Von Roland Karle

Ohrdruf/Obrigheim. Die Obrigheimer Gewichtheber setzen ihre Erfolgsserie fort: Bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren und Aktiven im thüringischen Ohrdruf gewannen die acht Starter insgesamt sieben Einzeltitel. Ihre starke Leistung krönten die Athleten aus dem Neckar-Odenwald mit dem Gewinn der deutschen Junioren-Mannschaftsmeisterschaft. Dazu wurden die Ergebnisse der fünf besten Nachwuchsheber addiert. Matthäus Hofmann, Philipp Hülser, Adrian und Nico Müller sowie Matthias Trummer erzielten zusammen 650 Punkte, kein anderer Verein kam an dieses Resultat heran. Sportlicher Leiter Edmund Ehrmann zeigte sich daher mehr als zufrieden: "2013 ist für uns mit zwei erreichten nationalen Meisterschaften ein perfektes Jahr." Im April hatte bereits das Bundesliga-Team in eigener Halle den Titel geholt.

Der Name der Wettkampfstätte in Ohrdruf, die Goldberghalle, passte zum Auftreten der Obrigheimer Athleten. Sie stemmten durchweg auf hohem Niveau, wie vor allem die Zweikampfergebnisse von Matthäus Hofmann (164,8 Punkte), Nico Müller (164,2) und Jakob Neufeld (164) unterstreichen. Neufeld wurde in der 77-Kilo-Klasse zum vierten Mal hintereinander deutscher Meister, insgesamt holte er in Ohrdruf seinen fünften nationalen Titel. Wie bei der Weltmeisterschaft in Polen, wo er vor knapp zwei Wochen Elfter wurde, gelang dem 30-Jährigen erneut ein starker Auftritt. Nur im dritten Versuch des Reißens patzte Neufeld bei 143 Kilo. In seiner Gewichtsklasse bis 77 Kilo stand der Routinier bei der DM allein auf weiter Flur: Als er in den Wettkampf einstieg, hatten ihn die anderen Konkurrenten bereits beendet.

Spannende Duelle lieferten sich in ihren Gewichtsklassen Matthäus Hofmann und Nico Müller - im Wettbewerb der Junioren hatten sie klar die Nase vorn - gegen jeweils ältere Rivalen. Hofmann hatte es in der 94-Kilo-Kategorie mit dem WM-Zwölften Robert Oswald aus Frankfurt/Oder zu tun. Der musste im Reißen seine erst wenige Tage zuvor bei der WM aufgestellte persönliche Bestleistung um ein Kilo überbieten (161 Kilo), um in der ersten Disziplin in Führung zu gehen.

Hofmann, der 160 Kilo bewältigt hatte, wollte kontern, scheiterte aber am persönlichen Rekordversuch von 163 Kilo. Im Stoßen griff der 19-Jährige nochmal beherzt an und schraubte seine eigene Höchstleistung auf 192 Kilo. Doch Oswald ließ sich an diesem Tag nicht bezwingen: Mit 193 Kilo beendete der 25-Jährige einen fehlerfreien Wettkampf und gewann den Meistertitel. Hofmann, wegen Verletzung noch etwas in Trainingsrückstand, durfte sich über Lob seines Sportdirektors freuen. "Matthäus ist unser hoffnungsvollstes Talent. Der kann mal eine Granate werden", sagte Frank Mantek.

Ebenfalls überzeugend agierte Nico Müller - und heimste im Gegensatz zu Hofmann am Ende auch den DM-Titel bei den Aktiven ein. Dazu musste er sich gegen den WM-Starter und Namensvetter Michael Müller (26) durchsetzen. Am Wettkampftag gerade 20 Jahre alt geworden, ging der Obrigheimer mit 200 Gramm weniger Körpergewicht an den Start als sein Kontrahent. Der musste als erster auf die Bühne, Nico Müller konnte also nachziehen. "Unsere Taktik war klar: Nico hängt sich dran und geht stets an die Lasten, die sein Konkurrent auflegen lässt. Denn wegen des geringeren Körpergewichts liegt er dann vorne", erklärt Teamchef Ehrmann.

