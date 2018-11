Heidelberg. (CPB) Der deutsche Meister Heidelberger Ruderklub ist auch im Rugby-Europapokal eine Klasse für sich. Am Samstag gewann die Fünfzehn von Trainer Kobus Potgieter das Halbfinale beim 20-maligen kroatischen Meister Nada RFC Split mit 0:43 (0:22) und qualifizierte sich für das Endspiel gegen den litauischen Spitzenklub RC Siauliai, der sich in der Vorwoche mit 40:26 gegen den SC Frankfurt 1880 durchgesetzt hatte.

Im Nada-Stadion erlebten 950 Zuschauer eine grandios aufspielende HRK-Mannschaft, die gegen die extrem körperbetont kämpfenden Kroaten das schnelle Handspiel der Dreiviertelreihe bevorzugten und Erfolg hatten. Insbesondere Schlussmann Pieter Jordaan präsentierte sich in großer Angriffslust und erzielte drei der sechs HRK-Versuche. Je einmal stürmten Verbinder Raynor Parkinson, Sturmführer Caine Elisara und die Stürmer Chris Kleebauer und Samy Füchsel, die den Ball buchstäblich gemeinsam ablegten, ins Malfeld von Split, das als Europapokal-Dritter von 2006 auf ein günstigeres Resultat gehofft hatte. Raynor Parkinson trat fünf Erhöhungen und einen Straftritt ins Goal.

In der Bundesliga Süd sind am vierten Spieltag der unsinnigen Qualifikationsrunde alle Entscheidungen gefallen. Der HRK, die Rudergesellschaft Heidelberg, der TV Pforzheim und der SC Neuenheim nehmen an den weiterführenden Spielen um die deutsche Meisterschaft teil, während der TSV Handschuhsheim und der Heidelberger TV fortan in einem zweitklassigen Wettbewerb gegen nicht konkurrenzfähige Mannschaften um einen Pokal spielen, den die täglich größer werdende Zahl der an Leistungsrugby interessierten Moduskritiker als "Goldene Ananas" bezeichnet. Handschuhsheim gegen Aachen oder Luxemburg ist kaum die richtige Länderspielvorbereitung für die TSV-Nationalspieler Tim Menzel, Alexander Hug und Sven-Uwe Wetzel.

Am Samstag sahen 250 Zuschauer im Eutinger Tal ein fantastisches Match zwischen dem deutschen Vizemeister TV Pforzheim und der nach einem 0:19-Rückstand (10. Minute) noch mit 32:39 (19:15) siegreichen Rudergesellschaft Heidelberg, die sich mit vier Wertpunkten und einem offensiven Bonuspunkt für vier Versuche auf den zweiten Tabellenplatz verbesserte. Die Pforzheimer angelten sich mit fünf Versuchen einen offensiven und mit der knappen Niederlage einen defensiven Bonuspunkt und stürmten ebenfalls in die Bundesliga-Meisterrunde.

Nachdem Pforzheims Zweite-Reihe-Stürmer Josh Fisiiahi nach nur zwölf Sekunden ins Heidelberger Malfeld sprintete und Innendreiviertel Markus Bachhofer und Gedrängehalb Mustafa Güngör in der fünften und zehnten Minute weitere Versuche folgen ließen, befürchteten die zahlreichen und lautstarken RGH-Anhänger eine böse Klatsche für ihre Mannschaft. Dann aber steckten die RGH-Spieler die Köpfe zusammen und schworen sich auf eine grandiose Aufholjagd ein. Bastian Himmer (2), Carsten Lang und Steffen Horn erzielten blitzschnell herausgespielte Versuche, Marvin Dieckmann (17) und Fabian Heimpel (2) besorgten die restlichen Punkte durch Kicks. RGH-Trainer Bernd Schöpfel war mit seinen Jungs sehr zufrieden und darf sich auf einen schönen weiteren Saisonverlauf freuen.

Das gilt auch für die beiden Trainer Uwe Schwager und Robert Chandler vom SC Neuenheim, der gestern vor der Saison-Rekordkulisse von 1080 Zuschauern einen denkwürdigen 27:13 (6:10)-Sieg über den TSV Handschuhsheim feierte und sich eine Woche vor dem Nordseecup-Heimspiel gegen Kituro Brüssel aller Bundesliga-Sorgen entledigte. Der TSV war ein kampf- und willensstarker Gegner, der gegen die starke SCN-Defensive aber nur einen Versuch durch Sebastian Kößler und acht Kickpunkte durch Matthias Pipa realisieren konnte.

Der SCN hatte in Jacob Scheurich, Lars Eckert, Oliver Paine und Pascal Drügemöller seine herausragenden Spieler. Die beiden Versuche legte die Paine Brothers Sam (50.) und Oli (77.), und Tomás van Gelderen, der feinfüßige Argentinier aus Dossenheim, traf mit einer Erhöhung und fünf Straftritten.

Es war leider das letzte Derby zwischen den Nachbarn in dieser Saison.