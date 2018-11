Von Frank Enzenauer

Mannheim. An Lotte denkt er "nicht mehr oft", den Frust mit Lotte hat er "relativ schnell verdrängt" - wie Mann es eben am besten mit gemeinen "Ex" hält. Marcel Seegert ist so vernünftig - und befasst sich mit der naheliegenden Herausforderung: SV Meppen, Sonntag, Drittliga-Aufstiegshinspiel. "Ich werde um mein Leben rennen", sagt der Innenverteidiger des SV Waldhof, "ich will über die hundert Prozent gehen."

Denn Seegert, gebürtiger Mannheimer, hat "richtig Bock darauf, mit Waldhof in der Dritten Liga zu spielen", wie der 23-Jährige im lockeren Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung erzählt. Am Montag hat der torgefährliche Abwehrakteur (sieben Saisontreffer) seinen im Juni auslaufenden Vertrag am Alsenweg um zwei Jahre verlängert - allerdings ist das neue Arbeitspapier nur im Aufstiegsfall gültig. Eine weitere Spielzeit in der Regionalliga Südwest mag sich Seegert, gut beraten von Europameister Karlheinz Förster, nicht mehr zumuten. "Ich will den nächsten sportlichen Schritt machen", sagt Seegert. "Ich hätte letztes Jahr schon in die Dritte Liga gehen können", doch nach Grübeleien und durch Zureden seines damaligen Trainers Kenan Kocak hatte er sich trotz des verpassten Hochkommens, dem Schockerlebnis in der Relegation gegen die Sportfreunde Lotte (0:0, 0:2), denn doch entschieden, seinem "Herzensverein", wie er den SV Waldhof nennt, treu zu bleiben und einen zweiten Anlauf zu wagen. Klappte ja heuer, zum Glück.

Jetzt also Meppen. Nordmeister mit 13 Punkten Vorsprung auf "Vize" ETSV Weiche Flensburg und mit Offensivqualitäten (81:35-Tore). Seegert, der in 35 von 36 Regionalligaspielen malochte - nur gegen Walldorf fehlte er wegen einer Gelbsperre - , fühlt sich gerüstet für den Saisonhöhepunkt. Er hat sich extra geschont im letzten (tabellarisch bedeutungslosen) Regionalligaspiel in Trier, verließ eine Viertelstunde vor Schluss den Platz, weil der linke Oberschenkel zwickte. "Reine Vorsichtsmaßnahme, ich bin jetzt topfit." Seegert strahlt Selbstvertrauen aus: "Wir haben eine starke Mannschaft, wenn jeder seine Leistung abruft, dann schaffen wir es diesmal, davon bin ich felsenfest überzeugt", sagt Seegert, der "auch Führungsfigur in der Kabine" ist, wie Waldhof-Coach Gerd Dais seinen jungen Abwehrchef bezeichnet. Wegen des Ausfalls von Michael Schultz (Kreuzbandriss) wird Marcel Seegert in der Waldhof-Defensive noch stärker in der Verantwortung stehen. Kein Problem, meint er - und lacht: "Ich gebe gerne den Ton an."

Lautstärke ist ohnehin zu erwarten am Sonntag (Anpfiff 14.30 Uhr, das Südwest-Fernsehen und der NDR übertragen live) im Mannheimer Carl-Benz-Stadion, über 22 000 Zuschauer wollen ihren Waldhof frenetisch unterstützen. "Das ist eine Riesenmotivation, eine Riesenhilfe", sagt Seegert und gibt den blau-schwarzen Fans schon mal ein Hoffnungsversprechen: "Die werden ein geiles Spiel sehen!"

Waldhofs Plan: "Hinten zu null spielen." Seegerts Wunschergebnis: "2:0." Dann könnten die Mannheimer frohen Mutes nach Meppen zum Rückspiel am kommenden Mittwoch fahren. Und Seegert bliebe bei seinem Herzensklub.