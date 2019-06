Berlin. (dpa) Diese Dramatik trieb selbst Fabian Hambüchen Schweißperlen auf die Stirn. "Au, Mann, Lukas hätte es nicht so spannend machen müssen. Das kostet mich Nerven", stöhnte der Reckolympiasieger nach dem dramatischen Finale um den Mehrkampftitel. Mit 81,75 Punkten setzte sich Topfavorit Lukas Dauser in einem spannenden Finale beim Internationalen Deutschen Turnfest durch und holt sich seinen ersten Mehrkampftitel. Der neue Champion wird schon seit einiger Zeit von Turnstar Hambüchen in Marketingfragen betreut.

Nur haarscharf reichte es für den Wahl-Berliner bei seinem Heimspiel vor über 6000 Zuschauern in der an beiden Auftakttagen ausverkauften Max-Schmeling-Halle zum Gold. "Es war ein bisschen zu spannend", räumte Dauser ein. Er verwies seinen Trainingsgefährten Philipp Herder nur um den Hauch von 0,05 Punkten auf Platz zwei. "Meine Erwartungen waren sehr hoch, vielleicht habe ich mich etwas zu stark unter Druck gesetzt", sagte der Champion nach der Zitterpartie. Herder, der bei Halbzeit noch in Führung lag, vergab seine Titelchance mit einem Sturz am Sprung. Dennoch wurde es spannend, als Dauser seinen Reckabgang nicht perfekt stehen konnte.

Seine Stärken spielte der weiter für den TSV Unterhaching startende Dauser am Boden und Barren aus, an dem er sich vor sechs Wochen EM-Silber gesichert hatte. Seine Verbundenheit mit beiden Heimatstädten brachte der Sieger auf einem Trikot zum Ausdruck, das auf der Rückseite das bayerische Wappen und auf der Brust den Berliner Bären zeigt.

Mit der Tageshöchstnote von 14,95 Punkten war er auch an seinem Spezialgerät Barren vor Marcel Nguyen der Stärkste. Der zweimalige Olympiazweite Nguyen hatte sich auf zwei Geräte beschränkt.

Tags zuvor hatte Elisabeth Seitz aus Altlußheim zum sechsten Mal den Vierkampf gewonnen und damit Historisches geschafft: Noch nie zuvor war dies einer Turnerin gelungen. "Nach meiner dritten Fußoperation wollte ich dieses Jahr gar nicht am Boden und am Sprung starten", gab sie zu.

"Doch als ich am Abend vor dem Wettkampf in die Halle kam, habe ich entschieden: Ich will dabei sein", sagte Seitz: "Und nun bin ich Rekordmeisterin. Einfach ein Traum!" Nach dem emotional so begeisternden Tag fühlte sich die neue Rekordmeisterin zu müde zum Feiern. "Ich war ziemlich kaputt, bin einfach ins Bett gefallen und schnell eingeschlafen", berichtete sie.

Seitz wusste nach ihrem Erfolg gar nicht, wie sie ihre Freude zeigen sollte. "Das Geschrei, dieser Jubel - am liebsten wäre ich gar nicht mehr von der Bodenfläche gegangen. Einfach gigantisch, diese Stimmung hier beim Turnfest", kommentierte sie. Nach dem Gewinn ihres nunmehr 17. nationalen Titels zog sie mit der Leipzigerin Charlotte Scholz gleich und liegt nun in der Meister-Rangliste auf Rang drei. Am Mittwoch setzt sie ihre Jagd fort: Drei Titel fehlen ihr noch zur Rekordausbeute der Ostberliner Doppel-Olympiasiegerin Karin Büttner-Janz, die bis Anfang der 1970er-Jahre 20 nationale Titel in der DDR gewann.