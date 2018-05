Von Daniel Hund

Mannheim. Am Feudenheimer Neckarplatt hieß es am Sonntag Abschied nehmen. Von der Tennis-Bundesliga, von einer tollen Mannschaft, von Grün-Weiss Mannheim und seinen Filzball-Künstlern. Die Saison ist nämlich tatsächlich schon wieder rum, geht in einen rund elfmonatigen Winterschlaf. Und der Abschied fiel schwer. Björn Phau und Co. sorgten dafür. Mit starken Schlägen, mit vielen Emotionen, mit einem 6:0-Heimsieg über den TC Amberg am Schanzl. Es war der dritte Sieg im neunten Spiel. Demgegenüber stehen fünf Unentschieden und eine einzige Niederlage. Macht unter dem Strich Platz vier. "Damit sind wir zufrieden", erklärt Teammanager Gerald Marzenell im RNZ-Gespräch, "hätten wir zwei Remis weniger und dafür zwei Siege mehr, hätten wir um den Titel mitgespielt."

Alex Peya, Serve-and-Volley-Spezialist von Beruf, machte am Sonntag den Anfang. Diesmal auf dem Center Court, vor vollen Rängen. Dort traf der Österreicher auf einen Landsmann: Armin Sandbichler, 27 Jahre alt. Ein Linkshänder. Einseitig und richtig stark war's, was Mannheims Ösi vor 2.000 Zuschauern auf die rote Asche zauberte. Druckvoll und ungemein präzise schlugen seine Bälle im gegnerischen Rechteck ein. Manchmal aber eben auch butterweich, mit ganz viel Schnitt, Gefühl. Variables Spiel nennt man das.

Nervenstark ist Peya noch dazu. Selbst beim Spielstand von 0:40 ist er die Ruhe sel selbst, packt seine besten Schläge aus, dreht den Spieß einfach um. Kurzum: Irgendwie hatte man nie den Eindruck, dass da gestern etwas hätte anbrennen können. Peya nickt, schmunzelt: "Für mich war das ein relativ entspanntes Spiel." Oder in Zahlen ausgedrückt: Die Nummer 40 der Welt im Doppel setzte sich im Eiltempo mit 6:3, 6:1 durch. Peya, der Stolze: "Damit habe ich in dieser Saison kein Einzel für Grün-Weiss verloren."

Und das, obwohl Peya auf der ATP-Tour überhaupt keine Einzel mehr spielt. Er hat sich voll und ganz dem Doppel verschrieben. Da ist er eine Macht, gehört zu den Besten überhaupt. In Kürze wird er deshalb auch wieder in die USA reisen. Bei den US Open packt er im Doppel-Wettbewerb die Schläger aus.

Weg von Peya, rüber zu Juan-Pablo Brzezicki. Der hämmerte rund 100 Meter weiter die Kugeln übers Netz. Und das tat er wie immer: verbissen, um jeden Ball kämpfend. Auch die Extraportion Ballgefühl fehlte natürlich nicht. Kristof Vliegen konnte einem fast schon leid tun. Brzezicki veräppelte ihn im Minutentakt. Mal mit einem Stopp, mal mit einem listigen Rückhand-Slice. Gerade im zweiten Satz muss sich der Niederländer wie im falschen Film vorgekommen sein: Hier ließ sich Brzezicki selbst von einem gerissenen Schläger nicht aufhalten. In solchen Fällen macht er einfach das, was er sonst nie macht: Brzezicki marschiert ans Netz, wird vom Grundlinien-Mann zum Volley-Gott.

Dass ein Tennis-Duell immer erst dann beendet ist, wenn der letzte Ballwechsel gespielt ist, bewies Martin Fischer. Der zweite Ösi im gestrigen Grün-Weiss-Aufgebot lag bereits aussichtslos hinten, ehe er den Turbo zündete, aus einem 5:7 und 1:4 noch ein 5:7, 7:5 und 10:4 machte. Ein Kraftakt, der Amberg letztlich das Genick brach: Die Bayern steigen ab, hätten zumindest einen Punkt in Mannheim gebraucht. Der Frust bei den Gästen war riesig. In Aachen hätte die Stimmung hingegen nicht besser sein können: Kurhaus bezwang den Spitzenreiter aus Halle mit 4:2 und schob sich am letzten Spieltag noch auf den Platz an der Sonne. "Glückwunsch nach Aachen. Das war ein Herzschlag-Finale. Gegen beide haben wir übrigens unentschieden gespielt", lacht Marzenell.

Demnächst will der Seckenheimer mit den Planungen für die neue Saison beginnen. Er verrät: "Die Mannschaft wird beisammen bleiben, jedoch noch durch ein, zwei Spieler verstärkt."

Grün-Weiss Mannheim - TC Amberg am Schanzl 6:0; Einzel: Björn Phau - Nikola Ciric 6:2, 6:3; Martin Fischer 5:7, 7:5, 10:4; Juan-Pablo Brzezicki - Kristof Vliegen 6:4, 6:2; Alex Peya - Armin Sandbichler 6:3, 6:1; Doppel: Fischer/Simon Stadler - Ciric/Sandbichler - 6:4, 6:4; Brzezicki/Peya - Minar/Vliegen 6:4, 6:4.