-Child I b und Wild-Child II an die Startlinie. In der Klasse Klasse I m bestritt MSC-Nachwuchspilot Oskar Wolf ein tolles Rennen und fuhr mit einem sechsten Platz in die Top Ten. In der Klasse II belegten die Nachwuchspiloten Robin Schönbein KTM) und Nick Schweizer (KTM) die Plätze 32 und 35.

Nach der Mittagspause gingen die XC Pro mit der XC-Zweitakt- und XC-Viertakt-Klasse an den Start. In der Klasse XC-Zweitakt ging der Schefflenzer Max Weber (Husqvarna) erneut an die Startlinie. Weber kam mit der Strecke sehr gut zurecht und konnte sich bis zur Halbzeit des Rennens auf den zweiten Platz nach vorne kämpfen. Bedingt durch seinen Boxenstopp verlor er einen Platz und nahm das Rennen auf dem dritten Platz wieder auf und wurde damit zum Rennende erfolgreich abgewunken. Somit stand Max Weber mit dem dritten Platz auf dem begehrten GCC-Podium in der neuen XC-Zweitakt-Klasse.

Als Abschluss wurde das XC-Supersprint-Motocrossrennen gestartet. Auf die verkürzte flüssige Strecke gingen 27 Piloten und zeigten ein hochkarätiges Rennen und bei der Renndistanz von 40 Minuten plus einer Runde musste auch nicht nachgetankt werden. Auch ist dieses Rennen sahen die Zuschauer packende Zweikämpfe. MSC-Pilot Marvin Möhler (Husqvarna) belegte beim XC-Supersprint den 19. Platz.

Ein gelungener GCC-Auftakt wurde in Triptis geboten, bei eisigen Temperaturen konnte den Zuschauern heiße Rennen geboten werden. Nächster GCC-Lauf am 13./14. Mai in Walldorf-Werra/Thüringen.