Von Tillmann Bauer

Östringen/Hirschberg. Obwohl David Späth lang und schlaksig ist, war er am vorgestrigen Samstagabend kurz nach dem Abpfiff plötzlich nicht mehr zu sehen. Nachdem das Torwart-Talent der Rhein-Neckar Löwen II im Drittliga-Derby gegen die SG Leutershausen den letzten Wurf von Außen Phillip Kinscherf gehalten hatte, stürmten seine Teamkollegen ihm entgegen und drückten ihn voller Euphorie in das eigene Tornetz. Plötzlich war Späth weg. Der Youngster sicherte den Junglöwen mit der letzten Parade den 28:27-Erfolg im ersten, hochemotionalen Derby der noch jungen Saison.

"Grob unsportlich"

"Das war eine echte Teamleistung, da würde ich niemanden herausheben", sagte Späth im RNZ-Gespräch. Er stand auf dem Spielfeld der Östringer Stadthalle und bedankte sich für die Unterstützung der rund 250 Menschen, die trotz Corona-Abstand für eine tolle Atmosphäre gesorgt hatten: "Das war mein erstes Derby – es kann gerne so weitergehen." Schließlich haben die Junglöwen nun nach drei Spielen drei Siege auf dem Konto – in Leutershausen wartet man weiterhin auf den ersten Erfolg.

Schuld daran ist unter anderem das Brüderpaar Sebastian und Maximilian Trost, das zusammen über vier Meter groß ist. Die beiden wussten diese körperliche Überlegenheit voll auszuspielen. Die Jungs mit den langen Beinen sprangen so hoch, dass kein Abwehrspieler mehr ihre platzierten Würfe erreichen konnte. Die Top-Marke von gemeinsamen 13 Treffern übertraf an diesem Abend nur eine eher traurigere Statistik. Das Schiedsrichtergespann David Homa und Oliver Mehl sprach insgesamt 15 Zeitstrafen aus.

Das spaltete die Meinungen. "Ich fand nicht, dass es ein hartes Spiel war", sagte Frank Schmitt: "Ich stelle schon fest, dass in der Südstaffel ein anderer Handball gespielt wird. Das lasse ich mal so stehen." Was der Trainer der Roten Teufel wohl damit meinte, war, dass in der Oststaffel, in der man noch im vergangenen Jahr spielte, grundsätzlich eine härtere Gangart an den Tag gelegt wird. Am vergangenen Samstag gab es dagegen – auf beiden Seiten – kaum ein Foul, das nicht mit einer Zeitstrafe geahndet wurde.

Auch deshalb entwickelte sich ein hitziges Spiel, das nach knapp 20 Minuten mit einer eher unschönen Aktion fortgeführt wurde. Leutershausens Kevin Bitz, der selbst eine Kronauer Vergangenheit hat, stoppte Sebastian Trost im Gegenstoß aus vollem Lauf und traf ihn dabei im Gesicht. Was folgte, waren Szenen, die im Handball eher selten sind: ein schreiender Spieler auf dem Boden, Rudelbildung aller Beteiligten, aufgebrachte Zuschauer und ein Hauptdarsteller, der fassungslos mit der Roten Karte vom Feld geschickt wurde. Unschön: Bitz wurde dabei von Kronauer Seite unnötigerweise verbal vehement angegangen. Daraufhin brannten ihm die Sicherungen durch – er ließ sich zu einer unnötigen Geste gegenüber Trainer Michel Abt hinreißen. Das hätten sich alle Beteiligten sparen können.

"Ich finde, es gibt einen Unterschied, ob man sich verbal etwas zuwirft oder noch Gesten macht. Und diese Gesten kamen nicht von mir", sagte Abt: "Was soll ich sagen? Das ist einfach grob unsportlich." Bitz und Abt hatten selbst zusammen bei den Löwen gespielt. Bitz sagte: "Ich wollte Michel nach dem Spiel die Hand geben, aber er wollte nicht. Für mich ist das Thema erledigt – Freunde werden wir aber wohl nicht mehr."

Während weiterhin beide Übungsleiter vehement auf die Schiedsrichter einredeten, wechselte die Führung im Laufe des zweiten Abschnitts hin und her, zudem flog auch Leutershausens Abwehrchef Manel Cirac (36.) mit Rot vom Feld. Der Ausgang blieb aber bis zur letzten Sekunde offen, weil die Roten Teufel einfach zu viele Möglichkeiten vergaben und die Junglöwen an ihre Chance glaubten – für Jubel in Gelb und Trauer in Rot sorgte dann bekanntlich David Späth.

Löwen II: Späth 1, M. Trost 6, Scholtes 5, Schneibel 1, S. Trost 7, Herbel 1, Schlafmann 2, Damm 2, Keller 1, Kessler 1.

Leutershausen: Schreiber 7, Rolka 5, Jaeger 2, Schwalbe 1, Kinscherf 1, Bitz 3, Köder 1, Pauli 7/6.