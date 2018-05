Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. Denis Radovan (24) ist in Köln geboren und wurde im Alter von sieben Jahren Boxer beim SC Colonia. Der fünffache deutsche Jugendmeister war 2010 Fünfter der Olympischen Jugendspiele in Singapur und war 2011 und 2012 deutscher Mittelgewichtsmeister der Männer. Radovan wurde am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar gefördert und gewann im März 2016 in Halle den renommierten Chemiepokal. Im November 2016 wurde er Profi.

Herr Radovan, Ihre Laufbahn als Berufsboxer hat verheißungsvoll begonnen: Vier Kämpfe, vier Siege. Sind Sie mit sich zufrieden?

Ja, ich bin zufrieden mit dem Start in das neue Kapitel meiner Karriere. Natürlich gibt es das eine oder andere, an dem ich noch arbeiten muss, aber ich nehme mir die Zeit und werde mich weiter verbessern. Der Unterschied zwischen Profi- und Amateurboxen ist groß, und eine gewisse Zeit ist nötig, um sich umzustellen.

Sie waren ein erfolgreicher Athlet im olympischen Boxen. Warum sind Sie mit 24 Jahren ins Profilager gewechselt?

Die Differenzen zwischen dem Verband und mir waren der Hauptfaktor. Nachdem mir die Möglichkeit auf ein Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele nicht gegeben wurde, obwohl die Voraussetzungen gestimmt haben, war für mich klar, dass ich den Schritt in das Profilager machen werde.

Neuerdings dürfen auch Profis bei Olympischen Spielen mitmachen. Ist das für Sie ein Ziel?

Zu diesem Zeitpunkt ist das kein Thema. Ich habe andere Pläne und möchte mich voll und ganz auf meine Profikarriere konzentrieren. Bis zu den nächsten Olympischen Spielen 2020 möchte ich meinen ersten WM-Gürtel in den Händen halten.

Sie haben lange am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar bei Trainer Zoltan Lunka trainiert. An was erinnern Sie sich gerne, an was nicht so gerne?

Zu Zoltan Lunka habe ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis. Er hat mich 2007 nach Heidelberg geholt und mich sieben Jahre lang trainiert. In dieser Zeit gewann ich unter ihm eine Bronzemedaille bei der U19-WM und eine Silbermedaille bei der U23-EM. Ich habe sehr viel von Zoltan Lunka gelernt und bin immer noch dankbar dafür, dass ich bei ihm trainieren durfte. Ihm verdanke ich heute mein boxerisches Können.

Was hat Zoltan Lunka Ihnen denn besonders gut beigebracht?

Den linken Haken habe ich unter ihm perfektioniert sowie das Boxen in beiden Auslagen. Ich habe mit Zoltan Lunka sowohl in der Rechtsauslage, als auch in der Linksauslage trainiert und konnte mir so diese Fähigkeit, beide Auslagen zu boxen, aneignen.

Das Team Sauerland hat viele Boxer unter Vertrag. Welcher Trainer ist für Sie zuständig?

Ich trainiere unter Jürgen Brähmer und Michael Timm in Schwerin. Michael Timm war in den letzten zwei Jahren bei den Amateuren mein Trainer und übernimmt jetzt neben Jürgen Brähmer einen Platz in meinem Trainerteam. Das ist so möglich, weil Amateure und Profis in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Ich bin sehr froh, dass ich beide in meinem Team habe und von ihrer Erfahrung und ihrem Wissen profitiere.

Wie wird man in einem Profi-Boxstall betreut? Welches sind die hauptsächlichen Unterschiede zur OSP-Betreuung?

Im OSP hat man schon viele Möglichkeiten, und es wird einem auch viel abgenommen. Aber ich habe eine optimale Betreuung als Profi und kann mich über nichts beklagen. Es ist natürlich so, dass man sich um die einen oder anderen Sachen selbst kümmern muss. Aber Selbstständigkeit schadet keinem.

Wann und wo ist Ihr nächster Fight, und wie heißt der Gegner?

Ich habe meinen letzten Kampf am 17. Juni bestritten, und nun habe ich erst einmal Urlaub. Mein Management prüft die Optionen, die wir haben, und dann hoffe ich, dass ich zeitnah den nächsten Kampf ankündigen kann. Mein Wunsch ist, in Köln zu boxen vor heimischen Publikum, doch genauso würde ich gerne mal in Heidelberg boxen, da ich viele Jahre hier gelebt und noch Freunde hier habe.

Wenn Sie einst auf Ihre Profilaufbahn zurückblicken werden: Was soll Ihre schönste Erinnerung sein?

Der schönste Moment wird der sein, an dem ich nach dem Weltmeisterschaftskampf zum Sieger erklärt werde.

Mit welchem Motto gehen Sie durchs Leben?

Mein Motto lautet: Alles oder Nichts.