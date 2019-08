Heidelberg. (RNZ) Die Vorbereitung ist beendet, ab diesem Wochenende wird es ernst. Die Teams aus der Region starten in die 3. Handball-Liga. Spannung ist garantiert.

Zu einem interessanten Aufeinandertreffen kommt es bereits freitags (19.30 Uhr) in Großwallstadt. Die SG Leutershausen gastiert beim TVG - Absteiger aus der Zweiten Liga und gleichzeitig der Favorit auf die Meisterschaft. Blau gegen Rot: ein echtes Topspiel mit Tradition. "Vielleicht wird der eine oder andere noch ein bisschen nervös sein. Mit Sicherheit aber auch beim TV Großwallstadt", sagt Mark Wetzel. Der Sportliche Leiter der Roten Teufel findet es grundsätzlich gut, dass man direkt zum Auftakt auf ein hochklassiges Team trifft: "So wissen wir genau: Wir treten dort an, und wenn wir nicht 120 Prozent geben, gibt es eine Packung."

Voraussichtlich verzichten muss Trainer Frank Schmitt auf seinen Abwehrchef Manel Cirac, der sich noch im Aufbautraining befindet - ob Ernst Mantek nach seiner langen Verletzungspause wieder spielen kann, ist noch unklar. Obwohl man vergangene Woche im Pokal gegen die Eulen Ludwigshafen verlor und aus dem Wettbewerb flog, präsentierte man sich stark und scheint gewappnet für das erste Auswärtsspiel der Saison. Wetzel kündigte bereits an, dass man auswärts in Zukunft zulegen und mehr Punkte, als noch in der vergangenen Saison, holen müsse: "Da haben wir einfach zu viele Zähler liegen gelassen, um ganz oben mitspielen zu können." tib

Freitag, 19.30 Uhr: TV Großwallstadt - SG Leutershausen.

Eine noch weitere Auswärtsreise steht für die Jungs der SG Nußloch an. Samstags macht man sich auf den Weg in den Osten zum SC Leipzig II. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. "Wir haben wenige verletzte Spieler und das ist gut", sagt Nußlochs neuer Trainer Marc Nagel. Lediglich Torhüter Marco Bitz fällt aufgrund einer Innenbandverletzung sicher aus. Die Entscheidung über Jochen Gepperts Einsatz fällt kurzfristig, da den Routinier muskuläre Probleme plagen, die ihn bereits vergangenes Wochenende zum Zuschauen im DHB-Pokal zwangen. Deutlich weiter als gedacht sind Kreisläufer David Ganshorn und Rechtsaußen Nicolas Herrmann, die nach langen Verletzungen in den Testspielen bereits ihre Einsatzzeit hatten.

Den Auftaktgegner hält Nagel für sehr gefährlich, "es ist immer schwierig gegen eine zweite Mannschaft zu beginnen. Du weißt nie, ob sie Verstärkungen aus der Ersten bekommen und triffst so oder so auf sehr gut ausgebildete Spieler."

Am Samstagmorgen um 10 Uhr machen sich die Nußlocher auf die Reise in die sächsische Metropole. "Wie gut die Vorbereitung verlaufen ist, erfahren wir mit den ersten Spielen", so Nagel vor dem ersten Punktspiel der neuen Saison. bz

Samstag, 19.30 Uhr: SC Leipzig II - SG Nußloch.

Für den TVG Großsachsen geht es ebenfalls am Samstag um Punkte. Um 20 Uhr trifft man in der Sachsenhalle auf den Aufsteiger HC Elbflorenz II aus Dresden. "Die neuen Spieler sind menschlich sehr gut im Team angekommen. Sportlich hatten und haben wir natürlich eine Menge zu tun", sagt Stefan Pohl. Der Übungsleiter bekräftigte, dass die Vorbereitung holprig begann, man sich danach aber stetig steigern konnte.

Dass der TVG vor einer schweren Spielzeit steht, weiß auch Thomas Zahn, der Sportliche Leiter der Gelben: "Aber für Großsachsen ist das ja nicht wirklich etwas Neues. Ich vertraue dieser Mannschaft und weiß, was sie kann. Bekommen wir Konstanz in unser Spiel und bleiben weitestgehend von Verletzungen verschont, haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun."

Mit dem HC Elbflorenz Dresden II wartet nun eine große Unbekannte zum Auftakt. Pohl: "Wie in allen zweiten Mannschaften von Bundesligateams werden auch in Dresden viele junge, hungrige Spieler agieren, die sich für höhere Aufgaben empfehlen wollen. Wir wollen natürlich einen Sieg zum Start und hoffen auf breite Unterstützung von den Rängen." hema

Samstag, 20 Uhr: TVG Großsachsen - HC Elbflorenz II, Sachsenhalle.

Auch die HG Oftersheim/Schwetzingen darf sich glücklich schätzen, die Runde mit einem Heimspiel beginnen zu dürfen. Bereits am Freitagabend (20.15 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Holger Löhr den TV Gelnhausen in der Nordstadthalle.

TVG-Cheftrainer Matthias Geiger, der diesen Posten letzten November übernommen hat, bleibt in seinem Ausblick neutral: "Wir freuen uns nach der langen und intensiven Vorbereitung sehr darauf, dass die Saison endlich losgeht. Das wird mit Sicherheit ein sehr spannendes Spiel und wir wollen alle Kräfte mobilisieren, um am Ende möglichst zwei Punkte mit nach Gelnhausen zu nehmen." Das Nachrücken von Nachwuchskräften ist bei der HG keine unbekannte Maßnahme. Löhr sieht seinen Kader als "sehr dünn" an und sei auch "spielerisch nicht die bestbesetzte Mannschaft". Aktuell muss abgewartet werden, ob Mittelmann Lukas Sauer wieder ins Geschehen eingreifen kann.

Team-Manager Simon Förch ist zuversichtlich:. "Wir freuen uns alle, sind heiß darauf, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben uns diese Woche noch einmal intensiv auf Gelnhausen vorbereitet, wollen den Hessen einen starken Kampf liefern - und dies vor hoffentlich vielen Zuschauern." pko

Freitag, 20.15 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - TV Gelnhausen, Nordstadthalle.

Die Rhein-Neckar Löwen II freuen sich, in die Südstaffel mit einem Heimspiel gegen die HG Saarlouis zu starten. Um 20 Uhr ist am Samstagabend für die junge und motivierte Mannschaft von Trainerteam Michel Abt und Andre Bechtold Anwurf in der Stadthalle Östringen. heka

Freitag, 20 Uhr: Rhein-Neckar Löwen II - HG Saarlouis, Stadthalle.