Mit 150 Kilo im Reißen und 333 Kilo im Zweikampf gelangen Nico Müller Bestleistungen. "Damit hat er einen richtig guten Jahresabschluss hinbekommen", sagt Bundestrainer Oliver Caruso. Der Heber selbst war froh, erstmals drei Zentner im Wettkampf gerissen zu haben. "Im Training habe ich die 150 Kilo schon zweimal gepackt, aber bei der Junioren-EM und vor einer Woche in der Bundesliga-Begegnung mit dem TSV Heinsheim habe ich sie weggeschmissen. Deshalb war das heute für mich ein wichtiger Schritt nach vorne", resümiert Müller.

Im Stoßen wagte sich der Heber sogar an 190 Kilo, die "sich gar nicht so schwer angefühlt haben", so Müller. Dennoch musste er sich der Schwerkraft beugen. Zu diesem Zeitpunkt war ihm sein erster Meistertitel der Aktiven nicht mehr zu nehmen. Mit drei Kilo Vorsprung war Müller ins Stoßen gestartet, blieb aber hochkonzentriert. "Ich wusste, dass ich bis zum Schluss kämpfen muss."

Wie es aussieht, wird es in der 85-Kilo-Klasse künftig öfter zu Duellen zwischen den beiden Müllers kommen. Der Obrigheimer geht zunächst aber erst mal in Deckung: Er hat sich für sechs Wochen zur Grundausbildung bei der Bundeswehr nach Hannover abgemeldet, wird in dieser Zeit kaum oder gar nicht trainieren können. Das Sportjahr 2013 ist für Nico Müller somit fast beendet.

Bruder Adrian wird dagegen weiter zielstrebig im Hantelraum arbeiten. Er kehrte wie sein Bruder aus Ohrdruf mit drei Titeln zurück: Er gewann die Einzelwettbewerbe bei den Junioren und Aktiven sowie den Teamtitel. In der 62-Kilo-Klasse fand der von Bundestrainer Michael Vater betreute 18-Jährige zwar schwer in den Wettkampf, beherrschte die Konkurrenz aber nach Belieben. Zudem schaffte er im Stoßen mit 134 Kilo - das sind mehr als das Doppelte seines Körpergewichts - und im Zweikampf mit 133 Punkten persönliche Bestleistungen.

Als Deutsche Juniorenmeisterin kehrte auch Lena Trummer, die einzige Frau im Team, aus Ohrdruf zurück, während in der 77-Kilo-Klasse Philipp Hülser Sechster der Junioren wurde und Michael Dörr wegen einer Schulterverletzung nach dem Reißen aufgeben musste. "Der SV Obrigheim hat seine führende Stellung in Deutschland eindrucksvoll unter Beweis gestellt", bilanziert der Sportliche Leiter Edmund Ehrmann.

Die Ergebnisse der Obrigheimer

Matthäus Hofmann (Körpergewicht 93,6 kg): 160 kg Reißen / 192 kg Stoßen (Bestleistung) / 2 Fehlversuche = 164,8 Punkte. Deutscher Meister Junioren + Vizemeister Aktive

Nico Müller (84,4 kg): 150 kg Reißen (Bestleistung) / 183 kg Stoßen / 1 Fehlversuch = 333 kg (Bestleistung), 164,2 Punkte. Deutscher Meister Junioren + Aktive

Jakob Neufeld (76,9 kg): 140 kg Reißen / 175 kg Stoßen / 1 Fehlversuch = 164,0 Punkte. Deutscher Meister Aktive

Adrian Müller (62,0 kg): 107 kg Reißen / 134 kg Stoßen (Bestleistung) / 2 Fehlversuche = 133 Punkte (Bestleistung). Deutscher Meister Junioren + Aktive

Matthias Trummer (89,8 kg): 127 kg Reißen + 154 kg Stoßen / 1 Fehlversuch = 101,6 Punkte. 5. Platz Junioren

Philipp Hülser (75,4 kg): 105 kg Reißen + 130 kg Stoßen / 2 Fehlversuche = 87 Punkte. 6. Platz Junioren

Lena Trummer (81,0 kg): 74 kg Reißen / 94 kg Stoßen / 0 Fehlversuche = 82 Punkte. Deutsche Meisterin Junioren

Michael Dörr (76,9 kg): 92 kg Reißen / 2 Fehlversuche. Im Stoßen wegen Verletzung nicht mehr angetreten.