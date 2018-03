Von Christopher Benz

Walldorf. 1:2 verloren - trotzdem Herbstmeister der Fußball-Oberliga. Der FC-Astoria Walldorf spielte gegen Aufsteiger SGV Freiberg eine Halbzeit in Überzahl und musste sich dennoch dem mutig agierenden Tabellendritten geschlagen geben. "Irgendwann musste es uns wieder erwischen", nahm FCA-Präsident Willi Kempf die erste Niederlage seit 16 Partien sportlich.

Viele der 450 Zuschauer hatten gerade ihren Platz eingenommen, als es im Kasten der Hausherren schepperte. Freibergs Schürg kam aus zwölf Metern frei zum Abschluss (5.). Der Tabellenführer schüttelte sich kurz, zog das Tempo an und setzte die Gäste fortan unter Druck. Diese wehrten sich mit schnellem Umschaltspiel und blieben stets gefährlich.

Videos zum Spiel un dzu den Toren

In der 12. Minute hatten die Anhänger des FCA zum ersten Mal den Torschrei auf den Lippen, als ein Freiberger Verteidiger bei einem Klärungsversuch an den eigenen Pfosten köpfte. Der Ausgleich fiel nach 23 Minuten durch Tim Lambracht. Zuvor blieb Freibergs Torhüter Bortel mit einem verunglückten Befreiungsschlag an Claudio Bellanave hängen, der im folgenden Zweikampf mit seinem Freiberger Gegenspieler zwar kurz das Gleichgewicht, aber eben nicht den Ball verlor. Seine folgende Hereingabe knallte Lambracht in die Maschen.

"Wir haben druckvoll gespielt und hätten durch Dejan nachlegen können", sprach Walldorfs Trainer Guido Streichsbier eine Szene aus der 42. Minute an, in der Bozic mit einem etwas zu hoch angesetzten Lob die mögliche Führung verpasste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schickte der Schiedsrichter Freibergs Torschützen Schürg mit Gelb-Rot vom Feld. Kurios: Der Freiberger macht nicht ein einziges Foul, dafür ließ er zweimal seinem Unmut über Entscheidungen des Unparteiischen freien Lauf. "Das darf natürlich nicht passieren, damit hat er sich und der Mannschaft geschadet", kommentierte Freibergs Trainer Ramon Gehrmann den Platzverweis.

Der Auftritt der Gäste im zweiten Spielabschnitt war dann jedoch ein Paradebeispiel, wie man im Fußball in Unterzahl erfolgreich sein kann. Die Hausherren spielten ihre Angriffe mit Bedacht zu Ende. Die erste gefährliche Aktion war ein Freistoß von Marvin Wanitzek, der haarscharf über die Querlatte ging (55.). Auf der Gegenseite führte ein schneller Gegenstoß der Gäste zum 1:2. Der agile Leibold ließ Jürgen Rennar mit einem platzierten Linksschuss ins lange Eck keine Chance. Zuvor entschied sich Christopher Hellmann gegen ein taktisches Foul, als Leibold ihm davoneilte.

Die Astorstädter probierten es weiterhin mit überlegten Angriffen und kamen so zu einigen guten Gelegenheiten, doch Freibergs Bortel wurde immer mehr zum Turm in der Schlacht. Sechs Minuten vor dem Abpfiff zeigte der Ballfänger eine Wahnsinnsparade und lenkte dabei einen platzierten Bozic-Kopfball um den Pfosten. "À la bonne heure, wie er diesen Ball gehalten hat", zeigte sich Streichsbier als fairer Verlierer, indem er explizit den gegnerischen Keeper lobte.

Am Samstag kommt es zum Spitzenduell in der Oberliga, wenn Walldorf bei der SpVgg Neckarelz antritt.

Walldorf: Rennar - Hofmann (70. Ozan), Kaufmann (82. Stenzel), Nyenty, Hellmann - Hillenbrand, Sieger, Wanitzek, Bellanave - Lambracht (82. Bechtel), Bozic.

Freiberg: H. Bortel - Rummel, S. Bortel, Zagaria, Franzen - Januzi, Kovac, Asch (87. Walter), Leibold (82. Del Genio) - Muzliukaj (85. Thaqi), Schürg.

Schiedsrichter: Traeder (Hohberg); Zuschauer: 450; Tore: 0:1 Schürg (5.), 1:1 Lambracht (23.), 1:2 Leibold (64.); Gelb-Rot: Schürg (45./ wegen Reklamierens).